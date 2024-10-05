Депутат призвал отреагировать на оскорбления футболистов в Финляндии

Депутат Госдумы Свищев потребовал от посольства России в Финляндии реакции на оскорбления россиян

Tекст: Вера Басилая

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что российское посольство в Финляндии обязано реагировать на оскорбления на национальной почве, которые были направлены против российских футболистов Сергея Еременко и Сергея Лазарева. Инцидент произошел во время матча 26-го тура второго дивизиона финского футбола между «Яро» и ТПС в Турку, передает «МатчТВ».

Как передает Yle, в ходе игры со стороны трибун гостей раздавались оскорбительные выкрики в адрес Еременко и Лазарева, в связи с чем матч был приостановлен в конце первого тайма. Операционный директор ТПС Ким Экроос выразил извинения за поведение фанатов, подчеркнув, что клуб придерживается политики абсолютной нетерпимости к расизму.

Свищев отметил важность вмешательства властей и футбольных организаций, таких как ФИФА и УЕФА, и подчеркнул необходимость реакции со стороны российских дипломатов. «Здесь обязательно должны включиться и наши коллеги из посольства, обязательно надо реагировать на это», – обратил внимание депутат, добавив, что подобные случаи могут иметь серьезные последствия, если их не пресекать.

Сергей Еременко, 29-летний футболист, родился в Ростове-на-Дону, происходя из футбольной семьи. Сергей Лазарев, 26 лет, является воспитанником академии «Зенита» и ранее входил в систему «Спартака».

Ранее в одной из турецких гостиниц произошла драка между спортсменами футбольного клуба «Шинник» из Ярославля и украинского «Миная», а конфликт случился из-за просьбы представителей украинского клуба к начальнику ярославского клуба спеть гимн Украины, на что россиянин отказался.

