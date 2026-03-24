В КБР задержали подростков за сборку бомбы по заданию с Украины

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемым 15 и 17 лет, это местные жители, расследование ведется по статье «Покушение на изготовление взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору», указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Согласно версии следствия, в начале марта 2026 года фигуранты начали общаться в одном из мессенджеров с человеком, находящимся на территории Украины. По его заданию несовершеннолетние приобрели компоненты для создания бомбы, которую хотели собрать в арендованном жилье.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в момент перевозки составляющих для взрывного устройства. На время расследования им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ ранее предотвратила подготовку теракта 16-летним подростком в Нальчике. Следователи в Ульяновске направили в суд уголовное дело несовершеннолетних о планировании поджога полицейских машин.