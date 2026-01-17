  • Новость часаКличко повторно призвал киевлян покинуть город
    Зеленский для Тимошенко оказался хуже Януковича
    Глава Роскосмоса рассказал о старте серийного производства аналога Starlink
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    Марина Влади передала личные письма Высоцкому в Росархив
    Дмитриев раскрыл секрет стремления США завладеть Гренландией
    Экспорт российских лекарств в ЕС достиг рекордных за пять лет объемов
    FT сообщила о планах США расширить Совет мира на Украину
    Польша увеличила ввоз российских удобрений до рекордных объемов
    Макрон объяснил необходимость временно носить солнцезащитные очки
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    38 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    15 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    14 комментариев
    17 января 2026, 11:52 • Новости дня

    ФСБ сообщила о предотвращении терактов против властей и силовиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предотвращены теракты против представителей органов власти Хабаровского края и правоохранителей Кабардино-Балкарской Республики, сообщили в субботу в ФСБ России.

    Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом предотвратили подготовку терактов в отношении представителей органов власти Хабаровского края и сотрудников правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики, передает РИА «Новости». В сообщении ФСБ говорится, что преступники планировали атаки на чиновников и полицейских, однако их действия были пресечены.

    Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который вступил в запрещенную в России террористическую организацию. По версии следствия, в октябре 2025 года он записал видеообращение лидерам этой структуры и начал готовить теракт с применением взрывчатки и оружия в Нальчике по указанию куратора из организации.

    Молодой человек приобрел компоненты для изготовления взрывчатки и изучил необходимые инструкции, однако теракт был предотвращен сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. Подросток был задержан и арестован, сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.

    Следственный комитет напомнил о неминуемой ответственности за участие в террористической деятельности и призвал граждан быть бдительными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала мужчину за подготовку теракта в Севастополе. Сотрудники ФСБ также предотвратили теракт против сотрудника оборонно-промышленного комплекса в Петербурге. В Перми силовики арестовали мужчину, который планировал взрыв на Чусовском мосту.

    16 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Командующий «Западом»: Купянск полностью перешел под контроль российских войск
    Командующий «Западом»: Купянск полностью перешел под контроль российских войск
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Купянск в Харьковской области полностью находится под контролем российских войск, несмотря на неоднократные попытки украинских сил вернуть город, сообщил командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев.

    Все районы города Купянск Харьковской области находятся под контролем российских войск, передает ТАСС. Об этом доложил командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев министру обороны России Андрею Белоусову во время оперативного совещания. В ходе разговора министр уточнил: «В целом, я так понимаю, что Купянск сейчас находится в режиме зачистки?»

    Кузовлев подтвердил, что все районы города полностью контролируются российскими подразделениями, несмотря на неоднократные безуспешные попытки прорыва с украинской стороны. По его словам, Вооруженные силы Украины сохраняют планы наступления на этот участок фронта.

    Генерал отметил, что «наступательная операция, которую противник проводил в декабре, в ноябре, успеха не принесла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» завершает освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Российские войска освободили Комаровку в Сумской области.

    Комментарии (31)
    16 января 2026, 15:34 • Новости дня
    Медведев назвал цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Медведев назвал цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Более 422 тыс. человек подписали контракт на службу в Вооруженных силах России в 2025 году, а еще 32 тыс. выбрали добровольный формат, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем заявил, что в 2025 году контракт на прохождение военной службы с Вооруженными силами России заключили 422 704 человека, передает ТАСС. По словам Медведева, это окончательные данные, которыми располагают власти.

    Он также отметил, что дополнительно 32 тыс. человек подписали контракт о прохождении службы на добровольных началах, став добровольцами. Медведев добавил, что задача по комплектованию армии, поставленная верховным главнокомандующим, выполнена в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Медведев отмечал, что в 2026 году одним из главных направлений работы по комплектованию Вооруженных сил России контрактниками станет формирование войск беспилотных систем.

    А в ноябре замначальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов сообщил, что в России продолжается работа по увеличению боевого состава войск беспилотных систем и планируется создание высшего военного учебного заведения.

