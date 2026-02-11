Bloomberg: Туск пресек суд над главой ЦБ Польши из-за госдолга

Tекст: Алексей Дегтярёв

Польские власти пришли к выводу, что громкий судебный процесс не принесет политической выгоды, сообщает Bloomberg.

Кроме того, конфликт с регулятором мог подорвать доверие держателей облигаций, что критично на фоне необходимости финансировать растущий дефицит казны.

Дональд Туск еще в 2023 году обещал отстранить главу центробанка, обвиняя его в политической ангажированности и связях с прежней властью. Однако спустя два года эти усилия зашли в тупик, так как чиновники опасаются тяжелых экономических последствий для страны.

Сам Глапинский также пошел на уступки, смягчив риторику и намекнув на дальнейшее смягчение монетарной политики.

«Я хотел бы, чтобы ставки снизились, чтобы минимизировать расходы на обслуживание долга», – заявил он в сентябре.

По оценкам регулятора, снижение ставок на 175 базисных пунктов в 2025 году сэкономит бюджету около 25 млрд злотых (около 7,1 млрд долларов). Эти средства пойдут на выплату процентов по государственному долгу в ближайшие два года.

При этом польские власти заявляли о планах довести численность своих вооруженных сил до 500 тыс. человек с помощью создания так называемого резерва высокой готовности.

До этого в ЕК одобрили выделение Польше 43,7 млрд евро на перевооружение.