    Сергей Худиев Сергей Худиев Чтобы никто не мог отменить Новый год

    Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.

    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней

    Тогда, в феврале 2022-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

    19 января 2026, 20:27 • Новости дня

    Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над двумя областями

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение четырех часов средства противовоздушной обороны перехватили четыре украинских беспилотника в районе Белгорода и Брянска.

    Согласно сообщению Минобороны РФ, передает ТАСС, с 16:00 до 20:00 по московскому времени силы ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа украинского производства.

    Три из этих БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, еще один беспилотник был уничтожен в небе над Брянской областью. В официальном заявлении министерства обороны подчеркнули, что все аппараты были нейтрализованы дежурными средствами противовоздушной обороны.

    В сообщении Минобороны отмечается: «19 января в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Брянской области». Других подробностей о последствиях происшествия или возможных разрушениях пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили 92 беспилотника ВСУ над шестью регионами России за ночь. Системы противовоздушной обороны России за 11 часов уничтожили 17 беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами страны. Семь беспилотников были уничтожены над Северной Осетией средствами ПВО.

    19 января 2026, 08:51 • Новости дня
    Покупку Гренландии США назвали катастрофическим сигналом для Украины

    Guardian: Возможная покупка Гренландии США ослабит позиций ЕС для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная покупка Гренландии Соединенными Штатами, о чем ранее заявлял Дональд Трамп, может стать катастрофическим сигналом для Украины, сообщает The Guardian.

    Издание пишет, что возможная покупка Соединёнными Штатами Гренландии, входящей в состав Дании, станет катастрофическим сигналом для Украины, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в публикации, обсуждение сделки было инициировано президентом США Дональдом Трампом, и подобные уступки по продаже территории страны-члена ЕС вызывают серьёзные опасения.

    В материале приводится мнение о том, что «уступки в рамках навязываемой продажи территории страны-члена ЕС пошлют Украине катастрофический сигнал о ЕС как о геополитическом акторе и его приверженности обязательствам». Отмечается, что Гренландия хотя и вышла из состава Европейского сообщества в 1985 году, всё ещё ассоциируется с ЕС.

    Ранее в The New York Times подчеркивалась значительная зависимость Европы от США в вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала не раздувать напряженность из-за Гренландии и подчеркнула, что главная драма сейчас разворачивается на Украине.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что введение пошлин против стран ЕС по вопросу Гренландии может привести к ухудшению отношений между Европой и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что спор по Гренландии не должен отвлекать НАТО от оказания помощи Киеву.

    Эксперты видят в давлении Дональда Трампа на европейские страны новые возможности, которые могут ускорить урегулирование ситуации на Украине.

    19 января 2026, 16:30 • Новости дня
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Импорт сжиженного природного газа в Европейском союзе из США составляет четверть общего годового объема, при этом сохраняется курс на отказ от российского газа. Однако для полной замены российского газа Евролпе надо искать альтернативных поставщиков.

    Европейский союз уже получает четверть всего импортируемого сжиженного природного газа из США, сообщает ТАСС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе.

    По ее словам, «уровень закупок СПГ у США уже достиг 25%». Она подчеркнула, что ЕС поставил перед собой задачу полностью отказаться от российского газа, однако для этого необходимо искать альтернативные источники, чтобы компенсировать выпадающие объемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил затраты на импорт нефти и газа из США на 7%. Politico сообщил, что Евросоюз к концу десятилетия может получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски для региона.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    19 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Стоматолог объяснил, почему россияне теряют зубы раньше европейцев

    Стоматолог Копылов: Россияне теряют зубы из-за слабой профилактики и гигиены

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россияне теряют свои первые зубы в среднем в возрасте 20 лет, в то время как жители Европы и США сталкиваются с этим только к сорока годам, рассказал стоматолог-хирург Максим Копылов.

    Стоматолог Копылов объясняет, что основной причиной ранней потери зубов в России остается недостаточно развитая культура профилактики и гигиены. По его словам, многие россияне до сих пор чистят зубы так, как научили родители, не уделяя внимания современным рекомендациям, передает Газета.Ru.

