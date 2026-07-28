  • Новость часаПутин в беседе с Пашиняном отметил важность референдума по ЕАЭС
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    Турция готовится угрожать России с Северо-Запада
    Mysl Polska: Украину настигло возмездие за удары по российским портам
    Захарова предупредила о приближении Европы к опаснейшей черте
    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов
    ВС России поразили украинские портовые объекты
    Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров
    Посол заявил об особом режиме прохода судов России через Ормуз
    Эксперт: Российское лазерное оружие показало эффективность против БПЛА
    Путин ответил на призыв действовать «смелее» по Украине
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков США в украинском конфликте напоминают игуану

    В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.

    8 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Западные кураторы придумали для Украины террористическое ноу-хау

    Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.

    4 комментария
    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

    14 комментариев
    28 июля 2026, 02:56 • Новости дня

    Власти Эстонии признали отсутствие у Москвы планов нападения на Прибалтику

    Власти Эстонии признали нежелание Москвы нападать на Прибалтику

    Tекст: Катерина Туманова

    Таллин осознает отсутствие у Москвы намерения вступать в конфликт с соседними странами, однако продолжает наращивать военные расходы под предлогом выдуманной угрозы, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

    «В Таллине признают, что у России нет намерений нападать на прибалтийские государства. Более того, известны случаи, когда официальные лица называли обратные утверждения примерами российского влияния. Неудивительно, что такая противоречивая позиция приводит к курьезам», – заявил дипломат РИА «Новости».

    При этом эстонские власти традиционно увеличивают оборонные расходы, прикрываясь заявлениями о восточной опасности.

    Абилов напомнил, что осенью 2025 года правительство Эстонии утвердило бюджет на 2026 год с рекордным дефицитом в 4,5% ВВП. Главной статьей бюджета стало беспрецедентное увеличение военных трат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция решила направить F-16 на круглосуточное дежурство в странах Балтии. В Эстонии разгорелся скандал вокруг рекламной кампании с призывом жарить лук, но компания Rannarootsi отказалась удалять возмутивший русскоязычное население постер.

    27 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    ВС России поразили украинские портовые объекты

    ВС России поразили украинские портовые объекты в Одессе, Черноморске и Николаеве

    ВС России поразили украинские портовые объекты
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли серию точных ударов по стратегическим морским объектам противника, сообщило Минобороны.

    Под прицел попали порты Одессы, Черноморска и Николаева, где находились важные ресурсы для снабжения украинской армии, сообщается в канале ведомства в Max.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    Представители ведомства уточнили, что атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия и беспилотников. В результате были уничтожены перевалочные комплексы и резервуары с горюче-смазочными материалами в Одессе и Черноморске. Кроме того, в Николаеве удалось поразить сухогруз, доставивший партию военного назначения.

    Ранее в порту Николаева российские военные поразили сухогруз с военными грузами. До этого в порту Одессы армия России уничтожила резервуары с горюче-смазочными материалами.

    Кроме того, в Одесском морском торговом порту ударные дроны атаковали два сухогруза с военным снаряжением.

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    27 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин отметил роль «Единой России» в законодательной работе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи с депутатами Государственной думы восьмого созыва президент Владимир Путин отметил значительный вклад партии «Единая Россия» в законотворческую деятельность.

    Российский лидер заявил, что народные избранники продемонстрировали преданность стране и твердость при разработке сложных инициатив, сообщается на сайте «Единой России».

    «Единая Россия – партия парламентского большинства, на который лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса, его ритмичный и конструктивный, консолидирующий характер», – подчеркнул президент.

    Он также обратил внимание на высокую сплоченность различных политических сил. По словам главы государства, из почти трех тысяч утвержденных за эти годы документов две трети были поддержаны всеми фракциями.

    Ранее Путин высоко оценил профессионализм парламентариев восьмого созыва.

    Глава государства назвал период их депутатства крайне ответственным временем для страны.

    Руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев сообщил о принятии 975 партийных законов.