    Комментарии (9)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 16:25 • Новости дня
    Командующий «Запада» доложил о наступлении с общим фронтом более 320 км

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска группировки «Запад» продолжают активное наступление сразу на четырех направлениях фронта, протяженность которого превышает 320 км, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев в ходе доклада министру обороны России Андрею Белоусову.

    «Командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    По словам Кузовлева, в декабре подразделения «Запада» освободили шесть населенных пунктов: Кучеровку, Подолы, Куриловку, Новоплатоновку, Богуславку и Диброву, а также взяли под контроль более 155 кв. км территории. Сейчас бои идут еще в десяти населенных пунктах, где ведутся действия по их освобождению.

    Ранее Кузовлев доложил Белоусову, что Купянск полностью перешел под контроль российских войск.

    Комментарии (10)
    17 января 2026, 06:06 • Новости дня
    Марочко сообщил об обрушении фронта ВСУ у Гуляйполя

    Tекст: Катерина Туманова

    Солдаты украинской армии начали покидать позиции у Гуляйполя, что вызвало обрушение фронта на ряде участков у Гуляйполя Запорожской области и продвижение российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Оттягивание украинских боевиков от Гуляйполя на вторую и третью линию обороны, а на некоторых участках и самовольное оставление позиций, помогают продвигаться нашим военнослужащим на данном направлении. Более того, здесь даже есть некоторые элементы обрушения фронта у противника», – сообщил он ТАСС.

    По словам Марочко, противник уже не может контролировать разрозненные отряды, пытающиеся спастись бегством.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовик «Кащей» с трофейным огнеметом захватил бункер ВСУ у Гуляйполя. В декабре 2025 года штурмовики группировки войск «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    Также стало известно, что выход войск России к городу Запорожье готовится на двух направлениях.


    Комментарии (0)
    16 января 2026, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР
    Российские войска освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Жовтневое в Запорожской области, а Южная группировка очистила от противника Закотное в Донецкой народной республике (ДНР). Всего ВС России за неделю освободили пять сел.

    Группировкой «Восток» за минувшую неделю нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, трех штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 1665 военнослужащих, 30 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения Южной группировки освободили Закотное в ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего же в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1140 военнослужащих, два танка, 42 бронемашины. Уничтожены 22 артиллерийских орудия, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в Сумской области взяли под контроль Комаровку. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины.

    Всего в зоне ответственности группировки за последнюю неделю противник потерял более 1345 военнослужащих, четыре бронемашины и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении за неделю составили свыше 1340 военнослужащих, танк, 16 бронемашин и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 26 складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжают активные наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял свыше 2835 военнослужащих, три танка, 30 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Днепр» в результате решительных действий освободили Белогорье и Новобойковское в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, бригад береговой обороны, теробороны и нацгвардии.

    Всего за минувшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, танк, пять бронемашин, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 12 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции.

    Ранее в четверг начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил об освобождении свыше 300 кв. км за январь.

    На этой неделе российские войска освободили Комаровку в Сумской области.

    Комментарии (4)
    16 января 2026, 17:10 • Новости дня
    Президент Чехии призвал Киев к уступкам

    Президент Чехии призвал Киев к уступкам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Чехии отметил, что Украине придется сделать болезненные уступки, если Киев действительно стремится к прекращению конфликта и установлению мира.

    Президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Украине придется пойти на серьезные уступки для урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что считает необходимыми «несколько болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру», сообщает РИА «Новости».

    Павел не уточнил, о каких конкретно уступках идет речь, отметив лишь, что речь идет о сложных и важных решениях для украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, значительная часть жителей Украины также стала выражать поддержку территориальным уступкам в обмен на мирное соглашение после перебоев с электроэнергией. При этом, доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради завершения конфликта, выросла втрое по сравнению с 2022 годом.

    У Зеленского нет веских аргументов для оптимизма, его планы завершить конфликт к лету выглядят маловероятными, поскольку он исключает уступки по территории и отказ от курса на вступление в НАТО, отмечали сербские Novosti.

    Сам Зеленский разрешит Верховной раде назначить референдум о территориальных уступках только под давлением США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.


