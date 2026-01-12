ФСБ сообщила о предотвращении теракта на мосту в Пермском крае

ФСБ предотвратила попытку подрыва ж/д моста в Пермском крае

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который, по данным спецслужбы, планировался украинскими спецслужбами на железнодорожном мосту в Пермском крае, передает ТАСС.

В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что операция проводилась при силовой поддержке Росгвардии на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги.

В городе Чусовом задержан гражданин России 1972 года рождения. По информации ФСБ, мужчина рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников и, следуя их указаниям, изготовил самодельное взрывное устройство якобы для проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры региона. Он перевел мошенникам 350 тыс. рублей на так называемые безопасные счета, а дальнейшие инструкции получал от лиц, представившихся сотрудниками правоохранительных органов.

При обыске по месту жительства задержанного обнаружено 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств и веб-камера, предназначенная для наблюдения за железнодорожным мостом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ о незаконном обороте взрывчатых веществ; рассматривается вопрос о возбуждении дел по статьям о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатки. В ЦОС ФСБ отметили, что по совокупности совершенных преступлений задержанному грозит до пожизненного лишения свободы.

В ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины продолжают активную вербовку россиян в интернете и мессенджерах, склоняя их к тяжким преступлениям. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов никогда не связываются с гражданами через Telegram, не требуют предоставлять данные паспортов и банковских карт, а также не привлекают к оперативным мероприятиям дистанционно.

