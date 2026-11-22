Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего мировоззрения, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, не только торжество оружия, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.0 комментариев
В «Укрэнерго» назвали крайне сложной ситуацию с энергоснабжением Одессы
«Укрэнерго»: Ситуация с электроснабжением Одессы остается крайне сложной
Ключевая инфраструктура, обеспечивающая электроснабжение Одессы и близлежащих населенных пунктов, получила серьезные повреждения, сообщила компания «Укрэнерго».
В сообщении компании говорится, что «ситуация с электроснабжением Одессы и прилегающих районов остается крайне сложной. Серьезные повреждения на магистральных электросетях», передает ТАСС.
В «Укрэнерго» пояснили, что из-за значительных разрушений физически невозможно передать потребителям необходимый объем электроэнергии. Речь идет о повреждении ключевой инфраструктуры.
Утром энергетикам удалось начать частичное восстановление электроснабжения объектов критической инфраструктуры. Однако сроки завершения аварийных работ в компании назвать затруднились.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Одессе приостановили движение всего электротранспорта из-за проблем с электроснабжением.
В четверг глава военной администрации региона Олег Кипер сообщил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры на юге области и прекращении подачи электричества жителям двух районов.
На прошлой неделе в результате повреждения объекта энергетики около 41 тыс. абонентов в области остались без электроснабжения.