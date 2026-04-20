Мадьяр выдвинул Русин-Сэнди на пост министра обороны Венгрии
Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр предложил кандидатуру бывшего начальника Генерального штаба Ромулуса Русин-Сэнди на должность главы оборонного ведомства страны.
Политик, который в скором времени возглавит правительство Венгрии, сделал соответствующее заявление на пресс-конференции после совещания партийной фракции в будущем национальном парламенте, передает ТАСС.
«На должность министра обороны «Тиса» предлагает Ромулуса Русин-Сэнди», – подчеркнул Мадьяр. В настоящее время кандидат работает советником партии по военным вопросам. Ранее он занимал пост начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики.
В апреле 2023 года Русин-Сенди, имевший звание генерал-лейтенанта, был освобожден от должности начальника Генштаба ВС Венгрии. По мнению руководства страны, он неадекватно представлял позицию Венгрии в отношении конфликта на Украине, в частности, он выражал чрезмерную поддержку Киеву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Тиса» получила конституционное большинство на парламентских выборах в Венгрии. Будущий премьер-министр Петер Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.