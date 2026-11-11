В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
В бригаде ВСУ началось массовое дезертирство после операции «Медвежий угол»
Бойцы 151-й бригады ВСУ начали массово дезертировать после боев под Харьковом
В выведенной на доукомплектование в Чугуев 151-й бригаде Вооруженных сил Украины зафиксировали массовые случаи дезертирства и заболеваний со смертельным исходом, сообщили в российских силовых структурах.
Бригада несколько месяцев назад была выведена в Чугуев на восполнение потерь после боев в Харьковской области в районе проведения российской группировкой «Север» операции «Медвежий угол», передает РИА «Новости».
По словам представителя силовых структур, по прибытии в район восполнения украинские военные столкнулись с массовым самовольным оставлением части и приобретенными на позициях болезнями, многие из которых заканчиваются смертельным исходом.
По данным Министерства обороны России, в ходе операции «Медвежий угол» российские войска освободили 28 населенных пунктов и 461 кв. км территории, а также уничтожили 1810 солдат противника. Командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров 16 октября доложил президенту Владимиру Путину о завершении этой операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» сообщил об отмене отпусков для военнослужащих бригады ВСУ из-за потерь в ходе операции «Медвежий угол».
Также президент Владимир Путин назвал безусловным успехом окружение российскими военными двухтысячной группировки противника.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил главе государства о взятии под контроль 28 населенных пунктов в Харьковской области.