    Турцию должен возглавить другой Эрдоган
    Актер Смолянинов объявлен в международный розыск
    США готовы вернуть ядерное оружие на бомбардировщики B-52
    Мерц разозлил немцев требованием перестать лениться
    Объект Минобороны в Волгоградской области подвергся ракетной атаке
    МИД объяснил список требований Каллас к России
    Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть
    Жители стран НАТО признали США ненадежным партнером
    Россия намерена отправлять нефть на Кубу в качестве гумпомощи
    Игорь Мальцев «Файлы Эпштейна» открыли обыкновенный фашизм

    Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей, дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    5 комментариев
    12 февраля 2026, 11:14 • Новости дня

    Пожилая пара погибла при эвакуации из-за обстрела ВСУ в районе Константиновки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Боевики ВСУ открыли огонь по гражданскому автомобилю с пожилой парой в районе Константиновки в Донецкой народной республике, рассказал оператор беспилотных систем с позывным «Хан».

    По его словам, мужчина и женщина пытались покинуть опасный район, но по их машине начал стрелять украинский танк, передает РИА «Новости».

    В попытке уйти от обстрела, автомобиль съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине. Оба пассажира, по словам источника, погибли на месте. Оператор подчеркнул, что пожилая пара пыталась спастись, однако боевики ВСУ не дали им шанса на выживание.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВС РФ ведут наступление в районах Константиновки, Красного Лимана и на славянском направлении, охватывая несколько ключевых населенных пунктов.

    В четверг украинские военные атаковали город Приморск в Запорожской области, пострадало отделение связи и начался сильный пожар.

    12 февраля 2026, 05:55 • Новости дня
    Пожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области из-за ракетной атаки
    Пожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области из-за ракетной атаки
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Волгоградской области

    Tекст: Антон Антонов

    Жителей населенного пункта Котлубань начали эвакуировать из-за угрозы детонации в связи с пожаром на объекте Минобороны, который произошел в результате ракетной атаки, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    По словам губернатора, подразделения ПВО Министерства обороны России отражают ракетную атаку на территорию региона. «В результате падения обломков на территории объекта министерства обороны около поселка Котлубань произошло возгорание», – приводятся слова Бочарова в Telegram администрации региона.

    В ликвидации пожара участвуют противопожарные службы региона, МЧС и Министерство обороны. Среди местных жителей пострадавших нет, а гражданские объекты не повреждены.

    «В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», – говорится в сообщении.

    Для этих целей подготовлены и отправлены автобусы, развернуты пункты временного размещения в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ. В район направлены представители профильных органов власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атаки беспилотников произошло возгорание на заводе в Волгоградской области.

    Комментарии (18)
    12 февраля 2026, 01:18 • Новости дня
    Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти

    Бессент: При урегулировании на Украине США могут снять санкции с России

    Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отмена ограничений на российскую нефть возможна после достижения мирного соглашения по украинскому кризису, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

    Бессент не исключил снижения мировых цен на энергоносители. «Если по Венесуэле, Ирану, а также России и Украине удастся добиться урегулирования, то на рынки сможет поступить много нефти, с которой Минфин снимет санкции», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бессент заявил, что введение дополнительных санкций против России будет зависеть от хода переговоров по урегулированию на Украине. Он также добавил, что санкции США в октябре 2025 года против «Роснефти» и «Лукойла» якобы помогли России сесть за стол переговоров.

    Комментарии (11)
    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Рютте допустил гарантии безопасности для России в соглашении по Украине
    Рютте допустил гарантии безопасности для России в соглашении по Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генсек НАТО Марк Рютте допустил, что российские гарантии безопасности могут стать частью итогового мирного соглашения по Украине, затрагивающего территориальные вопросы.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил возможность включения гарантий безопасности для России, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли итоговое мирное соглашение по Украине включать такие гарантии, сообщает РИА «Новости». По словам Рютте, подобное соглашение должно быть результатом координации между украинской и российской сторонами, США и союзниками.

    «В основном, все, что мы делаем под американским руководством, это объединение украинцев, россиян, США, совершенно очевидно, в тесной координации с союзниками, чтобы убедиться, что мы сможем положить конец войне. И это включает в себя то, что необходимо для восстановления Украины после войны, само мирное урегулирование, включая чувствительные вопросы, например, вокруг территории. И, в-третьих, я считаю очень важным вопрос о том, как мы можем быть уверены в том, что это не повторение Минских соглашений, и что сделка заключена. И есть очень сильные гарантии безопасности», – заявил Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО допустил возможность ввода войск альянса на Украину после заключения мира. В то же время в ходе визита в Киев 3 февраля Рютте предсказал необходимость для киевского режима принять трудные решения ради достижения мира.

