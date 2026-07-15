Владелица перевернувшегося батута в Уфе получила условный срок

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд назначил виновной два года лишения свободы условно и обязал выплатить пострадавшим компенсацию в размере 1 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Инцидент произошел в августе прошлого года на улице Летчиков. Женщина разместила конструкцию во дворе жилого дома без разрешения контролирующих органов. При этом она использовала изношенные крепления и проигнорировала прогноз об ухудшении погоды.

Сильный порыв ветра поднял и опрокинул конструкцию, внутри которой находились двое детей. В результате пятилетняя девочка получила тяжкий вред здоровью.

«Она признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», – сообщили в СК.

Осужденная полностью признала вину и добровольно выплатила 300 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба. Опасный аттракцион был конфискован правоохранителями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд назначил условные сроки виновникам падения карусели в Оренбурге.

В мае руководитель детского сада в Тобольске получила три года условно из-за гибели воспитанницы на игровой площадке.

Прошлым летом во Владивостоке при обрушении паркового аттракциона пострадал ребенок.