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    27 июля 2026, 19:20 • Видео
    Зачем Украина бьет по Ирану

    Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    27 июля 2026, 10:16 • Новости дня
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На месте «родовой усадьбы» сатирика Михаила Задорнова в Юрмале новые владельцы построили современный двухэтажный коттедж стоимостью около 3 млн евро, чтобы избежать ассоциаций с прежним хозяином.

    Бывшую родовую усадьбу писателя Михаила Задорнова в Юрмале полностью уничтожили, передает Shot.

    Артист приобрел недвижимость в 1990 году, часто принимая там журналистов и именитых гостей. На участке площадью 2,8 тыс. кв. метров располагался дом из десяти комнат, включающий три спальни, две ванные и камин.

    После кончины владельца в 2017 году имущество перешло его первой супруге Велте Задорновой. Женщина постоянно проживает в Москве, поэтому содержать зарубежный актив оказалось затруднительно. Весной 2020 года объект сдали в аренду, а затем реализовали на рынке недвижимости.

    Новые собственники обратились в местную администрацию за разрешением на ликвидацию постройки. Поскольку территория относится к градостроительным памятникам государственного значения, инициативу согласовывали с Национальным управлением культурного наследия Латвии. Ведомство одобрило снос, и теперь участок занимает современный особняк стоимостью около 3 млн евро.

    Сейм Латвии конфисковал у правительства Москвы здание культурно-экономического представительства в Риге.

    Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина из-за санкций Европейского союза рискует лишиться двух квартир в Юрмале.

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    27 июля 2026, 11:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Путина о неизбежной утрате Украиной западных земель

    Политолог Корнилов: Путин предупредил Украину о неизбежной утрате западных земель

    Эксперт объяснил слова Путина о неизбежной утрате Украиной западных земель
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Если Киев продолжит придерживаться нынешней политики, Украина окажется разодранной на части. В этой связи заявление Владимира Путина о том, что республика рано или поздно утратит западные земли – предупреждение украинскому руководству, что ждет страну в случае, если оно не свернет с пагубного пути вражды с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

    «Владимир Путин еще пять лет назад в статье «Об историческом единстве русских и украинцев» привел довольно подробный обзор истории Украины. В материале отмечалось, что республика была сформирована при СССР и могла развиваться только внутри общероссийской системы. Как только она оказывается оторванной от России, то моментально становится жертвой различных хищнических государств, которые только спят и видят, чтобы что-то у нее оттяпать», – напомнил политолог Владимир Корнилов.

    Как полагает эксперт, заявление российского лидера о том, что Украина рано или поздно утратит западные земли, – продолжение анализа возможных сценариев дальнейшего развития событий. «Путин в который раз предупреждает украинское руководство, что ждет страну в случае, если оно не свернет с пагубного пути вражды с Москвой и создания государства «анти-Россия», – считает собеседник.

    По его мнению, если Киев продолжит придерживаться нынешней политики – вне зависимости от того, что будет или не будет делать РФ – Украина окажется разодранной на части. «Причем сначала внутри страны начнется раздрай, разброс и шатание – те самые руины, как в украинских исторических учебниках описан период истории Малороссии. Затем земли просто разберут», – рассуждает Корнилов.

    «Желающих вернуть территории, которые различные государства считают историческими, довольно много. Среди них в частности Польша. Неслучайно польские политики все чаще называют западную часть Украины «Восточной Малопольшей». Территориальные претензии есть также у Румынии и Венгрии», – напомнил политолог.

    Ранее Владимир Путин выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно утратит свои западные земли. С таким заявлением президент выступил на встрече с военнослужащими ВМФ России в Петербурге. Глава государства назвал западную часть Украины «подарком» Иосифа Сталина послевоенной Украине.

    «Это же Сталин Украине подарил эти земли. Но подарил в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходило, что может сложиться такая ситуация, как сегодня, – цитирует Путина сайт Кремля. – Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места».

    Президент подчеркнул, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев, по его словам, объявил Москву врагом. «Они же приняли официальное решение, что русские на Украине – это нетитульная нация. Здрасьте, приехали. А что это тогда? Ну бог с ними», – добавил российский лидер.

