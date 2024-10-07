Родители русскоязычных школьников Финляндии обратились в полицию из-за статьи

Родители русскоязычных школьников Финляндии обратились в полицию после скандальной статьи

Родители русскоязычных школьников Финско-русской Школы Восточной Финляндии (ШВФ) обратились в полицию из-за статьи в газете Iltalehti, в которой утверждалось, что от школы может исходить угроза национальной безопасности, передает ТАСС. Директор школы Катри Анттила сообщила, что учреждение не может подать заявление на журналистов за оскорбление, но некоторые родители уже обратились в полицию и в Совет публичного слова, чтобы инициировать расследование по поводу вмешательства в частную жизнь.

Председатель фонда правления школы Антеро Латту уверен, что обсуждение работы школы в СМИ не повлияет на её позиции. Он отметил, что произошедшее лишь повысило узнаваемость школы, и ШВФ продолжит свою работу как интернациональное учебное заведение. Также Латту добавил, что сейчас разрабатываются планы по развитию, которые помогут укрепить позиции школы в нынешней ситуации.

Ситуация начала развиваться после публикации Iltalehti 4 сентября. Газета, ссылаясь на неназванные источники, утверждала, что финско-русскую школу хотят закрыть из-за якобы исходящей от неё угрозы национальной безопасности. В качестве одной из угроз издание упоминало «повышенное внимание российских государственных СМИ» и использование сюжетов о школе в пропаганде. На следующий день, 5 сентября, Полиция безопасности Финляндии (Supo) опровергла эти заявления, а Посольство России в Финляндии расценило публикацию как проявление русофобии.

В минувшие выходные посольство России в Хельсинки выразило обеспокоенность уровнем русофобии в Финляндии, указав на ее проявления в спортивной сфере, включая инцидент на футбольном матче в Турку.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал посольство России в Финляндии ответить на оскорбления российских футболистов «Яро» Сергея Еременко и Сергея Лазарева на национальной почве.