    В свою очередь, МИД России отметил, что генеральный секретарь НАТО признал зависимость Западной Европы от поддержки Соединенных Штатов и отсутствие самостоятельности в оборонных вопросах.


    Комментарии (6)
    12 февраля 2026, 05:29 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали Мичуринск
    Украинские беспилотники атаковали Мичуринск
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ночной атаки беспилотников в Мичуринске в Тамбовской области повреждены объекты инфраструктуры, возникли возгорания, сообщил глава города Максим Харников. Глава региона Евгений Первышов сообщил, что по предварительной информации, пострадали два человека.

    «На наш город в ночь на 12 февраля была совершена террористическая атака», – заявил Харников в Telegram.

    Оперативные и специальные службы находятся на месте. Власти Мичуринска приняли решение отменить занятия во всех школах города 12 февраля из-за сложившейся ситуации.

    Харников отметил, что угроза беспилотников сохраняется и призвал жителей соблюдать меры безопасности. Он также напомнил о запрете на публикацию информации и материалов, связанных с последствиями атак и работой систем противовоздушной обороны.

    «В результате падения беспилотников ВСУ повреждены несколько зданий, загорелся магазин «Магнит». По предварительной информации, есть двое пострадавших», – сообщил Первышов в Telegram.

    Также он сообщил, что поврежден учебный корпус Промышленно-технологического колледжа, произошло возгорание в учебных мастерских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя в результате удара беспилотника по автомобилю в селе Волчья. Семь человек, включая ребенка, пострадали в результате ракетных обстрелов и атак беспилотников со стороны вооруженных сил Украины в Белгородской области.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 18:15 • Новости дня
    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории

    Историк Мягков: В учебниках истории может появиться раздел о попытках США получить Гренландию

    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новые попытки США установить контроль над Гренландией будут, вероятно, отражены в российских учебниках по истории. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил научный директор РВИО Михаил Мягков. По его словам, в учебные пособия также включат ключевые события СВО и геостратегические успехи российской армии. В среду в Москве анонсировали планы Российского военно-исторического общества по работе в 2026 году.

    При обновлении учебников, вероятно, будут учтены недавние перипетии вокруг Гренландии, сообщил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО). «Мы тщательно изучили историю острова и неоднократные попытки США его приобрести», – пояснил историк.

    Также, по его словам, в новой итерации учебников по истории найдут отражение новейшие события российской внутренней и внешней политики, уже ставшие историческими: «Например, в книгах расскажут о саммите в Анкоридже и переговорах Владимира Путина с Дональдом Трампом»,

    «Кроме того, в учебниках отразятся ключевые события СВО, подвиги героев и геостратегические успехи российской армии», – добавил собеседник. Мягков подчеркнул, что эта работа особенно важна для жителей исторических регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

    «Специалисты РВИО постоянно проводят встречи с местными учителями и учащимися. Мы видим, как там развиваются просвещение и образование. На наших глазах отношение части населения к возвращению в Россию меняется со скепсиса на оптимизм», – признался он.

    «Еще пару лет назад среди местных жителей иногда встречались опасения о своем будущем. Теперь же они все больше убеждаются: Донбасс и Новороссия с Россией навсегда. Через учебники истории мы доносим до них правду о причинах начала СВО, ее ходе, переговорах о мирном урегулировании и внешнеполитической повестке в целом», – резюмировал историк.

    Напомним, в среду в Москве руководство Российского военно-исторического общества рассказало о планах по реализации проектов в 2026 году. В частности, планируется работа над второй очередью мемориального комплекса боевой славы на реке Миус в ЛНР – речь идет о реконструкции здания музея и благоустройстве прилегающей территории.

    «Музей удалось сохранить силами энтузиастов и жителей Красного Луча. Они очень дорожат этим местом. Это сакральное место для всех луганчан», – пояснил Николай Овсиенко, замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере.

    Еще один значимый проект в Новороссии – мемориал «Освободителям Донбасса – участникам Специальной военной операции» в Мариуполе. Его планируют открыть ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в сентябре 2026 года. Продолжаются работы и на «Шурфе шахты 4/4 бис» в Донецке. В 1941-1943 годах в шахту было сброшено более 75 тыс. человек, убитых гитлеровцами. Вторая очередь предполагает создание музейно-научной экспозиции, часовни и сквера.

