В Минюсте Украины подтвердили следственные действия с министром Галущенко

Tекст: Денис Тельманов

Министерство юстиции Украины подтвердило проведение «следственных действий» с участием главы ведомства Германа Галущенко, передает ТАСС. При этом статус Галущенко в уголовном деле не уточняется.

В ведомстве отметили, что министр «воздерживается от публичных комментариев до завершения соответствующих процессуальных действий» из-за необходимости сохранения тайны следствия. Не уточняется и то, о каком именно уголовном деле идет речь.

Ранее, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике. Сообщалось об обысках в компании «Энергоатом», у совладельца фирмы «Квартал 95» Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, а также у Галущенко, который ранее был министром энергетики.

В тот же день НАБУ начало публиковать записи разговоров по делу о коррупции, однако имена участников не назывались. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что среди них были Миндич и Галущенко. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около 100 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о необходимости «неотвратимости наказания» в связи с расследованием хищений в своем окружении. Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило функционирование в центре Киева офиса преступной организации, связанного с семьей Андрея Деркача, который занимался легализацией незаконно полученных средств в энергетике. Силовики провели обыски у министра юстиции Украины Германа Галущенко и в компании «Энергоатом».

