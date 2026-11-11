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    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    22 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    18 комментариев
    11 ноября 2026, 03:34 • Новости дня

    После пожара в Хабаровском крае в медучреждения доставлены шестеро детей

    Tекст: Антон Антонов

    В результате пожара в жилом доме в селе Новостройка в медицинские учреждения доставлены шестеро детей, оставленные без присмотра, сообщил главк МЧС по Хабаровскому краю.

    Возгорание произошло ночью в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома на Советской улице, сообщает ведомство в «Максе».

    В момент происшествия в помещении находились шестеро детей в возрасте от трех до 14 лет, матери дома не было. Всех несовершеннолетних доставили в медицинские учреждения для обследования и оказания необходимой помощи.

    Площадь горения мебели и домашних вещей составила 10 кв. м. На ликвидацию огня потребовалось менее часа, в тушении участвовали восемь человек и три единицы техники.

    Органы дознания Государственного пожарного надзора начали проверку для установления обстоятельств случившегося. По предварительной информации, в квартире отсутствовал пожарный извещатель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, от отравления угарным газом в Ростовской области погибли четыре человека.

    В результате пожара в поселке городского типа Акимовка Запорожской области погибли два человека.

    Женщина и двое детей погибли при пожаре в Красноярском крае.

    8 ноября 2026, 21:42 • Новости дня
    В ДТП с грузовиком в Калужской области один ребенок погиб и еще двое пострадали

    В ДТП с выехавшей на встречку иномаркой под Калугой погиб ребенок

    Tекст: Ольга Иванова

    В Боровском округе Калужской области легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, в результате погиб восьмилетний ребенок, еще два ребенка и взрослый пострадали.

    На 404-м км автодороги А-108 МБК в Калужской области водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Камазом», который от удара опрокинулся на автомобиль Chery, сообщает региональное УМВД в «Макс».

    В результате погиб пассажир Chery – восьмилетний ребенок. Также пострадали водитель BMW и два ребенка 2020 и 2021 годов рождения, находившиеся в этом автомобиле.

    На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Москвы ребенок погиб в результате наезда легкового автомобиля на препятствие.

    В Михайловском районе Рязанской области девятилетний ребенок погиб в ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков.

    Ребенок погиб при столкновении вылетевшей на встречную полосу легковой машины с автобусом в Московской области.

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    8 ноября 2026, 14:09 • Новости дня
    Воспитательницы детского сада в Израиле сотни раз истязали младенцев

    Прокуратура: В Израиле выявили 400 эпизодов издевательств над младенцами в саду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Израиля подала обвинительное заключение против заведующей и двух воспитательниц частного детского сада в Ариэле за более чем 400 эпизодов насилия над детьми до трех лет.

    Израильская прокуратура выявила многочисленные эпизоды издевательств над 17 младенцами в одном из частных детских садов, передает РИА «Новости».

    «Прокуратура подала в суд обвинительное заключение против директора частного детского сада «Лучик» в Ариэле Натальи Кислевской (37 лет) и двух воспитательниц детского сада – Дарины Халупы (37 лет) и Анны Пегальской (40 лет), в котором фигурируют более 400 случаев жестокого обращения и насилия, совершенных ими в отношении 17 младенцев и детей ясельного возраста (от шести месяцев до трех лет), посещающих детский сад», – говорится в сообщении государственной прокуратуры страны.

    Согласно документу, в качестве наказания обвиняемые систематически перекрывали детям дыхательные пути руками, тканью или бумагой. Младенцев связывали, укладывали на живот без возможности пошевелиться и принудительно кормили в таком положении. Также малышей надолго запирали одних в темном помещении.

    Прокуратура попросила суд арестовать фигуранток до окончания судебного разбирательства и установила запрет на публикацию любых данных, которые позволили бы идентифицировать пострадавших детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бывшую воспитательницу детского сада в Свердловской области приговорили к условному сроку за жестокое обращение с двухлетними близнецами.

