ПВО сбила 63 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем

Кличко повторно призвал киевлян покинуть город

Кличко повторно призвал киевлян покинуть город из-за энергокризиса

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мэр Киева Виталий Кличко во второй раз обратился к киевлянам с просьбой покинуть город из-за энергокризиса, передает ТАСС. Он отметил, что подобная мера позволит снизить нагрузку на инфраструктуру столицы и поможет легче пережить сложную зиму.

В интервью агентству Reuters Кличко подчеркнул: «Эта зима будет трудной, но мы делаем все возможное и невозможное». Он отметил, что повторяет свой призыв к жителям покинуть Киев, если у них есть такая возможность.

По словам очевидцев, в городе электричество подают лишь на два-три часа в сутки, а отопление и водоснабжение работают с перебоями. Украинские СМИ сообщают о частичном закрытии магазинов и длинных очередях около супермаркетов, которые пока продолжают работу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кличко сообщал, что Киев располагает примерно половиной необходимой электроэнергии, при нужде в 1 700 мегаватт для работы коммунальных служб для 3,6 млн жителей, и некоторые люди до 18–20 часов в сутки проводят без централизованного электроснабжения.

Сейчас в Киеве уже пятые сутки подряд действуют аварийные отключения света и в многоэтажных домах лопаются трубы отопления.

Ситуацию усугубляет обострение отношений между Кличко и Зеленским на фоне энергетического кризиса. Напомним, что 9 января Кличко уже призывал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением.