Грузинский эксперт призвал Азербайджан и Армению не впадать в эйфорию в отношениях с США

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Переговоры вице-президента США Джея Ди Вэнса в Армении и Азербайджане – это пока только первые попытки наполнить содержанием перформанс президента США Дональда Трампа о «прекращении еще одной войны». По «маршруту Трампа» конкретные очертания еще должны прорисоваться. Но уже хорошо, что нынешняя администрация по отношению к Южному Кавказу склоняется к прагматизму против лицемерия предыдущей», – сказал аналитик.

По его словам, «если Армения и Азербайджан рассчитывают отобрать у Грузии место «первой жены» Америки на Кавказе, то лучше им не впадать в эйфорию».

«Хорошо помню эйфорию в Грузии в 2008 году на счет того, как США и их президент Джордж Буш-младший лично нам помогут, когда (экс-президент Грузии Михаил) Саакашвили развязал кровавую военно-политическую авантюру. Эта эйфория в Грузии очень быстро заместилась паническими настроениями», – напомнил Петрэ Мамрадзе, экс-депутат парламента Грузии.

«Конечно, у США есть конкретные интересы. К примеру, энергетическое сотрудничество со странами Южного Кавказа. И, конечно же, Россию это не может не тревожить. Вот почему я призываю быть прагматиками, выверять каждый шаг и не повторять прошлых ошибок», – отметил эксперт.

«Уже очень важно и обнадеживающе, что нет риторики байденовской администрации о демократическом регрессе, нет этих лицемерных двойных стандартов. Что касается большего прагматизма, могу выделить визит руководителя Службы госбезопасности Грузии Мамуки Мдинарадзе в США 7-10 февраля. Вот это и есть конкретика, когда обсуждаются вопросы, которые волнуют обе стороны, такие, как, к примеру, наркотрафик», – сказал он.

«С учетом того, что Россия будет болезненно воспринимать повышенное внимание США к нашему региону, желательно прописать в отношениях с Вашингтоном очень четкую дорожную карту. На примере Украине мы видим, к каким печальным последствиям приводят завышенные ожидания от сотрудничества с западными странами», – отметил эксперт.