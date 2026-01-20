Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
За семь часов над четырьмя регионами России сбито 23 дрона ВСУ
За семь часов во вторник средства ПВО ликвидировали 23 беспилотника самолетного типа в разных регионах России, среди них большинство над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.
20 января в период с 9.00 до 16.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
По информации ведомства, 16 дронов были уничтожены над Белгородской областью, пять – над Астраханской областью. Еще по одному аппарату сбили над Брянской и Курской областями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в ночь с понедельника на вторник российские военные уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа. А вечером 19 января за четыре часа российские военные сбили четыре украинских дрона у Белгорода и Брянска.