После атаки ВСУ в Брянской области погибли двое мирных жителей
В Погарском районе Брянской области был атакован украинским дроном-камикадзе гражданский автомобиль, в результате чего погибли двое мирных жителей.
Губернатор Александр Богомаз сообщил о трагическом происшествии, передает РИА «Новости».
Украинские силы применили дроны-камикадзе для атаки на движущийся гражданский автомобиль в селе Чаусы Погарского района.
По словам губернатора, «украинские террористы атаковали дронами-камикадзе движущийся гражданский автомобиль».
В результате инцидента погибли двое мирных жителей. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы для устранения последствий атаки и выяснения обстоятельств случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО ликвидировали 23 беспилотника самолетного типа за семь часов в разных регионах России, большинство из которых были уничтожены над Белгородской областью.
За три часа силы ПВО уничтожили 47 дронов ВСУ над пятью регионами России.
Украинские боевики атаковали теплоэлектростанцию и электроподстанцию в Брянской области, из-за чего в некоторых районах у жителей отключилось тепло и электричество.