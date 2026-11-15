В Одесской и Житомирской областях повреждена энергетическая инфраструктура

Энергетическая инфраструктура повреждена в Одесской и Житомирской областях

Tекст: Дарья Григоренко

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что объект энергетической инфраструктуры получил повреждения в Черноморске Одесской области после взрывов, передает ТАСС.

Кроме того, была повреждена газовая труба. Ночью в регионе объявлялась воздушная тревога.

В Житомирской области также повреждена энергетическая инфраструктура после взрывов. Глава областной военной администрации Виталий Бунечко не уточнил масштабы разрушений. В регионе в ночь на воскресенье была объявлена воздушная тревога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на Украине объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде областей на фоне взрывов в украинской столице.

В тот же день российский беспилотник нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области.

В прошлую пятницу взрывы повредили объекты энергетической инфраструктуры в Черкасской области.