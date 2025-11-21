Россия указала Украине место на будущих мирных переговорах

Tекст: Евгений Поздняков

Пауза в процессе урегулирования конфликта на Украине после переговоров на Аляске связана с отказом Украины от мирной инициативы, предложенной Дональдом Трампом. Об этом во время совещания с постоянными членами Совбеза заявил Владимир Путин. «Полагаю, что именно поэтому появилась и новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», – подчеркнул он.

Глава государства уточнил, что этот проект может лечь в основу урегулирования, однако предметно данный вопрос не обсуждался. «Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», – предположил президент.

Путин добавил, что Россия готова к мирным переговорам и обсуждать все детали предполагаемого плана. Тем не менее, принципиальный отказ Киева от диалога Москву также устраивает, «поскольку это ведет к достижению целей СВО вооруженным путем». Примечательно, что днем ранее глава государства заявил, что политическое руководство Украины давно превратилось в организованное преступное сообщество.

В ходе посещения одного из командных пунктов группировки «Запад», президент также подчеркнул, что нынешнее политическое руководство Украины продолжает удерживать власть для личного обогащения под предлогом войны с Россией. «Это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования в самой Украине. И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей, офицерского состава, а тем более простых солдат. Им не до этого», – пояснил Путин.

Глава государства ссылается на резонансный случай с украинской компанией «Энергоатом». Как сообщило национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), ближайший приятель Владимира Зеленского, предприниматель Тимур Миндич (в квартире которого при обыске и был обнаружен настоящий золотой унитаз), был вовлечен в преступную схему по краже средств в особо крупных размерах через энергетическую компанию.

Позже стало известно, что бизнесмен неоднократно общался по телефону с неким «Али-Бабой», человеком, способным организовать атаки правоохранительных органов на антикоррупционные структуры Украины. В НАБУ подозревают, что данной фигурой является Андрей Ермак, глава офиса Зеленского.

Тем не менее, последний лишать должности свою «правую руку» отказался, сославшись на то, что он имеет полное право самостоятельно заниматься кадровыми вопросами собственного аппарата. Примечательно, что коррупционный скандал развернулся на фоне нового «витка» процесса урегулирования конфликта на Украине.

Так, издание Axios, опубликовало мирный план, предложенный администрацией Дональда Трампа и состоящий из 28 пунктов. Документ предполагает: сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек, отказ Киева от вступления в НАТО, реинтеграцию Москвы в «мировую экономику» и признание текущего статуса ДНР, ЛНР и Крыма.

«Владимир Путин в очередной раз показал всему миру, что по вопросу урегулирования конфликта на Украине Россия находится на связи со всеми своими союзниками из числа стран мирового большинства. Все они, как, впрочем, и США, поддерживают скорейшую стабилизацию ситуации», – сказал политолог Александр Асафов.

«В этой связи многие наши партнеры ожидали значительного прогресса после окончания саммита на Аляске.

Тогда наш президент совместно с Дональдом Трампом провел по-настоящему титаническую дипломатическую работу. Фактически, каркас урегулирования был готов, но преградой для нормализации выступили Украина и ее европейские «модераторы», – продолжил он.

«Киев и Брюссель настроены на бесконечный конфликт. Более того, они совершенно открыто об этом говорят. Изначальную рамку диалога, заданную Анкориджем, изучили в КНР, Индии, КНДР, ЮАР, Бразилии, в государствах ОДКБ. Все они поддерживали зародившийся дипломатический импульс. И реакция Старого Света не оставила у них сомнений, кто здесь истинный агрессор», – рассуждает собеседник.

«Теперь Дональд Трамп пытается выдвинуть новую инициативу, которую еще предстоит обсудить. Она, вероятно, учитывает новые реалии на фронте. Мы готовы обсуждать его план, вносить необходимые корректировки, делать все для того, чтобы устранить первопричины кризиса. Но Киев и Брюссель пока продолжают упорствовать в своем желании воевать, что полностью противоречит воле большинства стран планеты», – говорит Асафов.

«На этом фоне важно, что Россия придерживается ранее занятой позиции как в отношении целей СВО, так и в отношения возможности переговорного процесса с украинской стороной по отдельным вопросам.

Да, офис Владимира Зеленского не легитимен. Как точно отметил глава государства, речь идет о преступной группировке, которая узурпировала власть, наплевав на конституционный порядок собственного государства», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

«И в этом плане слова Путина о людях, «сидящих на золотых горшках», ставят в этом вопросе жирную точку: власти Украины не думают об интересах собственного народа, не пытаются даже сделать видимость соответствия правовым нормам, что окончательно лишает их субъектности в глазах Москвы», – пояснил он.

«Но в то же время речь идет о попытках прекращения конфликта. Поэтому, будучи ответственным игроком на международной арене, Россия не закрывает полностью коридор для возможных обсуждений с Киевом. В первую очередь, на текущем этапе с киевскими властями мы готовы говорить о проблемах гуманитарного характера, например, о передаче тел погибших и обмене пленными. А другие проблемы, в частности по теме безопасности, должны обсуждаться в первую очередь с США. Однако это не исключает возможности участия в процессе и Украины», – считает эксперт.

«Россия не собирается отступать от целей СВО, но готова к любым переговорам, в том числе с Киевом. Мы показываем, что о нелегитимности Зеленского никто и никогда не забывал, но в то же время из сложившейся ситуации необходимо искать выход. И пока на Украине нет других властей – что-то обсудить можно и сейчас», – полагает политолог Лариса Шеслер.

«Но очень важно, чтобы перед началом этого диалога наши визави осознали глубину той пропасти, в которую они загнали и себя, и страну.

Кроме того, по-настоящему важные вопросы будущего устройства «общежития» обсуждать с ними на текущий момент невозможно, ведь правительство Украины попросту ограничено в своих полномочиях», – добавляет собеседница.

«Киев опирается на националистические слои населения, а также на поддержку со стороны Европы. Соответственно, эти акторы попросту не позволят офису Владимира Зеленского предпринять какие-либо реальные действия для урегулирования конфликта. Поэтому принципиальные для России вопросы сегодня мы можем обсуждать лишь с США», – рассуждает Шеслер.