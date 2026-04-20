Фон дер Ляйен поздравила Радева с победой на выборах Болгарии
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Болгарии Румена Радева с победой на парламентских выборах.
«Поздравления Румену Радеву с победой на парламентских выборах. Болгария – это гордый член европейской семьи, которая играет важную роль в борьбе с общими вызовами. Я с нетерпением жду начала нашей совместной работы в интересах процветания и безопасности Болгарии и Европы», – заявила фон дер Ляйен в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), передает ТАСС.
Журналисты в Брюсселе обратили внимание на задержку с поздравлениями для Радева: Еврокомиссия направила поздравление политику из Венгрии Петеру Мадьяру сразу после оглашения предварительных результатов, тогда как послание Радеву, которого в Брюсселе считают «пророссийским политиком», поступило спустя несколько часов. Представители Еврокомиссии отказались комментировать причины этой задержки.
Напомним, в понедельник избирательный блок «Прогрессивная Болгария» под руководством бывшего главы государства Румена Радева выиграл парламентские выборы, получив почти половину голосов избирателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 апреля в Болгарии прошли парламентские выборы. Президент Сербии Александр Вучич поздравил Румена Радева с успехом партии «Прогрессивная Болгария».