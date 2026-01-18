  • Новость часаВласти Сирии и курды подписали соглашение о прекращении огня
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Гренландия может стать ключом к урегулированию на Украине
    Дмитриев: Европа сдастся, а США получат Гренландию
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    Валиева объявила о возвращении на лед
    Военные Германии «успешно завершили» миссию в Гренландии
    Европа пригрозила США торговым ответом на ультиматум Трампа
    Sky News: Трамп не блефует в намерениях получить Гренландию
    Глава ЦБ Латвии заявил о войне Европы с Россией
    Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах»
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней

    Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    9 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    59 комментариев
    18 января 2026, 19:35 • Новости дня

    Силы ПВО сбили над российскими регионами 17 украинских БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны России в течение 11 часов уничтожили 17 беспилотников самолетного типа над четырьмя различными регионами страны.

    Силы противовоздушной обороны России за период с 8.00 мск до 19.00 мск перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    Как уточняется в заявлении ведомства, были сбиты «13 БПЛА – над территорией Белгородской области, два – над территорией Орловской области, один БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Брянской области».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за ночь уничтожили 63 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем.

    18 января 2026, 03:58 • Новости дня
    В Раде заявили о необходимости «отказаться от Донбасса»

    Welt: Влиятельный депутат Рады заявила о необходимости отказаться от Донбасса

    Tекст: Антон Антонов

    «Чрезвычайно влиятельный» депутат Верховной рады призвала к компромиссу с Россией, согласившись на отказ от Донбасса ради прекращения конфликта на Украине, сообщил журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф.

    «Она сказала: «Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса», – сообщил Шварцкопф.

    По его словам, эта точка зрения отражает мнение многих парламентариев и граждан на Украине, хотя публично она не высказывается. Он добавил, что «здесь царит атмосфера страха», из-за которой политики и общественность опасаются открыто обсуждать возможность уступок, передает ТАСС со ссылкой на Welt.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев должен полностью вывести свои вооруженные силы за административные границы Донбасса. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что окончательное прекращение боевых действий возможно только при согласии Киева на решение по Донбассу, соответствующее совместной российско-американской линии.

    Комментарии (21)
    18 января 2026, 01:41 • Новости дня
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спор вокруг Гренландии не должен отвлечь внимание НАТО от помощи Киеву, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя угрозу пошлин по отношению к ЕС со стороны США.

    По словам Каллас, вопросы безопасности Гренландии должны решаться внутри альянса. «Мы не можем позволить нашему спору отвлекать нас от нашей главной задачи», – приводит слова Каллас РИА «Новости».

    Каллас считает, что основной задачей НАТО окончание конфликта на Украине.

    Каллас выразила опасение, что конфликт между США и ЕС способен привести к обнищанию Европы и Америки. Она также заявила, что Россия и Китай получают выгоду от разногласий между странами Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении 10% пошлин на товары из европейских стран. Вашингтон считает, что Европа «играет в очень опасную игру вокруг Гренландии».

    Комментарии (20)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 12:45 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины
    ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, работающим в интересах украинских вооруженных формирований, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что операция была проведена с привлечением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

    В военном ведомстве уточнили: «Поразили предприятия по сборке беспилотных летательных аппаратов, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах противника, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах».

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение подразделениям ВСУ и иностранных наемников в Сумской области. В Харьковской области были поражены подразделения тяжелых механизированных бригад, бригад территориальной обороны и погранслужбы Украины. Потери противника на этих направлениях составили более 175 военнослужащих, 24 автомобиля, пять единиц полевой артиллерии и радиолокационная станция RADA производства Израиля, заявили в Минобороны.

    По данным ведомства, группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции, атаковав части ВСУ в Харьковской области и Донецкой народной республике. Противник потерял до 200 военнослужащих, шесть бронированных машин, 19 автомобилей и два склада боеприпасов. В то же время подразделения Южной группировки войск поразили силы ВСУ в Донецкой народной республике, где потери украинских формирований превысили 135 военнослужащих, также уничтожены бронетранспортеры M113 и Stryker производства США, пять боевых бронированных машин и четыре орудия артиллерии, включая две установки Krab польского производства.

    Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю, нанеся удары по силам ВСУ и нацгвардии в Днепропетровской области и ДНР. Потери украинских вооруженных формирований превысили 455 военнослужащих, уничтожены танк, два бронетранспортера, три бронеавтомобиля «Казак», три артиллерийских орудия и радиолокационная станция RADA. Подразделения «Востока» продвинулись вглубь обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях, уничтожив более 205 военнослужащих, три бронетранспортера, восемь автомобилей, два орудия и склад материальных средств, уточнили в пресс-службе.

