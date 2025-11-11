  • Новость часаРоссийские войска освободили Новоуспеновское в Запорожской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Из-за ссоры с Лукашенко Литва разоряет целую отрасль своей экономики
    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины
    «Кошелек Зеленского» Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту
    Саркози выступил с заявлением после освобождения из тюрьмы
    ФСБ пресекла попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом»
    Сербия заявила о готовности российских владельцев отдать контроль над NIS
    Politico: У Украины закончатся деньги раньше, чем ЕС утвердит новый кредит
    Ливан освободил сына Каддафи после 10 лет ареста
    На Солнце зафиксирована мощнейшая за год вспышка
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    20 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    25 комментариев
    11 ноября 2025, 14:26 • Новости дня

    В Минюсте Украины подтвердили следственные действия с министром Галущенко

    Tекст: Денис Тельманов

    В министерстве юстиции Украины подтвердили информацию о проведении следственных действий с участием главы ведомства Германа Галущенко, однако его статус в деле не уточняется.

    Министерство юстиции Украины подтвердило проведение «следственных действий» с участием главы ведомства Германа Галущенко, передает ТАСС. При этом статус Галущенко в уголовном деле не уточняется.

    В ведомстве отметили, что министр «воздерживается от публичных комментариев до завершения соответствующих процессуальных действий» из-за необходимости сохранения тайны следствия. Не уточняется и то, о каком именно уголовном деле идет речь.

    Ранее, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике. Сообщалось об обысках в компании «Энергоатом», у совладельца фирмы «Квартал 95» Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, а также у Галущенко, который ранее был министром энергетики.

    В тот же день НАБУ начало публиковать записи разговоров по делу о коррупции, однако имена участников не назывались. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что среди них были Миндич и Галущенко. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около 100 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о необходимости «неотвратимости наказания» в связи с расследованием хищений в своем окружении. Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило функционирование в центре Киева офиса преступной организации, связанного с семьей Андрея Деркача, который занимался легализацией незаконно полученных средств в энергетике. Силовики провели обыски у министра юстиции Украины Германа Галущенко и в компании «Энергоатом».

    11 ноября 2025, 10:01 • Новости дня
    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины

    ВКС России ударили «Кинжалом» по Главному центру радиоэлектронной разведки Украины

    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России в ответ на провокацию, связанную с планами угона МиГ-31, нанесли ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины и аэродрому Староконстантинов с размещенными там самолетами F-16, сообщил (ЦОС) ФСБ России.

    В ЦОС сообщили, что удар был нанесен в ответ на провокацию, совершенную в ночь на 10 ноября, связанную с планами угона МиГ-31.

    Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» нанесено поражение Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в Броварах Киевской области. Также был нанесен удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где были размещены F-16, передает ТАСС.

    Минобороны в понедельник сообщало, что ВС России нанесли удар возмездия по военным аэродромам и цехам сборки дронов на Украине.

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы его могла сбить ПВО.

    Комментарии (30)
    10 ноября 2025, 18:27 • Новости дня
    Украинские СМИ призвали перестать оскорблять русских для серьезности

    Комиссия по этике на Украине призывала СМИ перестать оскорблять русских

    Украинские СМИ призвали перестать оскорблять русских для серьезности
    @ Frank Roder/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская комиссия по журналистской этике порекомендовала местным СМИ не употреблять уничижительные и оскорбительные фразы при упоминании российских граждан и военнослужащих.

    Многие украинские издания регулярно используют пренебрежительные замены словосочетаний «российский военный» и «русский», передает РИА «Новости»

    Первый секретарь национального союза журналистов Украины и член комиссии Лина Кущ призвала «писать так, как это предусмотрено правилами языка и международными документами, чтобы мировое сообщество всерьез воспринимало украинские СМИ», сообщило издание «Страна».

    Ранее украинская делегация в ЮНЕСКО стала писать слово «Россия» с маленькой буквы.

    Комментарии (29)
    10 ноября 2025, 11:00 • Видео / Время удивительных историй
    Мюнхенская речь и новый мировой порядок

    2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 08:40 • Новости дня
    ФСБ раскрыла роль Bellingcat в попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом»

    ФСБ сообщила об участии Bellingcat в попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом»

    ФСБ раскрыла роль Bellingcat в попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская и британская разведки привлекли Bellingcat (нежелательная в России организация) при попытке угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», сообщил сотрудник ФСБ.

    По словам сотрудника ФСБ, Bellingcat, признанная в России нежелательной организацией, была задействована в операции украинской и британской разведок по угону российского самолета МиГ-31 с ракетой «Кинжал», передает ТАСС.