    Ранее в Казахстане начали досудебное расследование после выявления более 100 фактов систематического насилия над воспитанниками центра специальных социальных услуг.

    Также фигурантов дела о жестоком обращении с воспитанниками дошкольного учреждения в Сочи отправили под стражу минимум до конца сентября.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    8 ноября 2026, 13:51 • Новости дня
    Песков: Путин сам пригласил на чаепитие в Кремль детей погибших на СВО бойцов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в День народного единства сам принял решение пригласить на чаепитие в Кремль детей, чьи отцы погибли в ходе спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Для главы государства это «святая тема», рассказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, передают «Вести».

    «Президент прямо по ходу принял решение их пригласить на чаепитие. Это дети, отцы которых погибли на СВО. И для президента это святая тема, без преувеличений святая тема. Он сказал: «Давайте их всех позовем, если они еще не уехали из Москвы», – рассказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о самостоятельном внесении Владимиром Путиным изменений в свой рабочий график.

    В среду глава государства пригласил детей героически погибших участников спецоперации на чаепитие в Кремле.

    В феврале президент провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев.

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    8 ноября 2026, 09:51 • Новости дня
    Депутат Школкина напомнила о праве родителей отменять онлайн-покупки детей

    Госдума: Родители вправе отказаться от покупок ребенка на маркетплейсе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявила, что родители имеют право отказаться от дистанционных заказов, включая онлайн-покупки детей, несмотря на препятствия со стороны маркетплейсов.

    В преддверии ноябрьских распродаж, таких как «11.11» и «Черная пятница», вопрос поведения несовершеннолетних на торговых площадках становится особенно актуальным, передает ТАСС.

    «За поведение детей на торговых площадках отвечают родители, и если с телефона были совершены покупки – это юридически значимое действие, списать все на баловство ребенка не получится», – заявила Школкина. Она подчеркнула, что по закону «О защите прав потребителей» покупатель может отказаться от товара до его получения или в течение семи дней после.

    По словам депутата, если товар еще не поступил в пункт выдачи, расходов на возврат быть не может. В случае прибытия товара покупатель обязан лишь возместить стоимость обратной доставки. Парламентарий отметила проблему усложнения обратной связи со стороны маркетплейсов, из-за чего отказ до доставки порой невозможен.

    Покупателям, желающим отменить заказ, рекомендуется использовать все каналы связи: чат поддержки, электронную почту площадки и продавца. При игнорировании требований Школкина советует обращаться в Роспотребнадзор с доказательствами попыток отказа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее член Ассоциации юристов России Антон Арифулин сообщил о праве покупателя вернуть деньги за некачественный товар без чека.

    Также доцент Кирилл Карпов сообщил об обязанности маркетплейсов возвращать деньги за отмененные заказы в течение десяти дней.

    Кроме того, после многолетних разбирательств москвичка добилась возврата средств за случайно заказанные ребенком 102 товара.

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    8 ноября 2026, 09:58 • Новости дня
    В Госдуме потребовали создать единый документ по борьбе с травлей в школах

    В Госдуме предложили создать единый документ по борьбе с травлей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-спикер Госдумы Мария Воропаева заявила о необходимости разработать единый документ, который определит порядок предупреждения и выявления случаев травли в российских школах.

    По словам парламентария, система профилактики травли в российских образовательных учреждениях практически отсутствует. Для решения проблемы нужно согласовать действия разных ведомств и распределить между ними обязанности, пишет ТАСС.

    «Есть ли у нас единый документ, который связан с профилактикой травли в школах? Его нет. А он должен появиться, чтобы каждый на своем участке понимал, как он реагирует и что он делает для профилактики этого явления», – заявила Воропаева.

