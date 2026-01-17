Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.38 комментариев
ФСБ сообщила о предотвращении терактов против властей и силовиков
Предотвращены теракты против представителей органов власти Хабаровского края и правоохранителей Кабардино-Балкарской Республики, сообщили в субботу в ФСБ России.
Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом предотвратили подготовку терактов в отношении представителей органов власти Хабаровского края и сотрудников правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики, передает РИА «Новости». В сообщении ФСБ говорится, что преступники планировали атаки на чиновников и полицейских, однако их действия были пресечены.
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который вступил в запрещенную в России террористическую организацию. По версии следствия, в октябре 2025 года он записал видеообращение лидерам этой структуры и начал готовить теракт с применением взрывчатки и оружия в Нальчике по указанию куратора из организации.
Молодой человек приобрел компоненты для изготовления взрывчатки и изучил необходимые инструкции, однако теракт был предотвращен сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. Подросток был задержан и арестован, сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.
Следственный комитет напомнил о неминуемой ответственности за участие в террористической деятельности и призвал граждан быть бдительными.
