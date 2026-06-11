Чеснаков: «Единая Россия» выработала новаторский формат работы с избирателями

«Целая серия форумов «Есть результат!» стала уникальным для нашей страны форматом. Впервые партия, в данном случае «Единая Россия» (ЕР), так широко представила на суд общественности отчеты о проделанной ею работе. Мероприятия прошли во всех федеральных округах, что позволило сформировать максимально объемную картину деятельности ЕР», – сказал политолог Алексей Чеснаков.

«При этом на форумах обсуждалось не только то, что уже было сделано, но и то, что предстоит сделать в перспективе пяти лет. И это очень важно, поскольку избиратель всегда ценит, когда перед ним отчитываются о проделанной работе, а также рисуют «дорожную карту» будущей траектории развития», – пояснил он.

«И здесь важно подчеркнуть и название формата: «Есть результат!» – это выражение само по себе намекает на фиксацию достижений. В этой связи особенно интересно выглядит московский форум, который оказался итоговым в этой серии масштабных мероприятий. Он несколько отличался от того, что мы видели в регионах», – добавляет собеседник.

«С одной стороны, в Москве звучали качественно новые предложения, с другой – здесь обобщались те инициативы, которые партия, начиная с февраля, собирала по всей стране. Была представлена вся палитра идей и предложений, с которыми ЕР продолжит путь в избирательной кампании», – уточняет эксперт.

«Конечно, электоральная гонка только начинается. В активную фазу она войдет чуть позже. Поэтому у «Единой России» есть еще много возможностей предложить своему избирателю как технологические, так и содержательные новинки. Однако сам формат отчетных мероприятий, введенный форумами «Есть результат!», заставляет говорить о качественно изменившемся подходе ЕР к работе с гражданами», – заключил Чеснаков.

Ранее в Москве состоялся итоговый форум «Единой России» – «Есть результат!». Были подведены итоги сбора предложений в Народную программу партии, который стартовал в феврале. Выступая с приветственной речью, председатель ЕР Дмитрий Медведев подчеркнул, что в условиях пандемии, санкций и давления Запада программа неоднократно расширялась, чтобы соответствовать национальным целям развития и решениям президента. Только за прошлый год фракция внесла в Госдуму 248 законодательных инициатив – всё в плотной связке с правительством.

В свою очередь зампред правительства Александр Новак назвал «Единую Россию» «политическим фундаментом стабильности». Народная программа партии, по его словам, полностью синхронизирована с задачами национального лидера, а для их достижения правительство утвердило единый план.