После атаки ВСУ в Брянской области погибли двое мирных жителей

Tекст: Денис Тельманов

Губернатор Александр Богомаз сообщил о трагическом происшествии, передает РИА «Новости».

Украинские силы применили дроны-камикадзе для атаки на движущийся гражданский автомобиль в селе Чаусы Погарского района.

По словам губернатора, «украинские террористы атаковали дронами-камикадзе движущийся гражданский автомобиль».

В результате инцидента погибли двое мирных жителей. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы для устранения последствий атаки и выяснения обстоятельств случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО ликвидировали 23 беспилотника самолетного типа за семь часов в разных регионах России, большинство из которых были уничтожены над Белгородской областью.

За три часа силы ПВО уничтожили 47 дронов ВСУ над пятью регионами России.

Украинские боевики атаковали теплоэлектростанцию и электроподстанцию в Брянской области, из-за чего в некоторых районах у жителей отключилось тепло и электричество.