    В сообщении говорится, что группировка «Днепр» атаковала украинские формирования в Запорожской и Херсонской областях, ликвидировав до 40 военнослужащих, боевую машину ЗРК «Оса», четыре автомобиля и склад материальных средств.

    За сутки средствами ПВО сбито шесть управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов HIMARS производства США и 220 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 778 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 192 танка и других боевых бронированных машин, 1642 боевые машины систем залпового огня, 32 662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 52 152 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Накануне российские подразделения освободили сразу два населенных пункта – Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области, в сводке Минобороны РФ отмечается значительный урон противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Жовтневое в Запорожской области.

    Ранее Южная группировка очистила от противника Закотное в Донецкой народной республике. Всего за неделю войска России освободили пять сел.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 08:44 • Новости дня
    Здание ТЦК в Белополье Сумской области уничтожено авиаударом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Здание территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) уничтожено в Белополье Сумской области, подтверждены потери среди сотрудников, сообщили в российских силовых структурах.

    Здание территориального центра комплектования в Белополье Сумской области было уничтожено в результате авиаудара, передает ТАСС. Российские силовые структуры подтвердили, что в результате удара есть погибшие и раненые среди сотрудников учреждения.

    Ранее неоднократно появлялись сообщения о преступной и насильственной деятельности сотрудников территориальных центров комплектования по отношению к мирным жителям на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка с военкомами.

    В Херсонской области партизаны сожгли дом сотрудника ТЦК.

    В Тернополе сотрудники ТЦК устроили массовую драку с местными жителями.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 23:44 • Новости дня
    ПВО сбила 34 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем
    ПВО сбила 34 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 до 23.00 мск 17 аппаратов были уничтожены над территорией Белгородской области, одиннадцать – над Курской областью. Три беспилотника сбили в небе над Воронежской областью. Еще по одному БПЛА перехватили над Орловской областью и над акваторией Азовского моря. Один дрон был сбит в районе Крыма, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства ПВО России уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного с 15.00 до 20.00 мск.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 07:54 • Новости дня
    ПВО сбила 63 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем
    ПВО сбила 63 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 63 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    В период с 23.00 мск 17 января до 7.00 мск 18 января наибольшее число БПЛА было сбито над Белгородской областью – 23, еще 13 уничтожили над Брянской областью, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Кроме того, шесть беспилотников были сбиты над Ростовской областью и столько же над Северной Осетией. Четыре БПЛА уничтожили над Астраханской областью, четыре – над Волгоградской. Два беспилотника сбиты над Курской областью, по одному – над Воронежской, Рязанской, Ставропольским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 20.00 до 23.00 мск ПВО сбила 34 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 21:26 • Новости дня
    После обстрела ВСУ без света остались 450 населенных пунктов в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Херсонской области после обстрела подстанции в Запорожской области без света остаются 14 муниципальных образований и 450 населённых пунктов, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В результате обстрела подстанции в Запорожской области 14 муниципальных образований и 450 населённых пунктов Херсонской области остались без электроснабжения, сообщил Сальдо в Max.

    Обстрел, по информации пресс-секретаря губернатора Владимира Василенко, был произведён украинскими военными.

    Василенко заявил, что была обстрелена и отключена ПС 330 кВ «Мелитопольская», передает ТАСС.

    Он также сообщил, что 95 социально значимых объектов обеспечены резервными источниками питания.

    Около 96 жилых домов в Бердянске остаются без теплоснабжения после ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре региона.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 08:29 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Харьковскую область наемников из Колумбии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ для недопущения утраты позиций перебрасывают на участок Хатнее – Меловое в Харьковской области иностранных наемников из Колумбии, сообщили в российских силовых структурах.

    ВСУ перебрасывают иностранных наемников из Колумбии в Харьковскую область для усиления позиций на участке Хатнее – Меловое, передает ТАСС. Об этом сообщили представители российских силовых структур.

    По их словам, командование ВСУ направляет наемников для предотвращения потери занимаемых позиций в этом районе. Привлекаются бойцы, которые ранее входили в подразделения, впоследствии расформированные. В частности, речь идет об усилении 1-й отдельной бригады теробороны и других соединений.

    Один из собеседников агентства отметил: «На харьковском направлении для недопущения утраты занимаемых позиций в районе Хатнего – Мелового командование ВСУ усиливает подразделения 1-й отдельной бригады теробороны и других соединений личным составом иностранных наемников (предположительно, из Колумбии), чьи подразделения ранее были расформированы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес заявил о плохом обеспечении колумбийских наемников в рядах ВСУ.

    ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за больших потерь.

    Санчес отметил невыплаты компенсаций семьям погибших колумбийских бойцов.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 07:17 • Новости дня
    Здание ТЦК уничтожено авиаударом в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Белополье Сумской области Украины уничтожено здание местного военкомата (территориального центра комплектования), подтверждены потери среди личного состава ТЦК.

    «Подтверждены потери среди личного состава военкомата убитыми и ранеными», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Сумском направлении штурмовые подразделения «Северян» продолжают активное продвижение при поддержке авиации, ударных беспилотников и артиллерии. ВСУ осуществляют перегруппировку и отводят понесшие потери подразделения в тыловые районы.

    В Сумском районе продвижение российских штурмовых групп отмечено на девяти участках фронта, в Краснопольском и Глуховском – на трех участках в каждом, общее продвижение составило до 800 м.

    На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений нет, артиллерия продолжает наносить удары по выявленным целям ВСУ.

    На Харьковском направлении в районах Волчанска и лесных массивах продолжаются ожесточенные бои, российская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы наносят удары по скоплениям ВСУ.

    «Северяне» продвинулись на четырех участках в районе Старицы, экипажи ВКС и расчеты «Солнцепеков» поразили позиции ВСУ. В лесах возле Лимана захвачены два опорных пункта, продвижение составило 550 м. В Волчанских Хуторах занята и закреплена новая позиция, продвижение составило 200 м.

    В районе Меловое-Хатнее продвижение на шести участках составило 700 м, авиация и «Солнцепеки» уничтожили позиции ВСУ в районах Хатнего, Должанки и Григоровки. На Липцовском участке существенных изменений нет, расчеты FPV-дронов нанесли удары по маршрутам снабжения ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 100 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 20:55 • Новости дня
    Силы ПВО России уничтожили 40 украинских БПЛА над четырьмя регионами

    Tекст: Вера Басилая

    За пять часов системы противовоздушной обороны уничтожили 40 беспилотников самолетного типа, из которых 35 были сбиты в Белгородской области, сообщило Министерство обороны России.

    В течение пяти часов, с 15:00 до 20:00 по московскому времени, дежурные средства ПВО России уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны России.

    В сообщении ведомства отмечается, что 35 из них были сбиты над Белгородской областью. Два беспилотника были уничтожены над Брянской областью, еще два – над Воронежской областью. Один аппарат был сбит над Курской областью.

    Министерство обороны России сообщило, что средства ПВО за три часа уничтожили 24 украинских беспилотника.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 01:55 • Новости дня
    Движение поездов изменено в Сумской области из-за повреждения ж/д инфраструктуры

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской области Украины изменили движение поездов из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры, сообщила компания «Укрзализныця» («Укржелдорога»).

    На участках, где движение поездов невозможно, пассажиров доставляют автобусами к ближайшим железнодорожным станциям. Такую схему движения планируют использовать по 21 января, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Сумы зафиксированы перебои с электричеством и водой после взрывов. В декабре во Львове произошли взрывы, в результате которых был поврежден участок железной дороги. Военный эксперт Виталий Киселев сообщал, что украинские военные опасаются перебрасывать по железной дороге дорогостоящую технику НАТО из-за российских ударов по железнодорожным маршрутам.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 01:22 • Новости дня
    Балицкий рассказал о ходе восстановления энергоснабжения Запорожской области

    Балицкий: Восстановлено энергоснабжение ряда округов Запорожской области

    Балицкий рассказал о ходе восстановления энергоснабжения Запорожской области
    @ Балицкий Евгений/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Запорожской области частично восстановлено электроснабжение после атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    Работы по полной ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины продолжаются. В настоящее время уже подключены к сети Веселовский, Токмакский, Михайловский округа, а также часть Мелитопольского муниципального округа. Подключение Мелитопольского городского округа проводится поэтапно с использованием аварийных систем. Проводится также работа по подаче электроэнергии по резервным линиям.