    Комментарии (0)
    17 января 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как сорвали ВСУ эвакуацию Himars в Черниговской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» рассказали, как помешали ВСУ эвакуировать в тыл остатки пусковой установки РСЗО HIMARS в Черниговской области, за которой противник отправил автобус «спасателей» и автотрал.

    «В Черниговской области после уничтожения пусковой установки РСЗО HIMARS ВСУ пытались эвакуировать установку в тыл. Эвакуационная группа на автобусе и автотрал были уничтожены расчетами ударных БПЛА, – сообщает неофициальный Telegram-канал группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении фронта штурм-подразделения «Севера» продвинулись на девяти участках, на трёх в Краснопольском и на трёх в Глуховском. Общее продвижение составило до 750 м.

    В Краснопольском районе подразделения ВСУ острую нехватку дронов всех типов, при этом украинские волонтерские организации отказывают им в оказании помощи по неизвестным причинам. На Тёткинском и Глушковском участках артиллерия «Северян» наносила удары по выявленным позициям ВСУ в районе Рыжевки.

    На Харьковском направлении в районе Старицы бойцы продвинулись на 600 м на четырех участках. В лесном массиве юго-западнее Лимана интенсивно работали авиация ВКС РФ и ТОСы – штурмовики заняли вражеский опорник, продвинувшись на 650 м.

    В Волчанских Хуторах заняли и зачистили одно промышленное здание. Продвижение составило до 250 м. На участке Меловое-Хатнее ударами авиации уничтожены позиции ВСУ в районах Григоровки и Балки. Штурмгруппы продвинулись на шести участках в лесопосадках на 600 м. На Липцовском участке фронта расчеты FPV наносили удары по автотранспорту и инженерной технике ВСУ в районе Липцов.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 75 в Сумской области и свыше 85 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Комаровку в Сумской области. Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции. ВСУ стали спешно покидать позиции в районе Старицы.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 02:25 • Новости дня
    Военный эксперт «приговорил» оставшихся в Закотном боевиков ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Оставшимся в освобожденном Закотном боевикам ВСУ не осталось шансов, как и тем, кто ещё прячется в серой зоне на юге Ямполя Донецкой Народной Республики, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение Закотного закрывает вопрос на юге Ямполя, поскольку здесь длительное время была так называемая серая зона – теперь украинские боевики, которые там ещё находятся, будут уничтожены», – пояснил он ТАСС.

    Марочко добавил, что отдельные отряды ВСУ на данный момент пытаются покинуть южную часть Ямполя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Жовтневое в Запорожской области. Российские подразделения также взяли под контроль  населенный пункт Закотное в ДНР. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский называл выгоды от освобождения Закотного для ВС России.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 23:04 • Новости дня
    В Бердянске без отопления остались 280 домов из-за отключения света

    В Бердянске без отопления остались 280 домов из-за отключения света

    Tекст: Вера Басилая

    В Бердянске после отключения электричества без отопления остались 280 многоквартирных домов, в связи с выводом из строя системы энергоснабжения остановлены котельные, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    В Бердянске из-за аварии на электросетях приостановили работу городских котельных, сообщил в Telegram-канале Балицкий.

    По словам главы региона, без отопления остались 280 многоквартирных домов. Проблемы с теплоснабжением связаны с отключением электричества.

    На месте работают четыре аварийные бригады, задействованные в круглосуточном режиме. Чтобы не допустить размораживания системы, специалисты занимаются спуском теплоносителя и следят за температурой в подвальных и чердачных помещениях.

    Как только ситуация с энергоснабжением стабилизируется, котельные снова запустят, после чего в систему отопления вернут теплоноситель и возобновят подачу тепла в жилые дома.

    Ранее в Бердянском муниципальном округе Запорожской области произошла авария, из-за которой почти 37 тыс. жителей временно лишились доступа к электричеству.

    Накануне отключение произошло в ряде других районов Запорожской области, включая Васильевский, Каменско-Днепровский, Веселовский, Токмакский муниципальные округа и часть Энергодара.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 14:36 • Новости дня
    Кимаковский объяснил выгоду освобождения Закотного

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска освобождением населенного пункта Закотное в ДНР существенно расширили зону контроля юго-восточнее Красного Лимана. Как рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, это позволит ускорить формирование южного фланга.

