В Казани отменили занятия в школах из-за угрозы атаки БПЛА
Занятия во всех образовательных учреждениях Казани отменены из-за проступившей информации об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в управлении образования города.
Все образовательные учреждения Казани приостановили занятия после появления угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.
Сообщение об угрозе было опубликовано в телеграм-канале городского управления образования. Власти призвали жителей оставаться дома и при необходимости спуститься в укрытие, чтобы обеспечить свою безопасность.
В сообщении управления образования отмечается: «Поступил сигнал угрозы атаки БПЛА на город Казань. Необходимо принять меры безопасности. Оставайтесь дома! Спуститесь в укрытие, будьте осторожны».
О сроках возобновления занятий будет объявлено дополнительно после отмены сигнала тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили украинский беспилотник в Татарстане.
Аэропорт Казани прекратил временный прием и выпуск самолетов.
Росавиация сняла ограничения в аэропортах Казани и Чебоксар.