    Отметим, ранее в канцелярии президента Польши западные области Украины назвали «Малопольшей» – историческим термином, использовавшимся в период между двумя Мировыми войнами, когда эти территории входили в состав польского государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что исторические амбиции Варшавы создают реальную опасность распада Украины.

    Кроме того, осенью прошлого года итальянское издание L'Antidiplomatico опубликовало информацию, полученную от хакерской группировки KillNet, согласно которой так называемая коалиция желающих собирается фактически поделить территорию Украины на зоны военной оккупации под видом «развертывания миротворческих сил в рамках гарантий безопасности».

    Хакеры вскрыли, в частности, базу данных канцелярии французских вооруженных сил. Судя по картам, в проекте планируют участвовать Франция, Британия, Польша и Румыния. Париж нацелен на Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области. Лондон хочет контролировать логистические узлы. Бухарест и Варшава намерены занять западные приграничные территории.

    В 2023 году румынский сенатор Диана Шошоакэ зарегистрировала законопроект, предполагающий отказ от добрососедских отношений с Киевом и аннексию исторических территорий, которые ранее принадлежали Румынии, сообщает РИА «Новости». Речь в документе шла о Северной Буковине (во многом совпадает с нынешней Черновицкой областью), одесских городах Болград и Измаил, а также исторической территории Марамуреш, частично относящейся к украинскому Закарпатью.

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    27 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны до более чем 2 млн 400 тыс. единиц.

    «Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих», – говорится в документе, размещенном на сайте правовых актов.

    Общая численность российской армии выросла на 27 тыс. человек. Из этого числа 25 тыс. составляют военнослужащие. Изменения вступят в силу с 1 августа текущего года.

    В июне глава государства увеличил штатную численность военнослужащих на 7360 человек. Численность российской группировки в зоне спецоперации превышает 700 тыс. бойцов.

    Ранее президент объяснил расширение армии созданием новых военных округов.

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    27 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Россельхознадзор уничтожил крупную партию роз из Армении
    Россельхознадзор уничтожил крупную партию роз из Армении
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Контрабандисты пытались незаконно провезти в Москву почти 40 тыс. свежих цветов из Армении, замаскировав их под партию безалкогольной продукции, сообщил Россельхознадзор.

    В Смоленской области уничтожена крупная партия свежесрезанных роз происхождением из Армении. Данная мера была применена в связи с грубыми нарушениями правил ввоза подкарантинной продукции в Россию. В сопроводительных документах груз был заявлен как безалкогольные тонизирующие напитки, следует из сообщения Россельхознадзора.

    Инспекторы совместно со смоленскими таможенниками задержали 39,2 тыс. цветов. В ходе досмотра грузового отсека специалисты обнаружили растения без необходимых документов. В ведомстве отметили, что на сохранившихся фрагментах этикеток указывалось армянское происхождение товара.

    Месяцем ранее профильное ведомство ввело ограничения на ввоз любой подкарантинной продукции из Армении. Запрет также распространяется на транзит таких грузов через российскую территорию в государства ЕАЭС.

    В июне Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении. В мае Россельхознадзор ограничил поставки цветочной продукции из Армении.

    Несколькими днями ранее российское ведомство приостановило импорт молочных товаров с армянских предприятий.

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    27 июля 2026, 15:24 • Новости дня
    Песков назвал опасным расширение Киевом конфликта на Иран
    Песков назвал опасным расширение Киевом конфликта на Иран
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расширение географии боевых действий украинского конфликта несет чрезвычайную опасность и ведет к очередному витку напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В Кремле обратили внимание на инцидент с атакой Киева на иранское судно, повлекший гибель моряка, передает ТАСС. Песков прокомментировал ситуацию, подчеркнув серьезность происходящего.

    «Ну конечно, нельзя не видеть. Это чрезвычайно опасно, это очередной виток напряженности – надо бороться с киевским режимом», – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов об опасности расширения географии конфликта.

    Напомним, украинские военные атаковали иранское торговое судно в акватории Каспийского моря.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи потребовал от западных стран разделить вину за это нападение.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал стороны конфликта вокруг Ирана к сдержанности.

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    27 июля 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин запретил иностранцам владеть землей в Сириусе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть землей в Сириусе.

    Согласно документу, федеральная территория теперь включена в перечень приграничных зон, «на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками», передает ТАСС.

    Новые правила распространяются как на физических, так и на юридических лиц из других стран.

    В мае президент России ограничил безвозмездную передачу федеральных земель регионам.

    В конце прошлого года глава государства утвердил особый порядок возврата участков в приграничье.

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    27 июля 2026, 06:44 • Новости дня
    Кузнецова назвала День памяти детей Донбасса приговором пособникам Киева

    Кузнецова: День памяти детей Донбасса стал приговором спонсорам Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Более 500 детей погибло от агрессии Киева с 2014 года, более 2 тыс. пострадало, и День памяти детей – жертв войны в Донбассе становится приговором для тех, кто поддерживает эту военную машину, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

    «Это дата, которая выносит приговор для той международной коалиции, которая покупает снаряды или производит снаряды, которые убивают детей. Эта дата, несомненно, приговор для тех политических сил, которые развязали войну в Донбассе, для тех, кто производит оружие, финансирует войну на Украине и кто питает террористический киевский режим», – сказала она ТАСС.

    Кузнецова подчеркнула, что эта скорбная дата имеет огромное значение для всего мира. Ни у кого не осталось сомнений в террористической природе киевского режима, который наносит удары по мирным жителям и гражданским объектам, считает она.

    «Есть цифры статистики. Это более 500 погибших детей. Почему говорю более? Потому что обстрелы продолжаются. И жертвами киевского режима становятся дети не только Донбасса, но и приграничных территорий. Всего, по общим подсчетам, пострадало более 2 тыс. детей», – добавила.

    Вице-спикер отметила, что в ходе поездок в Донбасс собирается доказательная база для наказания виновных.

    Памятная дата отмечается ежегодно 27 июля. Она была установлена в 2022 году указом главы ДНР в память о 22 погибших при массированном ударе ВСУ по Горловке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад в  Донбассе и Новороссии почтили память детей-жертв войны. Кузнецова в апреле призвала создать День памяти жертв неонацистских преступлений. В Запорожской области в июле 2026 года объявили траур после смертельного удара ВСУ по Кирилловке.


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    28 июля 2026, 00:11 • Новости дня
    Посол Джалали заявил об особом режиме прохода судов России через Ормуз

    Джалали заявил об особом режиме прохода судов России через Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    На российские суда при проходе через Ормузский пролив будет распространяться особый режим, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «Естественно, для дружественных стран действует и будет действовать особый режим», – сказал дипломат ТАСС.

    Он уточнил, что официальные лица двух стран находятся в постоянном контакте, как представители МИД, так и Минобороны, а также других ведомств.

    «Так как поле сотрудничества Ирана и России очень широкое», уточнил Джалали.

    Напомним, транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Дмитриев поделился «скромным предсказанием» цен на нефть выше 150 долларов из-за ситуации в Ормузе. В США заявили о возмещении ущерба судам из замороженных активов Ирана.


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    27 июля 2026, 23:11 • Новости дня
    Эксперт: Российское лазерное оружие показало эффективность против БПЛА

    Эксперт Васильев: Приоткрыта завеса над применением лазерного оружия в России

    Tекст: Катерина Туманова

    «Сегодня наконец-то приоткрыли завесу», – заявил военный эксперт Алексей Васильев, комментируя слова министра промышленности и торговли Антона Алиханова о боевом применение лазерного оружия в России против вражеских беспилотников.

    Российский лазерный комплекс существует не в единичном экземпляре и по некоторым параметрам превсходит израильские или британскими разработки, отметил блогер и военный эксперт Алексей Васильев.

    «За такими короткими сообщениями на самом деле стоят научные школы и десятилетие упорного труда коллективов», – написал эксперт в Telegram-канале «Русский инженер», комментируя заявления Алиханова. – «Сегодня наконец-то приоткрыли завесу».