    Российские войска расширили зону контроля юго-восточнее Красного Лимана после освобождения поселка Закотное, передает ТАСС.

    Кимаковский заявил: «Село Закотное, которое перешло под контроль наших войск, позволило нашим войскам расширить зону контроля юго-восточнее Красного Лимана, что ускорит формирование южного фланга». По его словам, этот успех дает возможность ускорить создание южного фланга в данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Жовтневое в Запорожской области. Российские подразделения также взяли под контроль населенный пункт Закотное в ДНР.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 22:17 • Новости дня
    Посол Украины в Вашингтоне объявила о встрече делегаций Украины и США

    Посол Украины в Вашингтоне объявила о встрече делегаций Украины и США

    Tекст: Катерина Туманова

    В субботу, 17 января, в американском Майами состоятся переговоры делегаций США и Украины по мирному урегулированию конфликта, сообщила посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина.

    «Завтра в Майами переговорные группы проведут очередной раунд дискуссий», –  написала она в соцсети Х.

    Она уточнила, что в составе украинской делегации будут секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов и народный депутат, председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

    По ее словам, работа будет вестись над двумя ключевыми документами: соглашениями о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины, которые могут быть подписаны на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    «Цель визита – доработать эти соглашения с американскими партнерами», – резюмировала посол.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел встречу с представителями стран Европы, где обсуждались практические шаги по усилению гарантий безопасности для Украины. Агентство Bloomberg сообщило о возможной встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером. Для достижения устойчивого мира на Украине требуется согласованная работа сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    Комментарии (0)
    16 января 2026, 12:59 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия по заводам ВПК Украины

    Tекст: Мария Иванова

    С 10 по 16 января в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам горючего, военным аэродромам, цехам производства, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за неделю уничтожены пять машин РСЗО, в том числе пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS и машина чешской Vampire.

    Средствами ПВО сбиты 31 управляемая авиабомба, 21 снаряд РСЗО HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1138 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 344 беспилотника, 645 ЗРК, 27 154 танка и других бронемашин, 1642 боевые машины РСЗО, 32 613 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 993 единицы спецтехники, подытожили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспортной инфраструктуры.

    А ранее ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине.

    Комментарии (18)
    16 января 2026, 18:04 • Новости дня
    «Единая Россия» передала квадроциклы и дроны бойцам СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бойцам, действующим на Октябрьском направлении в Ростовской области, доставили новые квадроциклы, квадрокоптеры и запасные шины, отобранные с учетом их технических требований, сообщила партия «Единая Россия».

    Партия техники для бойцов спецоперации на Украине была передана в Ростовской области, сообщает сайт ЕР.

    Доставку осуществили «Единая Россия» и благотворительный фонд «Ветераны специальной военной операции и контртеррористических операций» из Екатеринбурга. Подразделение, действующее на Октябрьском направлении, получило квадроциклы, запасные шины и квадрокоптеры.

    Передаваемый гуманитарный груз был сформирован по заявке самих бойцов. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул: «Стараемся быть максимально эффективными. Бойцы говорят, что поставляемый нами транспорт очень востребован: быстрый, максимально проходимый, учитывающий погодные условия. Сейчас ребята формируют заказ на следующую поставку. Технику, используя ресурс «Единой России», оперативно соберём и доставим».

    Директор фонда Сергей Павленко отметил, что новая партия техники – квадроциклы и беспилотные летательные аппараты – была подобрана на основе реального боевого опыта. По его словам, доставка оборудования напрямую и быстрые сроки возможны благодаря слаженной командной работе. Павленко добавил, что участие Якушева подчеркивает важность единства тыла и фронта.

    Боец с позывным «Туман» рассказал, что проходимая техника помогает добираться в труднодоступные места, осуществлять быструю эвакуацию и подвоз для передовых расчетов. Он добавил, что поддержка от партии поступает регулярно, примерно дважды в месяц, и техника существенно облегчает выполнение боевых задач.

