Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.2 комментария
Британия оштрафовала TikTok за использование данных детей
Британия оштрафовала TikTok на 17 млн долларов за использование данных детей
Сервис коротких видео TikTok выплатит штраф в размере 17 млн долларов за незаконное использование персональных данных несовершеннолетних пользователей в Британии, сообщил британский Офис уполномоченного по информации (ICO).
По информации ведомства, социальная сеть выплатит штраф в размере 12,7 млн фунтов стерлингов (около 17 млн долларов), передает РИА «Новости». «TikTok согласился выплатить наложенный нами в 2023 году штраф после отзыва своей апелляции на соответствующее постановление», – говорится в заявлении.
Штрафные санкции были применены к платформе еще в 2023 году за серьезные нарушения закона о защите данных. По информации регулятора, в 2020 году приложением активно пользовались до 1,75 млн британских детей младше 13 лет, хотя правила сервиса запрещают им создавать аккаунты.
Платформа не проводила должных проверок для выявления малолетних пользователей и не информировала их о сборе данных. Кроме того, сервис обрабатывал детскую информацию без согласия родителей, зная о присутствии малолетней аудитории.
После того как компания отозвала свою апелляцию, решение о штрафе вступило в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее власти Бразилии оштрафовали компанию ByteDance на 30 млн долларов за незаконный сбор персональных данных несовершеннолетних.
В августе Министерство юстиции США заключило с платформой TikTok мировое соглашение на 400 млн долларов по иску о нарушении конфиденциальности детей.
В конце 2024 года Верховный суд Венесуэлы обязал соцсеть выплатить 10 млн долларов из-за гибели троих детей от опасных челленджей.