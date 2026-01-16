«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.10 комментариев
Часть Брянской области оказалась обесточена после атаки ВСУ
Украинские боевики атаковали теплоэлектростанцию и электроподстанцию в Брянской области, в части районов у жителей отключилось тепло и электричество, сообщил глава региона Александр Богомаз.
ВСУ ночью применили РСЗО, повержены Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция, указал Богомаз в своем Telegram-канале.
У некоторых жителей этих районов теперь нет тепла и электроснабжения.
В четверг над Брянской областью уничтожили две ракеты большой дальности и шесть беспилотников самолетного типа.