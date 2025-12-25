  • Новость часаРоссийские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР
    Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский
    25 декабря 2025, 12:50 Мнение

    Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    Сергей Миркин

    журналист, Донецк

    По мнению многих наблюдателей, Трамп может исключить из переговоров по украинскому вопросу как европейцев, так и Зеленского. В окружении Трампа все чаще задаются вопросом, обладает ли Зеленский политической волей и властью, чтобы действительно положить конец конфликту.

    Как Зеленского можно удалить из переговорного процесса? Ведь он продолжает исполнять обязанности президента Украины, хоть и не является легитимным. Значит, чтобы отстранить Зеленского от переговоров, его надо лишить власти. Американский эксперт, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор советует Зеленскому улететь в Израиль, так как он стал ненужным, у него нет будущего.

    У американцев большой опыт по свержению правителей – даже лояльных Вашингтону. Примером этому может служить судьба президента Южного Вьетнама Нго Динь Дьема.

    В истории Украины был прецедент, когда по решению иностранной державы было не только устранено от власти действующее правительство, но была изменена форма государственного устройства. Речь о событиях 1918 года, когда взвод немецких солдат по приказу германского командования разогнал Центральную раду (ЦР), было арестовано несколько министров из ее правительства. Затем на Украине была учреждена монархия вместо республики, во главе державы стал гетман Павел Скоропадский, который во всем зависел от немцев. 

    Чтобы устранить Зеленского от власти, американцам не нужно устраивать военный переворот или ликвидировать его. Достаточно привести доказательства причастности к делу «Энергоатома» и другим коррупционным схемам, за которыми стоял бывший глава его офиса Андрей Ермак. Это могут сделать Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура. У этих структур несколько хозяев, но по факту они подчиняются Белому дому через сотрудничество с ФБР. Однако многие сотрудники антикоррупционных органов ориентируются на американских демократов и европейских либералов, которые могут попытаться заблокировать распространение информации о причастности Зеленского к обворовыванию Украины и возбуждение против него уголовного дела. В этой ситуации выдвинуть обвинение против Зеленского может ФБР.

    Есть информация, что казначей Зеленского Тимур Миндич, бежавший в Израиль, был несколько раз допрошен там агентами ФБР. Вероятно, его коммуникация с ФБР и стала причиной неудачного покушения, о котором рассказал олигарх Игорь Коломойский. По его словам, организаторами выступали сотрудники посольства Украины в Израиле, они наняли киллеров и снабдили их оружием. Кто мог отдать такой приказ? Только очень могущественный человек из Киева. Украинский блогер Анатолий Шарий считает, что подготовку ликвидации Миндича курировал лично Зеленский. Так что потенциально ФБРовцы могут инкриминировать главе майданого режима не только участие в коррупционных схемах, но и организацию убийства.

    Поводом для разгона Центральной рады в 1918 году стало уголовное преступление, совершенное министрами ее правительства. По приказу министра внутренних дел Михаила Ткаченко и при содействии военного министра Александра Жуковского был похищен известный в Киеве банкир Абрам Добрый. Остальные министры правительства были уведомлены об этом. Позже Жуковский и премьер-министр УНР Всеволод Голубович были привлечены к суду за это преступление. Почему похитили банкира? Добрый был тесно связан с немцами и по их приказу в начале 1918 года участвовал в заговоре против ЦР, вел переговоры с потенциальными претендентами на «гетманскую булаву», вероятно, и со Скоропадским. Министры УНР об этом узнали и не придумали ничего лучшего, как похитить финансиста.

    Вернемся к современности. В Киеве возбуждено уголовное дело против народного депутата Анны Скороход, которой инкриминируют подстрекательство к даче взятки. Она утверждает, что невиновна, правоохранители говорят, что виновна. Все украинские депутаты участвуют в каких-то коррупционных схемах, так повелось с начала незалежности. Уголовное дело можно возбудить против любого. Почему выбрали Скороход? Весной нынешнего года американский бизнесмен, близкий к окружению Трампа, Сэм Кислин, заявил, что Скороход готовят на замену Зеленскому. То есть Скороход – потенциальный претендент на «булаву».

    Немцы решили ликвидировать ЦР еще до похищения Доброго, когда осознали, что ее руководители и министры ничего не понимают в управлении государством и не могут навести порядок в стране. В Белом доме могут решиться на передачу власти своему «Скоропадскому», если Зеленский и его приспешники будут продолжать саботировать мирный процесс, выдвигая условия, которые Россия априори не примет, продолжат отрицать реальность, не желая видеть, что Украина проигрывает в конфликте. Это может произойти, если в Киеве будут затягивать с проведением выборов президента Украины, ссылаясь на организационные и юридические преграды, якобы мешающие этому.

    Кто может получить «булаву» от американцев? Экс-главком ВСУ Валерий Залужный, если договорится с трампистами. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, он единственный из топ-политиков Украины был приглашен на инаугурацию Трампа. Экс-президент Петр Порошенко, если согласится выполнить все требования американского президента. А может, «новым Скоропадским» будет некая темная лошадка, чья фамилия сейчас не на слуху, но после отстранения от власти Зеленского этого персонажа раскрутят медийно, и он выиграет выборы президента.

    Скоропадский тоже формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов.

    Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