    «Разумеется у лазеров как оружия есть и минусы. Влияние погодных условий – они снижают эффективную дальность. Высокая стоимость комплекса – хотя это компенсируется копеечной стоимостью "выстрела". И с учетом соотношение цены сбитых к стоимости комплекса, они быстро окупаются. Особенно учитывая что они в состоянии эффективно бороться именно с дроноспамом массовых БПЛА», – считает Васильев.

    Эксперт уточнил, что лазер не панацея, но лазерные системы – эффективный элемент эшелонированной системы ПВО, которая должна включать средства от «малого неба».

    Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что в России разработаны и применяются лазерные комплексы для борьбы с БПЛА. «Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах. По сути, в моменте там затраты на электроэнергию идут, не более того», – сказал министр в эфире радио «Комсомольская правда».

    Он уточнил, что это не позволяет полностью отказаться от зенитных ракет, но развитие подобных комплексов сегодня крайне важно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон в июне испытал микроволновое и лазерное оружие. В Lockheed Martin анонсировали боевые лазеры у армии США до 2030 года. В России испытали лазерный комплекс противодействия любым типам беспилотников «Перун», обеспечивающий до 15 минут непрерывного излучения.

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    27 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Политолог: Путин проводит Россию сквозь ключевой период истории

    Политолог Асафов: Россия уверенно преодолевает сложности на пути к победе

    Политолог: Путин проводит Россию сквозь ключевой период истории
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Эффективное руководство Владимира Путина позволяет России не только с честью проходить через исторические трудности, но и при этом становиться более сильной и развитой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Владимир Путин провел встречу с депутатами Государственной думы восьмого созыва в Большом Кремлевском дворце.

    «Под руководством Владимира Путина Россия проходит один из ключевых периодов своей истории. Без преувеличения – сегодня на кону стоит жизнь нашего народа, его безопасность и независимость. И несмотря на многочисленные сложности, страна шагает по этому пути гордо и самоотверженно, понимая, что впереди ждет победа», – сказал политолог Александр Асафов.

    На этом фоне особую важность приобретает способность президента четко и прямо формулировать стоящие перед правительством и обществом задачи. «Путин работает над укреплением суверенитета России, а также над обеспечением безопасности для будущих поколений нашей страны», – подчеркивает собеседник.

    По его словам, верность главы государства собственным принципам, а также приверженность интересам народа делает его решения взвешенными и эффективными, что отражается в том числе и на ходе спецоперации. «На первом месте у ВС России стоит результат, а не желание удивить весь мир яркой картинкой», – говорит эксперт.

    «Более того, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, за последние четыре года Россия немалого достигла, но останавливаться – нельзя. Важно продолжать работу и развивать уже имеющиеся успехи», – акцентирует политолог.

    «Поэтому президент говорит о важности планирования, о том, что каждый шаг на этом непростом пути необходимо взвешивать. Важно иметь ясное понимание последствий от принятых решений и руководствоваться трезвой оценкой всех рисков», – добавил собеседник.

    «При этом Путин хорошо знает жизнь страны. Он постоянно общается с людьми из самых разных сфер: с бойцами в зоне СВО, их женами и матерями, с учеными, студентами и волонтерами. А потому его слова находят живой отклик у граждан и отражают несомненный факт – народ России никому и никогда не сломить, а победа будет за нами», – заключил Асафов.

    Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с депутатами Государственной думы восьмого созыва в Большом Кремлевском дворце. Она прошла сразу после заключительного пленарного заседания нынешнего состава парламента.

    Обращаясь к законодателям, глава государства поблагодарил их за совместную работу и обозначил значимость переживаемого страной момента. «Прошедшие пять лет, а это период вашего депутатства, были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа», – сказал президент.

    Отдельно Путин остановился на попытках противника переломить ход конфликта за счет ударов по мирным жителям. «Не в силах победить Россию на поле боя, они делают ставку уже на откровенно террористические методы в проведении борьбы с нашим народом, но народ России никому и никогда не сломить», – подчеркнул он.

    Также глава государства поделился «закулисной» историей: в ходе награждения один из коллег шепнул ему: «Мы победим. Но смелее надо. Очень хочется». «Но возникает вопрос: «Еще смелее?» И здесь так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво», – отметил президент.

    Владимир Путин также назвал «большой плюс» текущей политики. По его мнению, он заключается «в устойчивости российской экономической, финансовой системы». «Вот это самое главное – устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов», – подчеркнул он.

    Российский лидер также заявил о готовности страны отстаивать свои интересы и выразил уверенность в достижении целей специальной военной операции. По его словам, институты власти формируются на суверенных началах в полном соответствии с Конституцией, а государство вместе с обществом способно дать отпор любым враждебным шагам.

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    27 июля 2026, 07:13 • Новости дня
    «Северяне»: В Черниговской области стали пропадать без вести инвалиды ВСУ

    В Черниговской области пропали без вести первые солдаты ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта и узнали, как в Черниговской области стали пропадать бойцы ВСУ старше 50 лет с возрастными и психическими болезнями.

    «В подразделениях 143 омбр ВСУ в Черниговской области появились первые пропавшие без вести военнослужащие. По сообщениям родственников украинских солдат, большая часть из них была предпенсионного возраста (старше 50 лет) с хроническими заболеваниями, а некоторые даже имели психические расстройства, в том числе вызывающие временную амнезию», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров. Стрелковые бои не утихают в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, в окрестностях и лесных массивах южнее Иволжанского.

    В ходе зачистки подвалов Рыжевки штурмовики «Севера» взяли в плен одного солдата ВСУ.

    На Харьковском направлении стрелковые бои продолжаются в сёлах Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурмовики  продвинулись на 16 участках до 900 метров.

    На Великобурлукском направлении бои идут западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Устиновка.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России взяли в плен в Белицком (ДНР) переодетых украинских диверсантов. Су-34 уничтожили пункты дислокации ВСУ и управления БПЛА в ДНР и Сумской области. Су-34 пятью бомбами поразили расположение 63-й бригады ВСУ в Щурово.

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    27 июля 2026, 05:07 • Новости дня
    Посол сообщил о подготовке Россией ответа на санкции Норвегии

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва разрабатывает ответные меры на недавнее расширение ограничительных мер Осло, синхронизированных с европейскими санкциями, сообщил посол России в Осло Николай Корчунов.

    «В ответ профильными российскими ведомствами предпринимаются соответствующие контрсанкционные меры», – сказал он РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что «Норвегия последовательно присоединяется к решениям о введении нелегитимных односторонних санкций ЕС против России». Уточнять, какие именно меры в ответ на жесты Осло готовит Россия, Корчунов не стал.

    В середине июля норвежские власти расширили ограничения против России и  синхронизировали свои действия с 20-м пакетом санкций ЕС. Санкции затронули энергетический сектор, финансовые институты и правила въезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты рассказали о серьезных трудностях в экономике Норвегии из-за ограничительных мер. Корчунов заявил о нагнетании НАТО напряженности в Арктике и обвинил Норвегию в милитаризации Шпицбергена.


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    27 июля 2026, 14:59 • Новости дня
    Путин: Экономика России на четвертом месте по паритету покупательной способности

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская экономика продолжает уверенно удерживать четвертое место в мире, а также первенство в Европе по паритету покупательной способности, отметил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин сообщил о сохранении страной высоких позиций в глобальном экономическом рейтинге, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало в ходе встречи с депутатами после завершающего пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.

    По словам главы государства, Россия остается четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности.

    «Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать четвертое место в мире после Китая, США и Индии, четвертое и первое в Европе», – подчеркнул российский лидер. Он добавил, что по темпам экономического роста страна также опережает государства Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Владимир Путин заявил о лидерстве российской экономики на глобальном рынке.

    По итогам прошлого года ВВП России впервые превысил отметку в 7 трлн долларов.

    Осенью прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Россию крупнейшей экономикой Европы по паритету покупательной способности.

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