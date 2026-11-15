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В Одесской и Житомирской областях повреждена энергетическая инфраструктура
Энергетическая инфраструктура повреждена в Одесской и Житомирской областях
В городе Черноморске Одесской области и в Житомирской области Украины в результате взрывов получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры.
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что объект энергетической инфраструктуры получил повреждения в Черноморске Одесской области после взрывов, передает ТАСС.
Кроме того, была повреждена газовая труба. Ночью в регионе объявлялась воздушная тревога.
В Житомирской области также повреждена энергетическая инфраструктура после взрывов. Глава областной военной администрации Виталий Бунечко не уточнил масштабы разрушений. В регионе в ночь на воскресенье была объявлена воздушная тревога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на Украине объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде областей на фоне взрывов в украинской столице.
В тот же день российский беспилотник нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области.
В прошлую пятницу взрывы повредили объекты энергетической инфраструктуры в Черкасской области.