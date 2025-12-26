Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

Россия взяла под контроль главную проблему в экономике Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году?

«Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения Под конец года в состав ВМФ РФ принята новая подводная лодка – Б-587 «Великие Луки», корабль, который относится ко второй модификации проекта 677 «Лада». Проект рождался с большим трудом, но оно того стоило. Почему подводные лодки данного класса принципиально важны для будущего российского Военно-морского флота?

Африка требует расплаты от Франции Платить и каяться. Именно это отныне требуют бывшие колониальные территории Африки от своих бывших колонизаторов. Речь идет прежде всего об Алжире, который принял соответствующий закон, объявивший французскую колонизацию преступлением. Это может иметь последствия куда более масштабные, чем просто отношения между Парижем и Алжиром.

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

«Это последний мирный год для Европы» Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025-й год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

Трампа ведут к отставке. Это хорошо В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

США дадут Зеленскому невидимые гарантии Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.