    Он заявил, что при выходе на командира экипажа самолета разведка использовала так называемую журналистскую организацию Bellingcat, которая подконтрольна CIS Великобритании.

    Представитель ФСБ подчеркнул, что деятельность Bellingcat неоднократно попадала в поле зрения российских спецслужб и отмечал, что организация использовалась именно для установления контакта с российскими военными.

    Ранее стало известно что военная разведка Украины планировала отправить угнанный истребитель МиГ-31 с ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы потом при помощи ПВО его сбить.

    Автор и ведущий проекта «Личный враг короля», первый зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой раскрыл сеть организаций, которые действуют в интересах Британии и НАТО в мировом информационном пространстве.

    Комментарии (7)
    10 ноября 2025, 22:41 • Новости дня
    В «украинской Венеции» из мужчин остался только мэр

    NYT: В городе Вилково Одесской области из мужчин остался только мэр

    В «украинской Венеции» из мужчин остался только мэр
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Вилково, известном как «украинская Венеция», среди жителей не осталось мужчин, за исключением мэра Матвея Иванова, сообщает The New York Times (NYT).

    По данным NYT, все мужчины призывного возраста из города Вилково либо уехали в зону боевых действий, либо скрываются от мобилизации, передает Lenta.ru.

    Город расположен у границы с Румынией и Молдавией, внешне напоминает Венецию благодаря развитой системе каналов, по которым заменяют традиционные улицы.

    Мэр Вилково Матвей Иванов остается единственным мужчиной в городе. По его словам, женщины теперь повсюду в городе, они контролируют все сферы деятельности и «теперь здесь главные», что им нравится.

    По данным издания, теперь весь персонал мэрии, кроме Иванова, составляют женщины.

    Ранее пленный заявил о масштабной мобилизации людей с ограничениями по здоровью в Вооруженные силы Украины.

    Военкомы на Украине похитили настоятеля православного храма, чтобы пополнить ряды ВСУ.

    Сотрудники территориальных центров задержали водителя из кортежа Джоли, надеясь получить вознаграждение и избежать мобилизации.

    Вооруженные силы Украины фиксируют рекордное количество дезертиров.

    Комментарии (4)
    11 ноября 2025, 09:05 • Новости дня
    ФСБ: СБУ предлагала штурману убить летчика при угоне МиГ-31 с «Кинжалом»
    ФСБ: СБУ предлагала штурману убить летчика при угоне МиГ-31 с «Кинжалом»
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецслужбы Украины предлагали штурману МиГ-31 застрелить, удушить или усыпить командира экипажа при попытке угона самолета с ракетой «Кинжал», сообщила ФСБ.

    Спецслужбы Украины предлагали штурману МиГ-31 застрелить, удушить или усыпить командира экипажа, передает ТАСС.

    Штурману предлагалось решить вопрос с летчиком, который находится в кабине впереди «кардинальными методами».

    Штурман сообщил, что он не обладает навыками для самостоятельной посадки такого самолета. Тогда украинские спецслужбы организовали беседу с летчиком ВСУ, который пытался научить его посадке МиГ-31 по телефону в онлайн-режиме.

    ФСБ также отметила, что украинская военная разведка рассматривала отравление как способ нейтрализации командира экипажа в воздушном судне. Оперативник ФСБ заявил, что разведка детально опрашивала штурмана о системе подачи кислорода и правилах использования маски, чтобы нанести на нее специальный токсичный состав.

    По словам ФСБ, этот способ – использование отравляющих веществ – ранее уже применялся украинской разведкой против экипажей воздушных судов, став «визитной карточкой» ГУР и ее зарубежных кураторов.

    Ранее ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа сотрудником украинского ГУР российского летчика в рамках сорванной операции по угону МиГ-31 с ракетой «Кинжал».

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы его могла сбить ПВО.

    Украинская и британская разведки привлекли организацию Bellingcat (нежелательная в России организация) к попытке угона истребителя.

    Комментарии (8)
    10 ноября 2025, 22:01 • Новости дня
    Рогов заявил о панике в окружении Зеленского из-за дела Миндича

    Tекст: Вера Басилая

    Вскрытие дела против украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, вызвало панику среди окружения главы киевского режима, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Паника и страх охватили ближайшее окружение Владимира Зеленского на фоне расследования дела украинского бизнесмена Тимура Миндича, передает РИА «Новости». Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, Миндича считают одним из главных «кошельков» Зеленского, но не единственным.

    «Теперь в окружении Зеленского всплеск паники и страха. Да и для самого Зеленского наступают смутные времена», – заявил Рогов.