    Продолжится реализация программы по увековечиванию памяти руководителей отечественного внешнеполитического ведомства разных эпох. Проект реализуется РИВО совместно с МИД по поручению президента Владимира Путина РВИО. В 2025 году были открыты три мемориала: памятник Ивану Остерману в Москве, памятник-бюст Артамону Матвееву в Курске, памятник-надгробие Андрею Будбергу в Санкт-Петербурге.

    Помимо этого, в РВИО рассказали о предстоящей премии им. Тарле в области исторического просвещения и популяризации истории России. В 2026 году награда присуждается в двух номинациях: «За выдающийся вклад в историческое просвещение и популяризацию истории Отечества» и «Премия Тарле. Учитель».

    Кроме того, были представлены новые инструменты для учителей на главном историческом портале страны «История.РФ» в разделе «Учителю и ученику». Совместно с историками из МГУ подготовлены презентации к каждому параграфу из единой государственной линейки учебников по истории с 5 по 11 классы.

    Также была проанонсирована новая «Черная книга» РВИО, посвященная истории русофобии и распространению неонацизма в современной Прибалтике.  Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла важность исторического просвещения.

    Комментарии (5)
    12 февраля 2026, 06:58 • Новости дня
    «Искандер» и «Торнадо» нанесли удар по резервам ВСУ у Печенегов

    Tекст: Антон Антонов

    Расчеты ОТРК «Искандер» и РСЗО «Торнадо» группировки российских войск «Север» нанесли удар по скоплению резервов ВСУ в районе Печенегов в Харьковской области Украины.

    В результате атаки ВСУ потеряли до роты личного состава убитыми и ранеными, а также лишились реактивной системы залпового огня и до 20 грузовых автомобилей, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении российские войска продолжают планомерное продвижение вглубь обороны ВСУ, не снижая активности авиации и ракетных расчетов.

    Штурмовые группы «Северян» провели зачистку лесопосадок у Старицы, продвинувшись до 200 м, а в районе Симиновки – на двух участках на 100 м. В Волчанских Хуторах авиация атаковала позиции украинского пограничного отряда. На Хатненском участке уничтожены позиции ВСУ и обеспечено продвижение на 200 м.

    В Сумской области подразделения группировки «Север» за сутки продвинулись более чем на 900 м на восьми участках Сумского района, пяти Краснопольского и четырех Глуховского.

    Из-за дефицита личного состава командование ВСУ затребовало на передовую пограничников, несущих службу на границе с ЕС, чтобы восполнить потери.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений. Артиллерия и расчеты FPV «Северян» наносили удары по выявленным позициям ВСУ в районе Рыжевки и Искрисковщины.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» в Харьковской области уничтожила чешскую РСЗО «Вампир» вооруженных сил Украины.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 12:47 • Новости дня
    The Atlantic: На Украине уничтожили завод беспилотников за 35 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крупный украинский завод по производству беспилотников был уничтожен в результате атак, общий ущерб составил около 35 млн долларов пишет журнал The Atlantic со ссылкой на заместителя командующего военно-воздушными силами ВСУ Павла Елизарова.

    Журнал The Atlantic со ссылкой на замкомандующего ВВС Украины Павла Елизарова сообщил, что несколько месяцев назад российские беспилотники уничтожили основной завод Lasar's Group, передает ТАСС. Было уничтожено оборудование стоимостью порядка 35 млн долларов, а также крупный запас оружия.

    Елизаров уточнил, что завод принадлежал спецподразделению в составе нацгвардии Украины и являлся ключевым для производства беспилотников. Точные сроки атаки не раскрываются. Минобороны России в последние недели неоднократно информировало о нанесении ударов БПЛА и высокоточным вооружением по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили предприятие военно-промышленного комплекса на Украине.

    Военные России уничтожили места подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего действия.

    Ранее российские войска нанесли массированный удар по украинскому заводу по производству беспилотников.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 16:57 • Новости дня
    В Донецке задержан 18-летний агент разведки Украины

    Спецслужбы задержали 18-летнего дончанина за работу на ГУР Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Донецке задержан 18-летний местный житель, который добровольно вступил в украинскую террористическую организацию и передавал разведданные о воинских частях.

    Спецслужбы ДНР задержали 18-летнего жителя Донецка за сотрудничество с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. По информации УФСБ по региону, юноша самостоятельно связался с представителями ГУР Украины через мессенджер Telegram и начал передавать сведения о дислокации воинских частей Вооруженных сил России на территории ДНР, передает ТАСС.

    Молодой человек также добровольно вступил в одну из украинских террористических организаций и по указанию кураторов размещал запрещенную символику на зданиях в публичных местах Донецка. Против него возбуждено несколько уголовных дел по статьям о государственной измене, организации и участии в деятельности террористической организации, а также по обвинениям в публичных призывах к терроризму и его пропаганде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФСБ провела задержание агента ГУР МО Украины в Крыму. Один из шпионов был ликвидирован при задержании, а группа планировала совершить теракт в Крыму.