    Она отметила, что одних штрафов за буллинг недостаточно, и необходимо определить тех, кто будет выявлять нарушения, собирать доказательства и составлять протоколы. Проблема усугубляется тем, что дети часто скрывают происходящее от родителей и учителей, а травля распространена не только в школах, но и в колледжах.

    Еще одной причиной сложившейся ситуации Воропаева назвала нехватку профильных специалистов. Зачастую на учебное заведение численностью до полутора тысяч человек приходится всего один психолог, который физически не способен предотвращать конфликты и реагировать на инциденты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мария Воропаева заняла должность заместителя председателя Государственной думы.

    Также в Госдуме предложили переводить занимающихся буллингом школьников в спецучреждения.

     Эксперты Общественной палаты отправили на доработку законопроект о борьбе с травлей в школах.

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    8 ноября 2026, 06:01 • Новости дня
    Суды отказались от негласного приоритета матерей в спорах о детях

    Депутат Госдумы Голубева заявила об отмене приоритета матери в спорах о детях

    Tекст: Денис Тельманов

    Суды при определении опеки над детьми начали оценивать дела индивидуально и отказались от негласного приоритета матери, сообщила член комитета Госдумы по защите семьи Дарья Голубева.

    Отказ от автоматического преимущества женщины при определении места жительства ребенка закреплен в постановлении пленума Верховного суда России, передает ТАСС.

    «В российской судебной практике долгое время существовал негласный приоритет матери в спорах о детях, особенно если речь шла о малышах дошкольного возраста. Однако постановление пленума Верховного суда РФ № 10 жестко фиксирует: само по себе преимущество матери в уходе за младенцем не является для суда догмой», – заявила Голубева.

    Она пояснила, что ребенка оставят с отцом, если он докажет большую вовлеченность в воспитание и наличие лучших жилищных условий.

    Мать может лишиться опеки в случае асоциального образа жизни или отсутствия дохода без уважительных причин. В такой ситуации закон симметричен, и алименты придется платить женщине.

    Главным критерием для суда остаются интересы ребенка. Инстанции обязаны учитывать его привязанность к каждому из родителей, возраст, а также нравственные качества и материальное положение бывших супругов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров сообщил о праве судов отказать мужчине в разводе при беременности супруги или наличии ребенка младше одного года.

    В январе правительство утвердило план по введению обязательной досудебной медиации для разрешения семейных споров.

    В прошлом году Пленум Верховного суда России признал рождение ребенка смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

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    9 ноября 2026, 17:55 • Новости дня
    Воспитательницу детсада во Владикавказе уволили из-за ожогов ребенка

    Воспитательницу детсада во Владикавказе уволили из&#8209;за ожогов ребенка

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Северной Осетии освобождена от должности воспитательница детского сада во Владикавказе, пролившая кипяток на ребенка, сообщило министерство образования республики.

    «По результатам служебной проверки воспитатель освобождена от занимаемой должности, руководителю детского сада объявлен выговор», – сообщило ведомство в Max.

    Отмечается, что при первичной проверке в детсаду нашли нарушения требований безопасности, создававшие угрозу жизни и здоровью воспитанников. Официальное представление направлено в управление образования Владикавказа.

    Местные СМИ писали, что инцидент произошел 30 сентября. По данным журналистов, воспитатель вскипятила в чайнике воду, столкнулась с мальчиком и пролила на него кипяток, передат РИА «Новости». Ребенок получил ожоги 15% поверхности тела. Мальчика госпитализировали во Владикавказе, а затем перевели в ДГКБ имени Г. Н. Сперанского в Москве. Он перенес несколько операций, включая пересадку кожи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце следователи организовали проверку после выявления признаков острой кишечной инфекции у семи воспитанников детского сада в Южно-Сахалинске.

    В июне СК начал разбирательство после травмирования ребенка в одном из частных воспитательных учреждений Брянска.

    В мае в Махачкале уволили заведующую и трех сотрудниц детского сада после получения трехлетней воспитанницей тяжелой травмы стопы.

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    8 ноября 2026, 15:21 • Новости дня
    Лавров оценил вклад турнира «Под флагом добра» в развитие детского спорта

    Лавров направил приветствие участникам детского турнира «Под флагом добра»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД России Сергей Лавров направил приветствие участникам Международного детского инклюзивного турнира по футболу «Под флагом добра», отметив важную роль состязаний в развитии спорта и упрочении гуманитарных связей.

    «Ваш турнир зарекомендовал себя как знаковое событие для любителей самой популярной в мире игры», – говорится в обращении Лаврова, передает РИА «Новости».

    По словам министра, сложно переоценить вклад турнира в продвижение здорового образа жизни, утверждение ценностей справедливости, а также укрепление дружбы и взаимопонимания между молодыми людьми из разных стран.

    Он добавил, что юных спортсменов ожидает содержательная программа, включающая мастер-классы от легенд футбола и выступления творческих коллективов. Глава ведомства выразил уверенность, что турнир пройдет в товарищеской атмосфере и станет площадкой для обмена вдохновляющими идеями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее участники Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге встретили главу МИД России Сергея Лаврова бурными овациями.

    Также министр в приветствии участникам слета Всемирного фестиваля молодежи заявил о готовности Москвы к равноправному сотрудничеству.

    Кроме того, Лавров сравнил девятый номер выступления певца Ярослава Дронова на «Интервидении» с позицией центрального нападающего в футболе.

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    10 ноября 2026, 15:48 • Новости дня
    Россию покинули 7 тыс. мигрантов за неисполнение родительских обязанностей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Порядка 7 тыс. мигрантов вместе с детьми уехали из страны за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

    «Только за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних к административной ответственности привлечено более 8 тыс. законных представителей, порядка 7 тыс. вместе с детьми выехали из России в связи с несоблюдением правилами пребывания здесь у нас в стране», – цитирует Колокольцева РИА «Новости».

    Глава ведомства добавил, что правоохранительные органы продолжат проводить соответствующую работу в дальнейшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Колокольцев заявил о снижении числа въехавших в Россию иностранных граждан почти на 10%.

    На прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об увеличении количества выдворений совершивших правонарушения мигрантов в 2,6 раза.

    В августе Володин сообщил о лишении российских паспортов более 4,5 тыс. иностранцев.

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    8 ноября 2026, 06:47 • Новости дня
    Психолог назвал тотальный запрет соцсетей для подростков бессмысленным

    Психолог Слободчиков назвал бессмысленным запрет соцсетей для детей

    Tекст: Денис Тельманов

    Тотальный запрет социальных сетей для подростков бессмыслен, так как цифровая среда стала для них естественным пространством общения, заявил профессор, доктор психологических наук Илья Слободчиков.

    «Сама история попытки запретить соцсети для детей абсолютно бессмысленна, она ничего не даст. По той простой причине, что детки наши умненькие эти запреты с большим удовольствием обойдут. Подростковый возраст – это период, когда необходимо общаться в огромных объемах, и цифровая среда стала для них естественным пространством для этой коммуникации», – рассказал Слободчиков РИА «Новости».

    Эксперт пояснил, что введение запретов не решит проблему дефицита живого общения.

    Слободчиков добавил, что ограничивать контент соцсетей нужно с точки зрения повышения его качества. Любые запреты останутся бесполезными до появления реальной и интересной для молодежи альтернативы, заключил профессор.

    В последнее время планы ограничить влияние соцсетей на детей озвучили в Великобритании, Греции, Дании, Испании и Южной Корее, а в Турции запрет на использование соцсетей лицами младше 15 лет уже вступил в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце парламент Греции одобрил запрет доступа к социальным сетям детям до 15 лет.

    В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила полностью запретить пользоваться социальными сетями детям младше 13 лет.

    Летом французские парламентарии окончательно одобрили закон об ограничении доступа к соцсетям для несовершеннолетних.

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    9 ноября 2026, 21:47 • Новости дня
    Испания допустила блокировку TikTok из-за материалов с насилием над детьми

    EFE: Испания допустила блокировку TikTok из-за материалов с насилием над детьми

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство по делам молодежи и детства Испании предложило прокуратуре рассмотреть возможность приостановки работы TikTok из-за распространения материалов с сексуальным насилием над несовершеннолетними, сообщило агентство EFE.

    Ведомство обратилось в прокуратуру после расследования фонда Maldita.es. В нем сообщалось о случаях сексуального насилия над детьми, материалы о которых распространяются в TikTok, передает РИА «Новости» со ссылкой на EFE.

    На платформе обнаружили более 1 тыс. видео с сексуальным насилием над детьми, собравших свыше 48 млн просмотров. Также выявлено более 20 тыс. профилей предполагаемых педофилов, более 7 тыс. из которых действуют на испанском языке.

    Расследование показало наличие 780 аккаунтов для поиска покупателей подобных материалов и 91 прямой трансляции с участием несовершеннолетних из 17 стран. Зрители предлагали детям деньги за действия сексуального характера.

    Министр по делам молодежи и детства Испании Сира Рего потребовала срочной встречи с представителями TikTok для получения объяснений. В министерстве считают эти факты свидетельством серьезных недостатков в системах модерации платформы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре британский Офис уполномоченного по информации сообщил о штрафе для TikTok за незаконное использование данных детей.

    В августе власти Бразилии оштрафовали компанию ByteDance за незаконный сбор и обработку персональных данных несовершеннолетних.

    В мае прошлого года Испания, Франция и Греция предложили Еврокомиссии ужесточить возрастные ограничения для пользователей соцсетей.

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    10 ноября 2026, 16:40 • Новости дня
    СК возбудил дело после избиения школьника учителем в Свердловской области

    СК: В Свердловской области возбудили дело после избиения школьника учителем

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Белоярском районе Свердловской области следователи возбудили уголовное дело по факту применения физической силы учителем к школьнику, сообщили в Следственном комитете.

    Следственный отдел по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело для установления всех обстоятельств инцидента, сообщается в канале регионального следственного управления СК в Max.

    Ранее в публичном пространстве получила распространение информация о том, что 9 ноября в Белоярском районе преподаватель одной из школ применил физическую силу в отношении несовершеннолетнего во время урока.

    В настоящее время проводится комплекс следственных действий, допрашиваются свидетели и назначается экспертиза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник прокуратура начала проверку после появления видеозаписи избиения ученика девятого класса учителем физкультуры в Свердловской области.

    В апреле учитель одной из школ Междуреченска Кемеровской области стал фигурантом уголовного дела после причинения травм ученику на уроке.

    В феврале прошлого года следователи возбудили уголовное дело против педагога из Самары из-за пощечины ученику.

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    9 ноября 2026, 07:37 • Новости дня
    Военнослужащие Росгвардии помогли с ремонтом детских садов в ЛНР

    Бойцы Росгвардии передали сладости и помогли с ремонтом детских садов в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы специальных подразделений Росгвардии организовали доставку гуманитарной помощи и оказали содействие в ремонте дошкольных учреждений в отдаленных районах Луганской Народной Республики.

    Бойцы специальных подразделений ведомства в рамках выполнения служебно-боевых задач оказывают всестороннюю поддержку жителям отдаленных районов Луганской Народной Республики. В частности, военнослужащие организовали доставку гуманитарной помощи детским садам, передав дошкольным учреждениям кондитерские изделия, сообщает Росгвардия.

    Кроме того, бойцы ведомства оказали содействие в проведении ремонтных работ. Отмечается, что эти усилия направлены на создание более комфортных и безопасных условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бойцы Росгвардии уничтожили более 1,5 тыс. взрывоопасных предметов в Луганской Народной Республике.

    Также глава региона Леонид Пасечник сообщил о восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях.

    Кроме того, военнослужащие 116-й отдельной бригады Росгвардии наладили модернизацию беспилотников для обеспечения устойчивой связи.

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    10 ноября 2026, 17:52 • Новости дня
    СК назвал число совершивших преступления подростков с начала года

    СК: В России почти три тысячи подростков совершили преступления с начала года

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2026 году почти три тысячи подростков совершили преступления, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    По его словам, более половины от числа всех совершивших правонарушения подростков составили дети младше 14 лет, сообщается в канале СК в Max. «В текущем году совершили общественно опасные деяния почти три тысячи подростков, которые не являются в силу возраста субъектами преступлений, из них 61% – это дети младше 14 лет», – говорится в публикации.

    Бастрыкин во вторник провел оперативное совещание, посвященное борьбе с вовлечением несовершеннолетних в незаконную деятельность. Он отметил, что злоумышленники целенаправленно втягивают в нее детей, не достигших возраста уголовной ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в МВД сообщили об увеличении на 30% количества вовлеченных в совершение киберпреступлений подростков.

    Следственный комитет зафиксировал двукратный рост числа уличенных в преступлениях террористического характера несовершеннолетних в первой половине года.

    Врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилл Смуров рассказал о сокращении почти в два раза количества совершавших наркопреступления россиян за последние пять лет.

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    11 ноября 2026, 00:54 • Новости дня
    Девочка в Краснодаре выпала из окна школы

    Tекст: Антон Антонов

    Ученицу школы № 73 госпитализировали после падения из окна учебного заведения, следует из сообщений в соцсетях и Муниципального центра управления Краснодара.

    В социальных сетях появлялись сообщения, что школьница выпала из окна во время перемены во вторую смену, передает ТАСС.

    «По информации департамента образования, в школе действительно произошел несчастный случай. Девочка жива и находится в медицинском учреждении. Родители находятся рядом с ребенком», – сообщает МЦУ в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после падения ребенка из окна восьмого этажа.

    В поселке Фролы Пермского края восьмиклассника после падения из окна школьного здания во время перемены госпитализировали в медицинское учреждение.

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    ЕC смирилcя с местом в предбаннике переговоров по Украине

    Представители Европы спешат прилететь в Абу-Даби, чтобы поучаствовать в трехсторонней встрече России, США и Украины. Правда, на ключевые переговоры их пускать не планируют. По мнению экспертов, европейцы расположатся в соседнем помещении, чтобы подбодрить украинскую сторону, а затем попытаются выдать это за свой дипломатический успех. При этом стратегия Владимира Путина уже вынудила Европу признать нежизнеспособность планов по изоляции России. Подробности

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    Борьба за вес меняет снабжение бойцов в зоне спецоперации

    Сразу несколько важных шагов по улучшению быта солдат – прежде всего в зоне спецоперации – предприняты тылом Вооруженных сил. Изменения касаются и полевой формы, и способов приготовления пищи, и гигиенических процедур там, где нет ни кухни, ни ванных комнат, то есть на передовой. О чем именно идет речь? Подробности

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    Обществу и армии Британии внушают неизбежность войны с Россией

    Целая серия громких заявлений о вероятной вскоре войне с Россией прозвучала в последнее время из уст британского руководства. И политики, и генералы обращаются не только к военным, но и к британским обывателям, готовя их к жертвам. Выглядит как апофеоз безумия – зачем России воевать с Великобританией? Но, возможно, у этих заявлений есть рациональные и даже циничные причины. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Проблему Китай-города одна полиция не решит

      Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

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    • Евгений Сингатулин Евгений Сингатулин
      Как Китай решает национальный вопрос

      Советскую идею автономий Китай использовал, но право выхода из страны полностью отверг. Позднее распад СССР стал для китайского руководства дополнительным предостережением: национальное строительство не должно создавать предпосылок для распада государства.

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    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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