В Перми арестовали планировавшего взрыв на Чусовском мосту мужчину
В Пермском крае арестовали мужчину 1972 года рождения, которого подозревают в подготовке взрыва на Чусовском железнодорожном мосту по указанию украинских спецслужб.
Мужчина, которого обвиняют в подготовке теракта на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае, был арестован, передает ТАСС.
По информации пресс-службы УФСБ по региону, преступление удалось предотвратить благодаря действиям сотрудников ФСБ при поддержке Росгвардии.
В УФСБ уточнили: «Федеральной службой безопасности РФ при силовой поддержке Росгвардии предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги. В результате проведенных мероприятий в городе Чусовом Пермского края задержан гражданин России 1972 года рождения. Сейчас он заключен под стражу по решению суда».
Ранее Центр общественных связей ФСБ также сообщал, что подозреваемый действовал по указанию мошенников. Подробности о мотивах задержанного и обстоятельствах дела продолжают выяснять правоохранительные органы.