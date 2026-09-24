Британия оштрафовала TikTok за использование данных детей

Британия оштрафовала TikTok на 17 млн долларов за использование данных детей

Tекст: Денис Тельманов

По информации ведомства, социальная сеть выплатит штраф в размере 12,7 млн фунтов стерлингов (около 17 млн долларов), передает РИА «Новости». «TikTok согласился выплатить наложенный нами в 2023 году штраф после отзыва своей апелляции на соответствующее постановление», – говорится в заявлении.

Штрафные санкции были применены к платформе еще в 2023 году за серьезные нарушения закона о защите данных. По информации регулятора, в 2020 году приложением активно пользовались до 1,75 млн британских детей младше 13 лет, хотя правила сервиса запрещают им создавать аккаунты.

Платформа не проводила должных проверок для выявления малолетних пользователей и не информировала их о сборе данных. Кроме того, сервис обрабатывал детскую информацию без согласия родителей, зная о присутствии малолетней аудитории.

После того как компания отозвала свою апелляцию, решение о штрафе вступило в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее власти Бразилии оштрафовали компанию ByteDance на 30 млн долларов за незаконный сбор персональных данных несовершеннолетних.

В августе Министерство юстиции США заключило с платформой TikTok мировое соглашение на 400 млн долларов по иску о нарушении конфиденциальности детей.

В конце 2024 года Верховный суд Венесуэлы обязал соцсеть выплатить 10 млн долларов из-за гибели троих детей от опасных челленджей.