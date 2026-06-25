Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.4 комментария
Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине
Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника
Президент Франции Эммануэль Макрон констатировал отказ Вашингтона от нейтралитета по украинскому конфликту, поскольку американская сторона официально подтвердила поддержку Киева подписанием соответствующего документа на прошедшем саммите G7.
Французский лидер Эммануэль Макрон считает изменение американской позиции очевидным фактом. По его мнению, Вашингтон перестал быть беспристрастным участником процесса урегулирования кризиса на Украине, передает РИА «Новости».
«США впервые подписали с нами документ, который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником и что они поддерживают вместе с нами предоставление военной помощи и санкции против России», – заявил Макрон во время пресс-конференции в Антибе.
Французской президент обратил внимание на недавнее сближение взглядов Европы и Соединенных Штатов по украинскому вопросу. Ранее он отмечал, что Европейский союз аналогичным образом не способен выступать посредником из-за открытой поддержки киевских властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите G7 Трамп предложил сделку по поддержке Киева в обмен на помощь с Ираном. Макрон 19 июня заявил о якобы изменении позиции Трампа по украинскому кризису. Кулеба усомнился в изменении позиции Трампа по Украине.