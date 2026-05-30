Пасечник: В ЛНР построят новый колледж вместо атакованного ВСУ в Старобельске

Tекст: Антон Антонов

«Будем строить новый. Конечно, будет колледж. Такой же педагогический колледж, где будем готовить учителей, которые дальше будут воспитывать наших детей, нашу детвору – душевными, добрыми, порядочными, настоящими гражданами нашей страны, патриотами», – приводит слова Пасечника ТАСС.

Глава ЛНР в интервью Марине Ким в эфире «Соловьев Live» подчеркнул огромную важность подготовки квалифицированных кадров.

«Как говорит наш президент, уважаемый Владимир Владимирович Путин, на поле брани воюют не солдаты, а воюют учителя и духовники. Поэтому самая главная ценность в нашей жизни – это люди. И, конечно же, наше будущее – это наши дети. Вот как мы их воспитаем, так мы дальше и будем жить», – сказал он в ответ на вопрос о том, будет ли восстановлен разрушенный ВСУ колледж.

Глава региона добавил, что украинские войска намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру ради запугивания населения. По его словам, ежедневным ударам беспилотников подвергаются мирные жители и муниципальные служащие. Оправдание подобных действий со стороны прибалтийских чиновников он назвал верхом цинизма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске погиб 21 человек. Пасечник назвал этот удар проявлением фашизма и охарактеризовал атаку на здание колледжа недопустимым актом агрессии против детей. Луганская республиканская клиническая больница продолжает лечение студентов колледжа Старобельска.

После данного теракта МИД России предупредил о системных ударах по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

Комитет Госдумы по международным делам внес в парламент проект обращения к ООН и мировым парламентам из-за атаки ВСУ на Старобельск. Верховный комиссар ООН призвал расследовать обстрел Старобельска и возобновить мирные переговоры