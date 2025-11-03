Пленный военный ВСУ Крутько рассказал о голоде в войсках под Купянском

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинские военные продолжают сдаваться российской группировке «Запад» в Харьковской области, сообщает Telegram-канал Минобороны.

Пленный из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Роман Крутько рассказал, что был мобилизован буквально за неделю до отправки на передовую в районе Купянска, несмотря на отсутствие боевого опыта.

Крутько подчеркнул, что отказ от позиций был невозможен – по его словам, командование прямо предупредило об угрозе расстрела за попытку покинуть пост. Несколько дней украинские солдаты держали оборону в отрезанном здании, где полностью прекратился подвоз снабжения – все переправы через реку оказались под контролем российских войск.

«Мы почти не ели и не спали, так как ваши солдаты были уже по всему городу. Рации сели, БК и провизия закончились. И тогда мы решили сдаваться», – рассказал Крутько.

Он добавил, что сдался вместе с сослуживцами, воспользовавшись инструкцией, сброшенной с листовкой российскими военными. Украинские военнослужащие вышли к российским позициям без оружия под белой простыней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный офицер ВСУ рассказал о тяжелой ситуации с снабжением и позициями в районе Купянска. Российская армия сорвала попытку украинских войск выйти из окружения южнее Купянска-Узлового.