    По словам представителя Общественной палаты, команда Зеленского уже готовит информационную операцию для обвинения НАБУ в работе на Россию.

    Рогов заявил, что НАБУ является чисто американским инструментом контроля за средствами и борьбы с непомерными воровскими аппетитами Зеленского.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины впервые обнародовало аудиозаписи по делу о совладельце фирмы «Квартал 95» Тимуре Миндиче, которого считают «кошельком» Зеленского.

    В понедельник НАБУ провело обыски у Миндича.

    По материалам прослушки квартиры Миндича, окружение Зеленского потратило 5 млрд долларов на приобретение продукции Dolce & Gabbana. В квартире Тимура Миндича обнаружили золотую сантехнику.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 08:55 • Новости дня
    ФСБ опубликовала инструктаж Киевом летчика России по угону МиГ-31 с «Кинжалом»

    ФСБ раскрыла детали проваленной операции Киева по угону МиГ-31 с «Кинжалом»

    ФСБ опубликовала инструктаж Киевом летчика России по угону МиГ-31 с «Кинжалом»
    @ Kremlin Pool/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ России опубликовала аудиозапись инструктажа сотрудником ГУР российского летчика в рамках сорванной операции Киева по угону истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал».

    ФСБ России обнародовала материалы о попытке украсть истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», передает РИА «Новости».

    На опубликованной аудиозаписи сотрудник украинской разведки инструктирует российского летчика, объясняя, как ему действовать для перегона самолета, включая высоту полета и скорость.

    «Ничего сложного в этом нет», – заявил украинский оперативник.

    По данным ФСБ, операция по вербовке российского экипажа и угона МиГ-31 планировалась украинскими и британскими спецслужбами с осени 2024 года.

    ФСБ подчеркнула, что попытка провалилась благодаря действиям российских спецслужб, передает ТАСС.

    Как рассказал сам летчик, ему предлагалась награда в 1 млн долларов за угон истребителя и 3 млн долларов при передаче самолета с ракетой. Кроме этой суммы, украинская сторона обещала пилоту гражданство одной из западных стран.

    ФСБ сообщила, что военная разведка Украины планировала направить угнанный российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжалом» к базе НАТО в румынской Констанце.

    К операции по попытке угона МиГ-31 с ракетой «Кинжал» привлекли украинскую и британскую разведки, а также Bellingcat (нежелательная в России организация).

    Комментарии (11)
    11 ноября 2025, 06:30 • Новости дня
    Небензя: Власти США не понимают глубины причин конфликта на Украине

    Небензя: Нынешняя администрация США недооценивает глубину украинского конфликта

    Небензя: Власти США не понимают глубины причин конфликта на Украине
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешняя американская администрация, несмотря на стремление завершить конфликт на Украине, не осознает всей глубины его причин, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя признал «искреннее желание» Белого дома «увидеть завершение конфликта». Однако, по его словам, нынешняя администрация США «не понимает, может быть, главного, – что истоки конфликта гораздо глубже, чем они себе это представляют», передает РИА «Новости».

    Прекращение огня и заморозка конфликта на Украине на линии соприкосновения не решит первопричин данного конфликта, заявил он. Призывы Киева и Европы к прекращению огня отражают лишь «их тяжелейшее положение на поле боя». Они хотят получить «передышку, накачать Украину вооружениями», чтобы «продолжить с новой силой».

    «Но простым прекращением огня и замораживанием конфликта на линии соприкосновения мы не решаем то, из-за чего этот конфликт начался», – сказал Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в скорейшем окончании конфликта на Украине при условии достижения изначально поставленных целей. Песков отказался раскрывать детали предложенной США концепции украинского урегулирования на саммите в Анкоридже.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США сталкиваются с трудностями в попытках убедить Владимира Зеленского не мешать мирному урегулированию на Украине.

    Комментарии (5)
    11 ноября 2025, 09:55 • Новости дня
    «Кошелек Зеленского» Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту
    «Кошелек Зеленского» Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, фигурирующий в деле о коррупции в сфере энергетики, выехал с Украины по израильскому паспорту, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    По его словам, Миндич покинул Украину по паспорту Израиля, передает РИА «Новости».

    Отметим, что накануне Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о начале масштабной спецоперации в сфере энергетики. Ведомство, в частности, опубликовало фото с сумками, набитыми валютой, которые были найдены в ходе спецоперации.

    Кроме того НАБУ впервые опубликовало записи по делу «кошелька» Зеленского.

    При этом сам Владимир Зеленский, комментируя расследование Национальным антикоррупционным бюро Украины хищений в своем окружении, заявил, что необходима «неотвратимость наказания».

    Комментарии (15)
    11 ноября 2025, 01:41 • Новости дня
    Трамп: США больше не тратят деньги на Украину

    Трамп заявил о прекращении Вашингтоном трат денег на Украину

    Трамп: США больше не тратят деньги на Украину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    США теперь получают деньги за поставки вооружений Украине через НАТО, а не тратят на Киев свои средства, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Мы больше не тратим деньги. Теперь нам платят через НАТО», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп также заявил об ущербе для Соединенных Штатов из-за украинского конфликта, оценив его в 350 млрд долларов. На эту сумму Трамп ранее оценивал переданное США при прошлой администрации оружие Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине завершится в обозримом будущем. Трамп также заявил о значительном прогрессе в урегулировании ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована в скорейшем окончании конфликта, однако важным условием считает достижение изначально поставленных задач.

    Комментарии (3)
    10 ноября 2025, 22:43 • Новости дня
    Партия Порошенко объявила о запуске процедуры отставки правительства Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Верховной раде фракция партии экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) «Европейская солидарность» объявила о запуске процедуры отставки кабинета министров в связи с коррупционным скандалом.

    Инициатива связана с коррупционным скандалом вокруг бизнесмена Тимура Миндича, передает ТАСС.

    «Мы начинаем процедуру отставки правительства – непрофессионального и коррумпированного. Наша цель – управляемость государством, единство общества и доверие партнеров», – говорится в заявлении.

    Фракция обратилась к представителям других партий в Верховной раде с призывом подписаться под инициативой ради формирования так называемого правительства национального спасения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины впервые обнародовало аудиозаписи по делу о Тимуре Миндиче, совладельце фирмы «Квартал 95», которого считают «кошельком» Владимира Зеленского.

    В понедельник НАБУ провело обыски у Миндича. Согласно материалам прослушки квартиры Миндича, окружение Зеленского потратило 5 млрд долларов на приобретение продукции Dolce & Gabbana. В квартире Миндича обнаружили золотую сантехнику.

    Комментарии (7)
    11 ноября 2025, 08:49 • Новости дня
    Украинский военный назвал мотив сдачи в плен в Красноармейске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Красноармейске российские военные взяли в плен украинского бойца Евгения Киптилого, который добровольно сдался из-за отсутствия снабжения и поддержки на позиции, сообщили в Минобороны.

    Российские военнослужащие взяли в плен бойца ВСУ в Красноармейске, сообщает Минобороны России. Захваченный украинский солдат, Евгений Киптилый, рассказал, что был мобилизован против своей воли.

    «Отработал смену на работе, собрался ехать в село к семье. На остановке стоял и ждал автобус, подъехала машина из ТЦК. Подошли, забрали меня для сверки данных. Прошел комиссию, направили в учебку. Мне сказали: «Будешь сидеть там в тылу. Будет все у тебя хорошо». Обманули, через две недели я попал на передовую», – рассказал Киптилый.

    Он заявил, что условия на позиции были тяжелыми – не было подвоза, боекомплекта, воды и еды. Когда понял безысходность ситуации, принял решение сдаться, чтобы сохранить жизнь. По словам Киптилого, «выбор сделал: сдаться, чтобы выжить для семьи, для детей, для себя».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командиры в украинской армии занимаются вымогательством денег у подчиненных.

    Ранее пленный офицер ВСУ рассказал о массовом пьянстве среди украинских военнослужащих.

    Комментарии (3)
    11 ноября 2025, 03:17 • Новости дня
    Гражданская инфраструктура получила повреждения из-за БПЛА в Саратовской области
    Гражданская инфраструктура получила повреждения из-за БПЛА в Саратовской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Саратовской области зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

    Бусаргин сообщил в Telegram, что на место прибыли оперативные службы для ликвидации последствий инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Гагарин в Саратове ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 11:48 • Новости дня
    Politico: У Украины закончатся деньги раньше, чем ЕС сможет утвердить новый кредит

    Politico: ЕС не успеет выдать Киеву кредит до апреля в случае изъятия активов России

    Politico: У Украины закончатся деньги раньше, чем ЕС сможет утвердить новый кредит
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз может не успеть предоставить Украине «репарационный кредит» из российских активов до апреля 2026 года, когда у Киева закончатся деньги, сообщило издание Politico.

    По данным издания Politico, Евросоюз в случае одобрения решения о выделении Украине так называемого «репарационного кредита» за счет российских активов может не успеть предоставить Киеву средства до апреля 2026 года, когда у украинских властей, по некоторым оценкам, закончатся деньги, передает ТАСС.

