ФСБ сообщила о предотвращении терактов против властей и силовиков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом предотвратили подготовку терактов в отношении представителей органов власти Хабаровского края и сотрудников правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики, передает РИА «Новости». В сообщении ФСБ говорится, что преступники планировали атаки на чиновников и полицейских, однако их действия были пресечены.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который вступил в запрещенную в России террористическую организацию. По версии следствия, в октябре 2025 года он записал видеообращение лидерам этой структуры и начал готовить теракт с применением взрывчатки и оружия в Нальчике по указанию куратора из организации.

Молодой человек приобрел компоненты для изготовления взрывчатки и изучил необходимые инструкции, однако теракт был предотвращен сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. Подросток был задержан и арестован, сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Следственный комитет напомнил о неминуемой ответственности за участие в террористической деятельности и призвал граждан быть бдительными.