    По данным партии, с начала спецоперации «Единая Россия» собрала более 14,7 млрд рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров, средств связи, тепловизоров и экипировки для военнослужащих на передовой.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 18:28 • Новости дня
    Мужчина погиб при ударе беспилотника по дому в Херсонской области

    Мужчина погиб при ударе беспилотника по дому в Херсонской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки беспилотника на жилой дом в Раденске в Херсонской области погиб 84-летний мужчина, при других атаках пострадали автомобили и инфраструктура, сообщают власти региона.

    В поселке Раденск Алешкинского округа Херсонской области в результате сброса боеприпаса с беспилотника на частный дом погиб мужчина 1941 года рождения. О трагедии сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Телеграм-канале.

    Кроме того, в Каховке беспилотник атаковал трансформаторную подстанцию, в результате чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован.

    В Новой Каховке, Новой Збурьевке, Великих Копанях, Тарасовке и Новой Маячке также была зафиксирована серия атак беспилотников, в результате которых получили повреждения несколько легковых автомобилей и машина скорой помощи, однако обошлось без пострадавших.

    Также удары были нанесены по ряду других населенных пунктов, включая Великую Кардашинку, Голую Пристань, Днепряны, Забарино, Коханы, Корсунку, Малую Кардашинку, Песчановку, Подстепное, Пролетарку, Рыбальчее, Саги, Старую Збурьевку и Чулаковку, добавил Сальдо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в поселке Новая Маячка в Херсонской области в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль погиб мужчина.

    Сальдо ранее отметил, что в сейчас в Херсонской области идет рост попыток переброски оружия диверсантам с помощью тяжелых беспилотников через Днепр.

    Также губернатор сообщил, что национализированное имущество бывших украинских собственников и олигархов в регионе переходит в федеральную и региональную собственность России.


    Комментарии (3)
    16 января 2026, 14:41 • Новости дня
    В Саратове ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

    В Саратове ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропорту Гагарин в Саратове временно приостановлены взлеты и посадки самолетов по причинам, связанным с обеспечением безопасности полётов.

    В аэропорту Гагарин в Саратове введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

    Причины введения мер не уточняются, однако отмечается, что речь идет о временных ограничениях. Ожидается, что в дальнейшем аэропорт предоставит дополнительную информацию о сроках снятия ограничений и о возможных изменениях в расписании рейсов.

    Ранее в пятницу аэропорты Калуги и Волгограда ввели временные ограничения на полеты.

    Накануне в аэропорту Волгограда вводили временные ограничения на рейсы.

    Комментарии (0)
    ФСБ раскрыла данные о массовых казнях нацистами душевнобольных под Ленинградом
    Марочко сообщил об обрушении фронта ВСУ у Гуляйполя
    Министр обороны Венесуэлы назвал новое число погибших при операции США
    Антикоррупционный суд Армении вернул Карапетяна под домашний арест
    Глава минобороны Украины ввел систему бонусов за убийство российских солдат
    Проход судов через пролив Дарданеллы наполовину заблокирован
    Онищенко назвал запрещенный при Крещенских купаниях напиток

    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом

    Нефтяной рынок штормит: цены то резко растут, то столь же молниеносно падают. Главный виновник американских горок – президент США Дональд Трамп, который строчит свои твиты. Ситуация в Венесуэле показала, что он легко может перейти от слов к делу. Теперь на первый план вышел конфликт с Ираном. Почему эта история еще не закончилась – и рынок продолжит ловить сигналы Трампа? И каковы риски нового энергетического кризиса наподобие 1970-х годов? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как Россия добилась перелома в боевом применении беспилотников

    2025 год стал переломным для российских Вооруженных сил с точки зрения применения малых БПЛА. Беспилотники тактического звена стали главной ударной силой российских войск. Как этого удалось добиться и какие беспилотные аппараты сегодня играют ключевую роль на поле боя в зоне спецоперации? Подробности

    Схватка за Гренландию приближает конец НАТО

    Европейские страны начали направлять в Гренландию военнослужащих с целью поддержать Данию в ее противостоянии с США. Планируется проводить совместные учения. Европейские союзники Дании предупреждают, что захват Гренландии американцами будет означать конец НАТО. Можно ли считать альянс эффективным оборонным союзом, если страны-члены начали воспринимать своего главного гаранта безопасности как угрозу? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    Напи

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

