В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
После пожара в Хабаровском крае в медучреждения доставлены шестеро детей
В результате пожара в жилом доме в селе Новостройка в медицинские учреждения доставлены шестеро детей, оставленные без присмотра, сообщил главк МЧС по Хабаровскому краю.
Возгорание произошло ночью в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома на Советской улице, сообщает ведомство в «Максе».
В момент происшествия в помещении находились шестеро детей в возрасте от трех до 14 лет, матери дома не было. Всех несовершеннолетних доставили в медицинские учреждения для обследования и оказания необходимой помощи.
Площадь горения мебели и домашних вещей составила 10 кв. м. На ликвидацию огня потребовалось менее часа, в тушении участвовали восемь человек и три единицы техники.
Органы дознания Государственного пожарного надзора начали проверку для установления обстоятельств случившегося. По предварительной информации, в квартире отсутствовал пожарный извещатель.
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