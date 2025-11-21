  • Новость часаПутин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем
    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»
    Сейм Польши потребовал перенести российское посольство в Варшаве
    Минэнерго Украины сообщило о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС страны
    Путин: Украина и ее европейские союзники находятся в иллюзиях о ситуации на поле боя
    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования
    США разрешили операции по АЭС «Пакш-2» в Венгрии с участием российских банков
    Глава МИД Молдавии объявил о смене посла в Москве
    Грузия назвала Европу главной жертвой противостояния России и Украины
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    11 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    13 комментариев
    21 ноября 2025, 23:10 • Политика

    Путин усадил Зеленского на горшок

    Россия указала Украине место на будущих мирных переговорах

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    В процессе урегулирования конфликта на Украине новые вводные: Вашингтон давит на Киев с целью заставить принять мирный план из 28 пунктов, который готова обсуждать Москва. На этом фоне Владимир Путин ярко и бескомпромиссно напомнил, что Россия не считает правительство Владимира Зеленского легитимным. Что это означает для возможного диалога, и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашигтоном?

    Пауза в процессе урегулирования конфликта на Украине после переговоров на Аляске связана с отказом Украины от мирной инициативы, предложенной Дональдом Трампом. Об этом во время совещания с постоянными членами Совбеза заявил Владимир Путин. «Полагаю, что именно поэтому появилась и новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», – подчеркнул он.

    Глава государства уточнил, что этот проект может лечь в основу урегулирования, однако предметно данный вопрос не обсуждался. «Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», – предположил президент.

    Путин добавил, что Россия готова к мирным переговорам и обсуждать все детали предполагаемого плана. Тем не менее, принципиальный отказ Киева от диалога Москву также устраивает, «поскольку это ведет к достижению целей СВО вооруженным путем». Примечательно, что днем ранее глава государства заявил, что политическое руководство Украины давно превратилось в организованное преступное сообщество.

    В ходе посещения одного из командных пунктов группировки «Запад», президент также подчеркнул, что нынешнее политическое руководство Украины продолжает удерживать власть для личного обогащения под предлогом войны с Россией. «Это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования в самой Украине. И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей, офицерского состава, а тем более простых солдат. Им не до этого», – пояснил Путин.

    Глава государства ссылается на резонансный случай с украинской компанией «Энергоатом». Как сообщило национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), ближайший приятель Владимира Зеленского, предприниматель Тимур Миндич (в квартире которого при обыске и был обнаружен настоящий золотой унитаз), был вовлечен в преступную схему по краже средств в особо крупных размерах через энергетическую компанию.

    Позже стало известно, что бизнесмен неоднократно общался по телефону с неким «Али-Бабой», человеком, способным организовать атаки правоохранительных органов на антикоррупционные структуры Украины. В НАБУ подозревают, что данной фигурой является Андрей Ермак, глава офиса Зеленского.

    Тем не менее, последний лишать должности свою «правую руку» отказался, сославшись на то, что он имеет полное право самостоятельно заниматься кадровыми вопросами собственного аппарата. Примечательно, что коррупционный скандал развернулся на фоне нового «витка» процесса урегулирования конфликта на Украине.

    Так, издание Axios, опубликовало мирный план, предложенный администрацией Дональда Трампа и состоящий из 28 пунктов. Документ предполагает: сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек, отказ Киева от вступления в НАТО, реинтеграцию Москвы в «мировую экономику» и признание текущего статуса ДНР, ЛНР и Крыма.

    «Владимир Путин в очередной раз показал всему миру, что по вопросу урегулирования конфликта на Украине Россия находится на связи со всеми своими союзниками из числа стран мирового большинства. Все они, как, впрочем, и США, поддерживают скорейшую стабилизацию ситуации», – сказал политолог Александр Асафов.

    «В этой связи многие наши партнеры ожидали значительного прогресса после окончания саммита на Аляске.

    Тогда наш президент совместно с Дональдом Трампом провел по-настоящему титаническую дипломатическую работу. Фактически, каркас урегулирования был готов, но преградой для нормализации выступили Украина и ее европейские «модераторы», – продолжил он.

    «Киев и Брюссель настроены на бесконечный конфликт. Более того, они совершенно открыто об этом говорят. Изначальную рамку диалога, заданную Анкориджем, изучили в КНР, Индии, КНДР, ЮАР, Бразилии, в государствах ОДКБ. Все они поддерживали зародившийся дипломатический импульс. И реакция Старого Света не оставила у них сомнений, кто здесь истинный агрессор», – рассуждает собеседник.

    «Теперь Дональд Трамп пытается выдвинуть новую инициативу, которую еще предстоит обсудить. Она, вероятно, учитывает новые реалии на фронте. Мы готовы обсуждать его план, вносить необходимые корректировки, делать все для того, чтобы устранить первопричины кризиса. Но Киев и Брюссель пока продолжают упорствовать в своем желании воевать, что полностью противоречит воле большинства стран планеты», – говорит Асафов.

    «На этом фоне важно, что Россия придерживается ранее занятой позиции как в отношении целей СВО, так и в отношения возможности переговорного процесса с украинской стороной по отдельным вопросам.

    Да, офис Владимира Зеленского не легитимен. Как точно отметил глава государства, речь идет о преступной группировке, которая узурпировала власть, наплевав на конституционный порядок собственного государства», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «И в этом плане слова Путина о людях, «сидящих на золотых горшках», ставят в этом вопросе жирную точку: власти Украины не думают об интересах собственного народа, не пытаются даже сделать видимость соответствия правовым нормам, что окончательно лишает их субъектности в глазах Москвы», – пояснил он.

    «Но в то же время речь идет о попытках прекращения конфликта. Поэтому, будучи ответственным игроком на международной арене, Россия не закрывает полностью коридор для возможных обсуждений с Киевом. В первую очередь, на текущем этапе с киевскими властями мы готовы говорить о проблемах гуманитарного характера, например, о передаче тел погибших и обмене пленными. А другие проблемы, в частности по теме безопасности, должны обсуждаться в первую очередь с США. Однако это не исключает возможности участия в процессе и Украины», – считает эксперт.

    «Россия не собирается отступать от целей СВО, но готова к любым переговорам, в том числе с Киевом. Мы показываем, что о нелегитимности Зеленского никто и никогда не забывал, но в то же время из сложившейся ситуации необходимо искать выход. И пока на Украине нет других властей – что-то обсудить можно и сейчас», – полагает политолог Лариса Шеслер.

    «Но очень важно, чтобы перед началом этого диалога наши визави осознали глубину той пропасти, в которую они загнали и себя, и страну.

    Кроме того, по-настоящему важные вопросы будущего устройства «общежития» обсуждать с ними на текущий момент невозможно, ведь правительство Украины попросту ограничено в своих полномочиях», – добавляет собеседница.

    «Киев опирается на националистические слои населения, а также на поддержку со стороны Европы. Соответственно, эти акторы попросту не позволят офису Владимира Зеленского предпринять какие-либо реальные действия для урегулирования конфликта. Поэтому принципиальные для России вопросы сегодня мы можем обсуждать лишь с США», – рассуждает Шеслер.

    Почему важно повышать минимальный размер труда

    Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет сразу на 21% – до 27 тыс. рублей. Это в разы выше уровня годовой инфляции. И в последние годы в целом МРОТ растет опережающими темпами. Почему это важно и каким задачам служит? Подробности

    Старым врагом России прикроют позор Трампа

    Конгресс США готов принять законопроект о «сокрушительных» антироссийских санкциях, поскольку к ним призвал президент Дональд Трамп. Прежде хозяин Белого дома был против этой затеи и дважды ее отвергал. Почему теперь передумал? И как это связано с попыткой Вашингтона надавить на Киев, чтобы принудить его к миру? Подробности

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Победители Второй мировой вынуждены вновь наказать проигравших

    «Грязная голова, которая лезет вперед, будет отсечена без всяких раздумий». Столь недипломатическим выражением китайский дипломат был вынужден предостеречь Японию от сползания к политике, приведшей ко Второй мировой войне. Вместе с Китаем напоминать уроки истории вынуждена сегодня и Россия – со своей стороны, Германии. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

