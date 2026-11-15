Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.0 комментариев
В Одесской области 41 тыс. абонентов остались без электричества
Повреждение энергообъекта обесточило 41 тыс. абонентов в Одесской области
В результате повреждения объекта энергетики на юге Украины около 41 тыс. абонентов в Одесской области остались без электроснабжения, сообщил энергохолдинг «ДТЭК».
Об отключениях энергохолдинг сообщил в своем Telegram-канале, передает ТАСС. По данным «ДТЭК», на ремонт поврежденного оборудования потребуется время.
В воскресенье утром Минобороны России сообщило о ночных ударах по паромному терминалу, управлению порта и электроподстанции в порту Черноморск Одесской области. В свою очередь Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о повреждении энергетического объекта в Черноморске.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в городе Черноморске Одесской области и в Житомирской области получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры.
В пятницу часть жителей десяти областей Украины лишилась электричества из-за повреждений энергоинфраструктуры.
Ранее крупный энергетический объект украинского энергохолдинга «ДТЭК» получил повреждения на севере Одесской области.