    Копылов подчеркнул, что в Швейцарии стоматологи требуют от пациентов освоить правильную гигиену до начала сложного лечения, а профессиональную чистку делают не реже одного раза в полгода. Такой подход позволяет своевременно выявлять и лечить стоматологические проблемы, что значительно снижает риск потери зубов. В странах Европы и США большую роль играет медицинская страховка, обязывающая регулярно посещать врача-гигиениста для профессионального ухода за полостью рта.

    В России же профессиональная гигиена только начинает входить в повседневную жизнь, отметил эксперт. По его мнению, исторически сложилось так, что россияне обращаются к стоматологу только в экстренных случаях, что приводит к запущенным случаям и сложному лечению. Копылов добавил, что профилактика всегда проще, дешевле и эффективнее, чем лечение, но этому мало кто уделяет внимание.

    Стоматолог обратил внимание и на популярность имплантации зубов в России. По его словам, распространенное мнение, что имплантат можно поставить в любой момент, приводит к пренебрежению гигиеной и профилактикой. При этом имплантаты требуют не меньшего ухода, а история их наблюдения пока не превышает 50 лет, что не позволяет говорить об их «вечности».

    Копылов уверен, что повышение возраста первого удаления зуба возможно только при формировании новой культуры ухода за полостью рта. Он считает, что задача стоматологических клиник – не только лечить, но и просвещать пациентов по вопросам гигиены и профилактики. Если россияне станут внимательнее относиться к уходу за зубами, шанс сохранить свои зубы до 50-60 лет существенно возрастет.

    Ранее стоматолог-терапевт Анастасия Черношей объяснила необходимость замены зубной щетки после простуды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач, стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог Арам Давидян рассказал о методах отбеливания зубов без вреда.

    19 января 2026, 16:47 • Новости дня
    Эксперт указал на плюсы и минусы новых правил оказания медпомощи в поликлиниках

    Президент Лиги защиты пациентов Саверский: Вы имеете право на компенсацию при задержке оказания медпомощи

    Эксперт указал на плюсы и минусы новых правил оказания медпомощи в поликлиниках
    @ Алексей Филиппов/ТАСС

    Tекст: Никита Миронов

    В случае задержки оказания бесплатной медпомощи муниципальной поликлиникой пациент имеет право получить компенсацию, сказал газете ВЗГЛЯД президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский. Эксперт прокомментировал изменения в правилах оказания медпомощи, утвержденные правительством.

    На днях вступило в силу постановление правительства от 29 декабря 2025 года за номером 2188 – «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Согласно документу, с момента обращения пациента в медицинскую организацию срок ожидания приема участкового врача-терапевта, врача общей практики (он же семейный врач), а также участкового врача-педиатра не может превышать 24 часов.

    Напомним, что участковый врач-терапевт, врач общей практики и участковый педиатр обязаны принять пациента в течении 24 часов.  Первичную неотложную помощь – например, при обострении радикулита – врачи должны оказать в течении двух часов с момента обращения пациента в медорганизацию. Но добиваться соблюдения нового регламента пациентам, возможно, придется в суде.

    Скорая помощь, как и прежде, должна приехать за 20 минут. Неотложная – если состояние пациента острое, но опасности жизни нет – в течении двух часов.  Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (ЛОР, офтальмолог, хирург и т. д.) не должны превышать 14 рабочих дней. Исключение одно: если у пациента подозревают онкологическое или сердечно-сосудистое заболевание, срок консультаций сокращается до трех рабочих дней.

    Александр Саверский, президент Лиги защиты пациентов, считает постановление правительства важным, но недостаточным. «Нужно прописать не только сроки приема врачами, но и сроки проведения медицинских обследований. Что толку от врача, если УЗИ ждать 3-4 недели, а без него доктор не может поставить диагноз, а значит и лечить?», – рассуждает эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    Второй момент: необходим подзаконный акт, который бы предусматривал наказание для медицинских учреждений, если они не соблюдают оговоренные в Постановлении правительства сроки приема. «Срок прибытия «скорой» и до постановления составлял 20 минут, а она могла опоздать или не приехать: пациентов много, а бригад не хватает. Или пробки», – пояснил эксперт.