    По словам губернатора, большая часть региона будет обеспечена электричеством уже в течение ночи. «Всего по энергетической инфраструктуре Запорожской области противник осуществил около 25 попыток атак БПЛА», – сообщил глава региона в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Балицкий сообщал, что значительная часть Запорожской области осталась без электричества после удара по энергетической инфраструктуре. Социально значимые объекты подключены к генераторам.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 07:34 • Новости дня
    Обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного дома в Беслане
    Обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного дома в Беслане
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Обломки беспилотника упали на крышу пятиэтажного жилого дома в Беслане, один человек обратился за медицинской помощью, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

    «Экстренно эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью». – сообщил Меняйло в Telegram.

    В результате происшествия были повреждены крыша и окна жилого дома, однако возгорания не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса. Меры принимаются для гарантирования безопасности полетов. Ограничения касаются аэропортов Беслан, Северный и Магас.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 16:42 • Новости дня
    Власти Ростова сообщили о сохранении пострадавшего подъезда после атаки БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ростове-на-Дону специалисты считают, что поврежденный после атаки БПЛА подъезд можно будет восстановить для дальнейшего проживания.

    Поврежденный в результате атаки БПЛА подъезд многоквартирного дома в Ростове-на-Дону удастся сохранить, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин, сославшись на предварительное заключение экспертов по итогам встречи с жителями. «По предварительному мнению экспертов, подъезд удастся сохранить, а после всех работ можно будет использовать для проживания», – сообщил Скрябин.

    В настоящий момент в доме проводятся временные страховочные работы, направленные на укрепление несущих конструкций пострадавшего подъезда. Муниципальные службы продолжают мониторинг ситуации с безопасностью сооружения.

    Скрябин также отметил, что уже в середине следующей недели жильцам организуют поочередный доступ в квартиры для изъятия документов и ценных вещей. Администрация Советского района будет оперативно информировать жителей обо всех этапах обследования и восстановления дома.

    Ранее в результате воздушной атаки на Ростов-на-Дону возник пожар на промышленном объекте и загорелись квартиры в многоэтажных домах.

    Слюсарь сообщал, что пострадали четыре человека, включая четырехлетнего ребенка.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 10:33 • Новости дня
    Сальдо сообщил о восстановлении жизни в Хорлах после удара

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Село Хорлы в Херсонской области, по которому ВСУ нанесли удар в новогоднюю ночь, вернулось к обычной жизни, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, село Хорлы в Херсонской области, по которому ВСУ нанесли удар в новогоднюю ночь, вернулось к привычному образу жизни, передает РИА «Новости».

    «Шок для жителей всех, и не только для жителей самих Хорлов. Что бы ни произошло, первый шок миновал, и люди начали восстанавливать то, что там нарушено. И сейчас поселок живет своей обычной жизнью», – заявил Сальдо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от ООН осудить теракт ВСУ в Херсонской области.

    В Херсонской области объявили траур после атаки ВСУ.

    Личности семи погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах установили.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед публикациями в X
    В Раде заявили о необходимости «отказаться от Донбасса»
    Постпред США при ООН напомнил об опыте покупки островов у Дании
    Мерц выразил недовольство больничными граждан Германии
    ЕС увеличил импорт российских удобрений до рекордного уровня
    Маск подал в суд на OpenAI и Microsoft
    Школьникам всех классов решили с 1 сентября выставлять оценки за поведение

    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе

    Азербайджан хвастается, что покупателями его газа стали некогда важнейшие европейские партнеры Газпрома. Следом за Украиной азербайджанский газ начали приобретать Германия и Австрия. Однако гордость Азербайджана от завоевания новых рынков ЕС, которые раньше принадлежали России, омрачает ряд фактов. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    «Рассвет» накроет Россию спутниковым интернетом

    В скором будущем у России появятся две новые спутниковые группировки. Одна из них – на базе спутников «Зоркий» – позволит создавать цифровые карты в режиме реального времени. А группировка «Рассвет» станет российским аналогом Starlink. Эти системы не только предоставят армии новые возможности связи и навигации, но и дадут импульс развитию беспилотного транспорта, а также обеспечат доступ к широкополосному интернету в любой точке страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Гренландия может стать ключом к урегулированию на Украине

    Президент США Дональд Трамп объявил о 10-процентных пошлинах на импорт из восьми стран НАТО из-за спора о Гренландии. ЕС созывает экстренное совещание и грозит США в ответ «торговой базукой». Эксперты видят в давлении Трампа на европейцев новые возможности. Каким образом спор за Гренландию может ускорить урегулирование на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации