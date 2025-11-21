Мирошник рассказал, как дело Миндича повлияет на Зеленского

Tекст: Катерина Туманова

«И сейчас между этими группами произошла серьезная стычка за то, кто будет править на Украине, кто будет контролировать разворовывание тех же западных средств и потоков, которые еще сохраняются на Украине. Поэтому была попытка Зеленского надавить на НАБУ и САП, подчинить их своему управлению, чтобы не было внешнего управления напрямую», – заявил он в беседе с «Аргументами и фактами».

Мирошник считает, что стычка в Киеве произошла за контроль над финансовым потоком. В борьбе за власть Киев использовал инструмент, который покажет западным странам, как используются их средства. В ряде стран Европы: в Германии, во Франции, в Великобритании есть те, кто призывают власти прекратить финансировать коррумпированный режим. При том, что верхушка Евросоюза знала, а может быть, даже соучаствовала в коррупционных действиях.

Теперь же налогоплательщикам стран ЕС и депутатам придется выбирать: продолжать кормить насквозь прогнивший коррупционный режим Зеленского или найти другое применение своей идеи. Поэтому сейчас этот кризис раскручивается, добавил посол.

Напомним, НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Пятерых подозреваемых задержали по подозрению в получении от 10% до 15% от стоимости контрактов «Энергоатома».

Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ, заявил, что нужна «неотвратимость наказания». К тому же экс-премьер Украины Николай Азаров назвал тех, кто заказал смену власти на Украине через коррупционный скандал. А постпред России при ООН Василий Небензя указал на замалчивание Западом коррупционного скандала на Украине.