    Тем не менее, как считает Саверский, принятый документ поможет защитить права пациентов. «Допустим, вы пробуете попасть к участковому, а вам говорят – приходите через трое суток. Тут же пишите заявление главврачу на сайте поликлиники, либо пишите на сайт Минздрава региона – что вас не могут принять – и идете в частную поликлинику», – советует эксперт.

    Получив платную медпомощь, вы можете написать заявление в прокуратуру, которая, согласно статье 45 Гражданско-процессуального кодекса РФ, должна защищать в суде ваши интересы. Вы имеете право получить от муниципальной поликлиники компенсацию – за оказание платной услуги и, если суд так решит, моральную компенсацию.

    «Но в целом, конечно, вопрос своевременной и бесплатной медпомощи должен решать не пациент, а государство – увеличивая количество медиков, работающих в системе ОМС», – считает Александр Саверский.

    В начале прошлого года глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что дефицит врачей в России составляет около 23,2 тыс. человек, а нехватка фельдшеров и медсестер - 63,6 тысячи. Однако в декабре прошлого года вступил в силу закон о наставничестве и целевом обучении для выпускников медицинских вузов и колледжей. Он вступит в силу 1 марта 2026 года. Закон предполагает, что первым основным местом работы выпускников медколледжей и вузов должны быть лечебные учреждения, работающие в системе ОМС. Это значит, что вероятность попасть на прием к участковому врачу вовремя резко увеличивается.

    19 января 2026, 17:36 • Новости дня
    «Калашников» создал автомат АК-12К для штурмовиков за полгода
    «Калашников» создал автомат АК-12К для штурмовиков за полгода
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Концерн «Калашников» представил компактную версию автомата АК-12К, созданную для штурмовиков, с учетом пожеланий военных из зоны СВО.

    АК-12К был спроектирован и запущен в производство концерном «Калашников» всего за полгода, передает ТАСС. Генеральный директор концерна Алан Лушников сообщил, что автомат был создан на основе обратной связи и пожеланий военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

    По его словам, недавно заказчик одобрил производство и поставки новой компактной версии автомата для штурмовых подразделений. Лушников подчеркнул, что штурмовикам, работающим в условиях плотной городской застройки, требуется компактное и эффективное вооружение.

    Он отметил: «Совсем недавно мы представили заказчику и получили от него положительное решение о начале производства и поставок компактной версии автомата АК-12, так называемого автомата АК-12К. Это штурмовой автомат. Штурмовикам для работы в условиях плотной городской застройки необходимо эффективное компактное изделие. И мы в кратчайшие сроки – за полгода – сделали такой автомат и поставили крупную серийную партию в войска».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» представит барражирующие боеприпасы «Куб-2Э» и «Куб-10Э» на выставке UMEX 2026 в ОАЭ.

    Концерн «Калашников» в 2025 году выполнил поставки 9-миллиметровых пистолетов Лебедева компактного типа для российских силовых ведомств.

    Компания завершила отгрузку новейших снайперских винтовок Чукавина и планирует существенно нарастить их производство в 2026 году.

    19 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Чехия отказалась продавать Украине самолеты L-159

    Премьер Чехии Бабиш сообщил о невозможности продажи L-159 Украине из-за нужд армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Чешское правительство решило не продавать Украине самолеты L-159, так как все они задействованы в национальных военных целях и используются до 2040 года.

    Чехия не будет продавать Украине самолеты собственного производства L-159, передает РИА «Новости». Премьер-министр Андрей Бабиш объяснил, что армия страны нуждается в этих машинах, поскольку срок их эксплуатации рассчитан до 2040 года.

    По его словам, в ангаре не простаивают свободные самолеты, и все имеющиеся единицы задействованы в военных задачах. Бабиш отметил, что аналогичное решение о невозможности передачи самолетов Украине было принято Минобороны еще в 2023 году.

    Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что вопрос передачи L-159 обсуждался с Украиной в формате аренды или дарения, однако соглашения не были достигнуты. Владимир Зеленский предлагал купить эти самолеты для нужд украинской армии, однако чешская сторона отказалась от сделки из-за внутренних потребностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель правоконсервативной партии BVNL и бывший депутат парламента Нидерландов Вибрен ван Хага назвал продолжающуюся военную поддержку Киева Нидерландами «отвратительным примером оппортунизма и преступлением».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в способности Украины вернуть кредит Евросоюза и подверг критике решение Еврокомиссии о выдаче средств.

    Президент Чехии заявил, что Киеву придется сделать болезненные уступки для достижения мира.

    19 января 2026, 15:19 • Новости дня
    Украинцы раскритиковали призыв Кулебы поддерживать бизнес обедами вне дома
    Украинцы раскритиковали призыв Кулебы поддерживать бизнес обедами вне дома
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Украины обвинили экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в лицемерии после его призыва поддерживать мелкий и средний бизнес, питаясь вне дома.

    Кулеба в соцсетях предложил украинцам выпить кофе вне дома, пообедать в ресторане или купить что-нибудь в киоске, чтобы поддержать предпринимателей на фоне сложной экономической ситуации и частых отключений электричества, передает РИА «Новости».

    Реакция пользователей оказалась резко критичной. «Это такое лицемерие все ваши посты, призывы к людям, от которых вы так далеки... Как будто два разных мира», – написала одна из подписчиц Кулебы в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Многие в комментариях отметили, что на нынешние зарплаты и при высоких коммунальных платежах позволить себе походы в кафе и рестораны могут далеко не все.

    Некоторые жители пошутили, что на обед вне дома им «придется брать кредит», и задали вопрос, когда получат поддержку сами, а не только бизнес. Пользовательница Ирина отметила, что при зарплате в 25 тыс. гривен и коммунальных платежах в 6 тыс. гривен такие советы выглядят неуместно. Украинцы также напомнили Кулебе, что именно власти распоряжаются налогами и международной помощью, а гражданам приходится брать на себя все новые обязательства.

    Ранее сообщалось, что жители Киева сталкиваются с отключениями электроэнергии более чем на 36 часов, а электроснабжение восстанавливается местами всего на два-три часа.

    В Киеве и ряде городов Киевской области Украины оказалась наибольшая в стране продолжительность отключений электричества после наступления морозов.

    Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с просьбой выехать из города на фоне продолжающихся перебоев с электричеством и коммунальными услугами.

    Кличко заявил, что Киев располагает примерно половиной необходимой электроэнергии и некоторые жители проводят без централизованного электроснабжения до 18–20 часов в сутки.

    19 января 2026, 10:35 • Новости дня
    Трамп обвинил Данию в бездействии из-за «российской угрозы» для Гренландии
    Трамп обвинил Данию в бездействии из-за «российской угрозы» для Гренландии
    @ Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии, критикуя Данию за бездействие.

    США намерены устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, заявил Дональд Трамп в Truth Social.

    По его словам, такие меры принимаются на фоне бездействия Дании, которая не смогла справиться с этой проблемой.

    «НАТО на протяжении 20 лет говорит Дании: «Вы должны устранить российскую угрозу для Гренландии». Дания ничего не смогла с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!» – написал Трамп в своей соцсети.

    Он подчеркнул, что США собираются взять инициативу в вопросе безопасности этого региона.

    Глава арктического командования вооруженных сил Дании Серен Андерсен заявил, что считает Россию главным источником риска для Гренландии.

    Трамп отметил, что Дания не справится с защитой Гренландии и этого недостаточно для сдерживания России и КНР.

    Посол России в Дании Владимир Барбин подчеркнул, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    19 января 2026, 10:02 • Новости дня
    Фицо удивился смене риторики ЕС по России после запрета пролета на парад Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Словакии Роберт Фицо отметил, что страны ЕС, недавно запретившие воздушный коридор для пролета на парад Победы, теперь обсуждают диалог с Москвой.

    Роберт Фицо сообщил о перемене риторики ряда стран ЕС, не разрешивших в мае 2025 года пролет над своей территорией для участия в параде Победы в Москве, передает ТАСС.

    По его словам, несколько месяцев назад эти страны запрещали пролет самолетов, направлявшихся на торжества в честь победы над фашизмом, а теперь стали говорить о необходимости диалога с Москвой и президентом России Владимиром Путиным.

    Фицо лично посетил российскую столицу в мае, где участвовал в параде Победы на Красной площади, официальном приеме в Кремле и церемонии возложения цветов на Могилу Неизвестного Солдата. На мероприятиях 9 мая он был с нагрудным значком с логотипом 80-летия Победы.

    При этом прибалтийские страны и Польша приняли решение закрыть небо для самолетов президента Сербии Александра Вучича и самого Роберта Фицо при их перелете в Москву на парад.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Евросоюзом.

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности общения с Россией для создания новой архитектуры безопасности.

    Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что урегулирование на Украине невозможно без диалога о безопасности Европы.

    19 января 2026, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР
    Российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Новопавловка в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Днепр» за последние сутки зачистила от противника Павловку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Новопавловку в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Доброполья, Сергеевки, Гришино, Нового Донбасса, Белицкого, Сухецкого в ДНР, Новоподгородного и Демурино в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 400 военнослужащих и четыре бронемашины.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» освободили Павловку в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ возле Антоновки и Никольского в Херсонской области, Орехова и Новояковлевки в Запорожской области.

    Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, две станции РЭБ и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Новой Сечи и Мирополья в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Охримовкой, Волчанскими Хуторами и Нескучным.

    При этом противник потерял свыше 170 военнослужащих, бронемашину, станцию РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии у Ковшаровки, Новоосиново, Новоплатоновки, Богуславки и Благодатовки в Харьковской области, Соснового, Яровой и Красного Лимана в ДНР.

    Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии и четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ под Константиновкой, Красноторкой, Степановкой, Резниковкой и Берестоком в ДНР, отчитались в Минобороны.

    ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО «Град». Уничтожены станция РЭБ, два склада боеприпасов и ГСМ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Цветкового, Комсомольского, Воздвижевки, Верхной Терсы и Терноватого в Запорожской области.

    Противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии, был уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР.

    В прошлую пятницу российские войска освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    На прошлой неделе начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил об освобождении свыше 300 кв. км за январь.

    19 января 2026, 20:19 • Новости дня
    Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей

    Биатлонист Тихонов выразил недовольство размером своей олимпийской пенсии

    Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей
    @ Денис Бочаров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размер пенсионных выплат для победителей Олимпийских игр несоразмерен заслугам спортсменов такого уровня, считает четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

    По словам Тихонова, сегодня олимпийские чемпионы получают пенсию, сопоставимую с обычными социальными выплатами, что, по его мнению, не отражает их вклада в развитие спорта и имидж страны на мировой арене. Он предложил установить для олим.пийских чемпионов фиксированную пенсию в размере 500 тысяч рублей, передает Ura.ru.

    «У меня такая же пенсия, как у всех олимпийских чемпионов — 60 тысяч. Нас, олимпийских чемпионов, на земном шаре очень мало. Думаю, можно было бы дать пенсию 500 тысяч», — сказал Тихонов.

    Александру Тихонову сейчас 79 лет. Он по праву считается одним из самых выдающихся биатлонистов в истории мирового спорта. В его активе четыре золотые олимпийские медали, завоеванные в эстафетных гонках, а также множество побед на чемпионатах мира. Достижение спортсмена зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса: никому до сих пор не удалось повторить его результат – четыре олимпийских золота подряд.

    Ранее Тихонов заявил о своем бедственном положении, несмотря на получение трех пенсий на общую сумму 140 тыс. рублей.

    18 января 2026, 21:46 • Новости дня
    Силовики сообщили о массовом использовании «мертвых душ» в ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Вакантные должности в штурмовых подразделениях ВСУ формально заняты несуществующими бойцами, чьи зарплаты присваивают командиры для личной выгоды, рассказали в российских силовых структурах.

    Вакантные должности в штурмовых подразделениях ВСУ заполняются так называемыми «мертвыми душами», когда людей физически нет в подразделении, а их зарплаты получают командиры, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Примерно половину этих вакантных должностей начали забивать «мертвыми душами», которые по факту не присутствуют в подразделении, но на них выделяется зарплата. Зарплата переводится на счет этих «мертвых душ», а затем делится между заинтересованными лицами», – пояснил собеседник агентства. По его словам, масштабирование штурмовых подразделений только способствовало увеличению подобных схем.

    Силовики отмечают, что случаи с «мертвыми душами» обсуждаются и самими украинскими военнослужащими в соцсетях. В частности, речь идет о командире батальона беспилотных систем 225-го отдельного штурмового полка Анваре Хисориеве. После расширения его подразделения до батальона численность выросла в 4-5 раз, но командир, по сведениям источника, сознательно не заполнял вакансии, чтобы получать дополнительные выплаты.

    В качестве побочного подтверждения схемы собеседник агентства назвал образ жизни супруги Хисориева – Анны Александровны, которая уже несколько месяцев путешествует по курортам Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    19 января 2026, 07:24 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 92 украинских дронов за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО уничтожили 92 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над шестью регионами Российской Федерации за ночь, сообщило Минобороны России.

    За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны России уничтожили 92 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны России.

    В официальном сообщении говорится: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 31 БПЛА – над территорией Белгородской области, 29 БПЛА – над территорией Саратовской области, 25 БПЛА – над территорией Воронежской области, три БПЛА – над территорией Брянской области, три БПЛА – над территорией Тамбовской области, один БПЛА – над территорией Курской области».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мирная жительница пострадала в результате атак беспилотников в Белгородской области.

    Силы ПВО сбили над российскими регионами 17 украинских беспилотников.

    Над Северной Осетией также сбили семь беспилотников ВСУ.

    19 января 2026, 19:33 • Новости дня
    Обнародованы подробности соглашения MOL и Газпрома по продаже NIS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерская MOL подписала юридически обязывающее соглашение с «Газпром нефтью» о покупке 56,15% акций сербской корпорации NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).

    В сообщении венгерского холдинга отмечается, что после завершения сделки MOL получит значительные права контроля и обязанности акционера в компании, управляющей единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом, передает ТАСС. Это позволит MOL укрепить позиции на рынке энергетики Центральной и Юго-Восточной Европы, говорится в заявлении.

    Сделку планируется закрыть до 31 марта, однако для завершения потребуется одобрение со стороны OFAC США и сербских властей. Помимо соглашения с «Газпром нефтью», MOL ведет переговоры с эмиратской компанией ADNOC о возможности присоединения к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера.

    Ранее стало известно, что Газпром и венгерская компания MOL согласовали основные условия продажи акций сербской нефтегазовой компании NIS.

    В ноябре венгерская компания MOL начала рассматривать вариант увеличения участия в сербской NIS и выразила готовность содействовать сделке, которая может изменить контроль над компанией.

    19 января 2026, 08:56 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о ликвидации элиты ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько десятков солдат двух элитных подразделений ВСУ уничтожены за трое суток в Запорожской области. Как рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, речь идет об уничтожении личного состава полка «Шквал» и подразделения «Волки да Винчи».

    По его словам, несколько десятков бойцов двух элитных подразделений ВСУ были уничтожены в Запорожской области за последние трое суток, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что удары были нанесены по позициям полка «Шквал» и подразделения «Волки да Винчи». «На линии боевого соприкосновения в Запорожской области за трое суток ударами ФАБ уничтожены несколько десятков боевиков подразделения «Волки да Винчи» и полка «Шквал», – заявил Кимаковский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кимаковский объяснил выгоду освобождения Закотного для дальнейших наступательных действий.

    ВСУ перебросили резервы беспилотников к линии фронта.

    Военнослужащие ВСУ при отступлении разграбили музей Махно в Гуляйполе.