    По информации Politico, даже если на саммите в декабре ЕС примет соответствующее решение, национальные парламенты стран-участниц должны будут его дополнительно утвердить. Как заявил европейский чиновник изданию, этот процесс может занять несколько месяцев, что приведет к срыву сроков финансирования Украины.

    Еврокомиссия представит альтернативные варианты финансирования, включая бюджетные и долговые механизмы, однако, по информации Politico, этот сценарий не вызывает особого энтузиазма среди стран-членов, многие из которых уже сталкиваются с проблемой высокой задолженности.

    Также рассматривается идея использовать средства суверенного фонда Норвегии для предоставления гарантий по «репарационным кредитам». Однако, как отмечает издание, вероятность поддержки Украины за счет норвежских средств крайне мала. Кроме того, Брюссель призывает страны использовать ресурсы плана SAFE для поставок оружия Киеву, хотя до согласования по российским активам ЕС придется искать ресурсы самостоятельно, подчеркивает Politico.

    Ранее Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии использовать замороженные российские активы.

    Норвежские власти изучают возможность выделения киевскому режиму кредита в 100 млрд евро под залог национального инвестфонда.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытки конфисковать замороженные резервы не способны изменить положение Киева и не помогут Украине рассчитаться по долгам.

    Комментарии (2)
    11 ноября 2025, 11:22 • Новости дня
    Летчик Грибов исключил возможность посадки МиГ-31 на аэродром в случае угона

    Tекст: Вера Басилая

    Выполнение посадки штурманом в случае угона МиГ-31 на землю невозможна, она приведет к катастрофе, сообщил заслуженный военный летчик Андрей Грибов.

    По словам Грибова, выполнение посадки из задней кабины летчиком-штурманом руководством по летной эксплуатации не предусмотрено, это приведет к крушению и катастрофе, передает ТАСС.

    Он отметил, что в МиГ-31 командир экипажа, летчик, находится в первой кабине, второй из состава экипажа – это штурман. Грибов заявил, что в случае потери летчиком сознания, штурман может вывести истребитель в зону катапультирования.

    Ранее ФСБ сообщила, что спецслужбы Украины предлагали штурману убить командира экипажа при попытке угона самолета.

    ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа сотрудником украинского ГУР российского летчика в рамках сорванной операции по угону МиГ-31 с ракетой «Кинжал».

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы его могла сбить ПВО.

    Украинская и британская разведки привлекли организацию Bellingcat (нежелательная в России организация) к попытке угона истребителя.

    Комментарии (2)
    Главное
    Российские войска освободили Новоуспеновское в Запорожской области
    Трамп пригрозил Би-би-си иском на 1 млрд долларов
    Фицо отказался поддержать кредит Украине за счет российских активов
    ПД-8 для SJ-100 прошел испытания с наработкой более 4 тыс. часов
    Госдума лишила неприкосновенности депутата Вороновского
    Русскоговорящую девочку из Латвии не приняли в школу в Москве
    В ДТП в Египте погибла россиянка, еще 25 граждан России пострадали

    На чем зарабатывают банки в России

    Российским банкам удается генерировать высокие прибыли и не уходить в убытки, несмотря на высокую ставку ЦБ, дорогие и недоступные кредиты, замедление экономической активности. Крупнейший банк – Сбербанк, в частности, показывает рост прибыли и рекордные дивиденды. Как им удается оставаться на плаву? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп превращается в Байдена

    Фотография президента США Дональда Трампа, якобы спящего прямо на рабочем месте, вызвала вал подозрений насчет его дееспособности. Даже в том случае, если президент здоров, дела в стране идут неважно. В Белом доме, разумеется, все отрицают. Но уже рассуждают о возможном преемнике Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    В Запорожской области готовят «северную клешню»

    Российские военные уверенно развивают наступление на Запорожском направлении. За последние дни было освобождено несколько населенных пунктов, включая села Новое и Сладкое. В чем состоит тактическое и стратегическое значение этих территорий и какую роль они сыграют в зачистке региона от сил противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Из-за ссоры с Лукашенко Литва разоряет целую отрасль своей экономики

    Желая наказать Белоруссию, Литва в итоге наказала собственных граждан. Более того – поставила под угрозу благополучие и даже существование целой отрасли собственной экономики – большегрузных автомобильных перевозок. Как такое произошло и почему лишь политическое упрямство Вильнюса мешает разрешению этой коллизии? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Азербайджан начал вступать в НАТО

      В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится так называемый парад победы, посвященный пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации