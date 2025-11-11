На Украине по делу о коррупции в сфере энергетики задержали пять человек

Tекст: Елизавета Шишкова

В НАБУ сообщили, что в деле о коррупции в энергетике на Украине обвинения предъявлены семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича, и пятеро из них задержаны. Об этом сообщает ТАСС.

По данным украинского ведомства, детективы задержали пять человек, а обвинения предъявлены семерым членам преступной организации, среди которых бизнесмен-руководитель преступной организации, бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности компании «Энергоатом», а также четверо работников бэк-офиса по легализации средств.

В НАБУ подчеркнули, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

Ранее в министерстве юстиции Украины подтвердили проведение следственных действий с участием главы ведомства Германа Галущенко. Антикоррупционное бюро Украины провело обыски у Германа Галущенко и в государственной компании «Энергоатом».

Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило, что легализацией незаконных доходов в энергетике занимался офис преступной организации в центре Киева, связанный с семьей Андрея Деркача.