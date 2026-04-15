Зампред Госдумы Кузнецова призвала создать День памяти жертв неонацистских преступлений

Tекст: Елизавета Шишкова

«Не исключено, что и день памяти о жертвах преступлений неонацистов может быть установлен на федеральном и международном уровнях», – написала парламентарий в своем сообщении на странице в мессенджере Max, увязав эту идею с предстоящим проведением в стране Дня памяти жертв геноцида советского народа.

Кузнецова подчеркнула, что впервые в России будет официально отмечаться День памяти жертв геноцида советского народа нацистами, и в преддверии этой даты она считает необходимым говорить «о преступлениях киевского режима, о том, что нацизм вновь поднял голову». По ее словам, история повторяется, а «преступления украинских боевиков напоминают те черты геноцида, которые творили полчища Вермахта в СССР». Зампред Госдумы отметила, что сейчас ведется работа по фиксации этих фактов, формируется доказательная база, которая направляется в парламенты других государств.

Особое внимание в своем обращении Кузнецова уделила теме детей. Она указала, что «несмотря на работу на Украине Мониторинговой миссии ООН по правам человека в течение 11 лет, киевский режим покровительствуют похищениям детей». По ее словам, «повсеместные изъятия детей официально закреплены в законодательстве страны», а «по данным европейских правозащитников, на Украине более шести тысяч человек заняты в этой криминальной индустрии» и при этом в отношении этих людей «нет уголовных дел».

Зампред Госдумы заявила, что «боевики расстреливают мирных граждан, детей». В ее сообщении приводятся оценки, согласно которым «только с начала этого года от действий военизированных структур киевского режима погибли семь детей, ранены более 70», а «с начала карательных операций на Донбассе – более 400 погибших и более 1 800 раненных несовершеннолетних». В среднем, подчеркнула она, «террористы наносят за сутки по 420 ударов по гражданской инфраструктуре – детским садам и школам, больницам и продуктовым магазинам».

Кузнецова также заявляет, что в даркнете размещаются «объявления о продаже украинских детей» по цене «от 30 до 50 тысяч долларов». По ее словам, «на горячей линии Кабмина Украины фиксировались десятки сообщений от детей-жертв похищений, вывезенных незаконно в страны ЕС».

На этом фоне она возвращается к идее отдельного памятного дня, напоминая, что уже сейчас в регионах Донбасса установлены «14 апреля – День памяти жертв украинской агрессии и 27 июля – День памяти детей – жертв войны в Донбассе». По ее словам, в эти даты памятные мероприятия проходят по всей стране с участием активистов «Единой России» и «Молодой гвардии»: «Мы обязаны сохранить память об этих страшных преступлениях, чтобы они никогда не повторились вновь».

Зампред Госдумы сообщила, что фракция ЕР намерена добиваться усиления международно-правовых механизмов защиты несовершеннолетних. «Наша фракция предлагает совершенствовать международно-правовые механизмы защиты детей – принять Конвенцию по борьбе с проявлениями терроризма в отношении детей и вовлечения детей в деструктивную деятельность», – отметила она, добавив, что «учитывая, данные Рабочей группы при Совбезе ООН, идет увеличение преступлений именно против детей более чем на 25%».

В завершение Кузнецова акцентировала, что помощь детям из зон конфликта будет продолжена. По ее словам, «уже более 3,5 тысяч ребят получили качественную реабилитацию и отдых, буквально на днях выезжает очередная группа – 80 ребят на реабилитацию в Сочи». Она напомнила, что принято «более 100 законов об интеграции освобожденных регионов, мы – единая страна, и у нас сейчас один враг и значит будет одна победа!».