    До этого ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб взорвать самолет с российским чиновником.


    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 19:52 • Новости дня
    Сотрудник «Мираторга» погиб при атаке ВСУ на Брянскую область

    Сотрудник «Мираторга» погиб при атаке дронов ВСУ в Брянской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе атаки с применением дронов-камикадзе на территорию предприятия «Мираторг» в Климовском районе Брянской области погиб один сотрудник, сообщают местные власти.

    Сотрудник агропромышленного холдинга «Мираторг» погиб в результате атаки дронов-камикадзе Вооружённых сил Украины на село Бровничи Климовского района Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз в своем Телеграм-канале сообщил, что удар был нанесён целенаправленно по территории предприятия.

    В своей публикации он выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать необходимую поддержку и материальную помощь пострадавшим. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, выясняются все обстоятельства трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по Брянской области с применением ракет «Нептун» и систем Himars, из-за чего пострадали двое мирных жителей и была повреждена церковь.

    Ранее, 4 февраля, дрон ВСУ поразил автомобиль в Брянской области, в результате были ранены две учительницы.

    А последний раз жертвы от атак ВСУ в области фиксировали 20 января, тогда украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль в Погарском районе, погибли двое мирных жителей.


    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 22:32 • Новости дня
    Ребенок и шестеро взрослых пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ракетных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины и атак беспилотников пострадали семь человек, включая ребенка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В селе Севрюково повреждены два частных дома, перебита газовая труба. В результате обстрела ранена четырехлетняя девочка, ее транспортируют в детскую областную клиническую больницу, сообщил Гладков в Telegram.

    В Белгороде госпитализирован мужчина с минно-взрывной травмой после взрыва беспилотника рядом с многоквартирным домом.

    В поселке Дубовое женщина пострадала из-за детонации беспилотника и после оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение. В селе Головино мужчина получил баротравму и отказался от госпитализации.

    В селе Волчья Александровка Волоконовского округа три мужчины получили баротравмы при атаке дрона на автомобиль, после оказания помощи они также были отпущены на амбулаторное лечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Гладков также сообщал, что в результате атаки украинских дронов на территорию Белгородской области пострадали четыре человека.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 23:58 • Новости дня
    Мирный житель погиб при атаке дрона на Белгородскую область
    Мирный житель погиб при атаке дрона на Белгородскую область
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара беспилотника по автомобилю в селе Волчья погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В результате очередного террористического удара со стороны ВСУ погиб мирный житель», – сообщил Гладков в Telegram.

    Машина подверглась удару FPV-дрона. В результате полученных ранений мирный житель погиб. Губернатор выразил искренние соболезнования семье и близким погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в результате ракетных обстрелов и атак беспилотников со стороны вооруженных сил Украины в Белгородской области пострадали семь человек, включая ребенка.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 17:44 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников над ЦФО и Крымом

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение семи часов силы ПВО уничтожили 26 беспилотников самолетного типа, атаковавших регионы Центрального округа и Крым.

    Как передает ТАСС, Министерство обороны России сообщило о перехвате и уничтожении двадцати шести украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа с 09:00 до 16:00.

    В официальном сообщении министерства отмечается: «11 февраля в период с 09:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА – над территорией Белгородской области, восемь БПЛА – над территорией Курской области, три БПЛА – над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Рязанской области».

    В ведомстве подчеркнули, что атаки были успешно отражены, а объекты инфраструктуры не пострадали. Сведения о пострадавших среди мирного населения не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО ликвидировали десять украинских беспилотников за два часа, из которых пять были сбиты над Крымом, а три – над Татарстаном.

    В ночь со вторника на среду дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 108 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России.

    Российские средства ПВО также перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Азовским морем.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 19:38 • Новости дня
    Интеграция опыта участников СВО в госуправление названа сильным вкладом в будущее России

    Эксперты обсудили интеграцию участников опыта СВО в госуправление

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Международном конгрессе государственного управления в Москве эксперты обсудили интеграцию боевого опыта участников СВО в систему публичного управления с акцентом на командную работу.

    На площадке Президентской академии в Москве прошла дискуссия «Боевой опыт в системе публичного управления» в рамках Первого международного конгресса государственного управления, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В ходе обсуждения военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России, член Общественного совета программы «Время героев» Евгений Поддубный заявил: «Современная система государственного управления должна выстраиваться с учетом поступающих угроз. Даже по окончании специальной военной операции гибридное противостояние не закончится».

    Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога уделил особое внимание развитию регионов, важности командной работы и поддержке ветеранов СВО через региональные программы.

    «Сильный регион – сильная страна. Без сильной команды тут никак. Советы от команды, рекомендации от опытных специалистов крайне важны. Работа в команде и по вертикали, и по горизонтали – это основное. Мы с участниками программы регулярно общаемся, советуемся, ищем вместе решения задач, с которыми сталкиваемся», – подчеркнул Артем Жога.

    Глава Тамбовской области Евгений Первышов отметил значимость индивидуального подхода к отбору кандидатов на госслужбу, подчеркнув, что интеграция участников СВО требует тестирования и подготовки через специальные курсы. По его словам, программа «Время героев» и региональные программы – сильный вклад в будущее.

    Эксперты сошлись на необходимости учитывать новые вызовы и стратегически планировать развитие страны, опираясь на боевой опыт. Командир Центра «ВОИН» Андраник Гаспарян сказал: «Россия будет всегда, и на каждый яд надо находить антияд и развивать нашу страну. Нужно быть готовыми к любым вызовам».

    Важность наставничества, интеграции молодежи и передачи боевого опыта для укрепления системы власти подчеркнули также представители Калужской области, администрации президента и городской Думы Нижнего Новгорода. Итогом обсуждения стала рекомендация учитывать угрозы безопасности, поддерживать командный дух и развивать региональные инициативы даже после завершения СВО.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 21:10 • Новости дня
    В Севастополе сбили две воздушные цели при атаке ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные отразили очередную воздушную атаку на Севастополь, уничтожив две цели над акваторией Черного моря.

    Два воздушных объекта были сбиты над акваторией Черного моря в районе Севастополя, сообщает ТАСС. По словам губернатора Михаила Развожаева, силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели», – заявил Развожаев.

    Подробности о типе сбитых объектов и последствиях атаки на данный момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак украинских дронов в разных районах Белгородской области пострадали четыре человека и повреждены десятки автомобилей и объектов.

    За семь часов силы ПВО уничтожили 26 беспилотников самолетного типа, атаковавших регионы Центрального округа и Крым.

    В результате атаки украинского дрона в Глушковском районе Курской области пострадали два человека.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 18:08 • Новости дня
    Четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате серии атак украинских дронов в разных районах Белгородской области пострадали четыре человека и повреждены десятки автомобилей и объектов, сообщили местные власти.

    Производственное предприятие в селе Головино Белгородского округа подверглось атаке беспилотника ВСУ. Трое мужчин получили ранения: двое – осколочные ранения живота и лица, у третьего диагностирована баротравма, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

    Пострадавших доставили в горбольницу №2 Белгорода для обследования. На территории предприятия повреждены гараж и три автомобиля.

    А в хуторе Ржавец Шебекинского округа FPV-дрон атаковал транспортное средство. Медики оказали мужчине с осколочными ранениями головы помощь на месте, он отказался от госпитализации.

    В самом Белгороде беспилотник сдетонировал у многоквартирного дома и коммерческого объекта, повреждено остекление, пострадали 10 автомобилей.

    В селе Таврово Белгородского округа дрон повредил помещение коммерческого объекта и шесть автомобилей. В Никольском атакой дрона повреждены стекла, дверь и фары автобуса. В селе Стрелецкое беспилотник атаковал многоквартирный дом, были повреждены его кровля и фасад, а также припаркованные автомобили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ВСУ атаковали 15 сел и городов Белгородской области с помощью дронов, три человека были ранены.

    В тот же день водитель грузовика погиб в результате атаки дрона в Шебекинском округе. До этого еще один мирный житель погиб в Белгородской области при атаке дрона 6 февраля.


    Комментарии (0)
    Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов

    Два последних из 13 заводов, оставленных западными автоконцернами в 2022 году, возобновят работу в 2026 году. Об этом заявил Минпромторг. На этом закончится многолетняя эпопея с перезагрузкой пустующих мощностей. На обеих площадках будут выпускать автомобили под российскими брендами. Однако внутри будет скрываться китайская начинка. Таково будущее отечественного автопрома. Подробности

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского

    Еще год назад эксперты в России и на Западе полагали, что Европа не сумеет восполнить вакуум в украинском бюджете после отказа США от финансовой поддержки Киева. Тем не менее свежее исследование Кильского института мировой экономики говорит об обратном: благодаря помощи Европы Украина якобы не ощутила сокращения поддержки со стороны США. Насколько корректны эти данные? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

      Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

    Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

