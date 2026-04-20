6 комментариев
Умер самый известный российский двойник Аллы Пугачевой
Один из самых известных двойников певицы Аллы Пугачевой Алексей Золотов скончался в Подмосковье на 58-м году жизни из-за тяжелых осложнений, вызванных сахарным диабетом.
Представители арт-фестиваля «Пугачевская весна» подтвердили смерть артиста, передают «Вести». «Друзья, только что пришла трагическая новость. Не стало нашего друга, известного пародиста образа Аллы Пугачевой – Алексея Золотова… Прощание с Алексеем пройдет 22.04.2026 г. в ритуальном зале морга Сергиево-Посадской больницы по адресу: Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, 62А в 11.30», – отмечается в публикации.
Трагедия произошла 18 апреля в подмосковном поселке Богородское. Мужчина потерял сознание у себя дома. Обеспокоенные долгим отсутствием связи родственники обнаружили пародиста и немедленно вызвали скорую помощь, однако врачам не удалось его спасти.
Причиной смерти стали серьезные проблемы со здоровьем. Золотов страдал от осложнений сахарного диабета и тяжелой пневмонии. Кроме того, у него были диагностированы заболевания сердца и почек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы отменили ежегодный фестиваль поклонников певицы «Пугачевская весна» из-за давления общественников. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов допустил приезд самой артистки в Россию для решения вопросов с недвижимостью. Глава ФПБК Виталий Бородин инициировал создание петиции о лишении исполнительницы звания народной артистки.