  В результате атаки БПЛА на Курскую область погиб мужчина и пострадал ребенок
    Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    5 комментариев
    Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    14 комментариев
    Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    5 комментариев
    7 февраля 2026, 00:31

    Госдеп одобрил продажу Киеву военных запчастей на 185 млн долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Госдепартамент США одобрил потенциальную сделку по продаже Украине запасных частей для военного оборудования на сумму около 185 млн долларов, сообщило управление военного сотрудничества Пентагона.

    «Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины запасных частей класса IX и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму 185 миллионов долларов», – заявила Пентагон.

    Пентагон считает, что эта поставка не изменит баланс сил в регионе, а запчасти необходимы для поддержания боеспособности американской техники и вооружения, поставленных на Украину, передает РИА «Новости».

    В министерстве указали, что «Украина испытывает острую необходимость в укреплении местных возможностей по материально-техническому обеспечению», и подчеркивают, что поставка напрямую повысит боевую эффективность, улучшит логистику и снизит финансовую нагрузку за счет ускоренного ремонта.

    В ведомстве добавили, что реализация сделки не потребует направления дополнительных американских представителей или подрядчиков на Украину. Также в Пентагоне считают, что продажа не окажет негативного влияния на боеготовность вооруженных сил США и будет способствовать достижению внешнеполитических и национальных целей Вашингтона через укрепление безопасности «страны-партнера».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон заключил контракт на обслуживание истребителей F-16, включая те, которые были переданы на Украину. Госдепартамент США одобрил продажу Киеву оборудования для зенитных ракетных комплексов Patriot на сумму 105 млн долларов.

    В ежемесячном «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД, Вашингтон, находившийся в декабре лишь на девятой позиции, резко поднялся в рейтинге – США занимают третье место.

    6 февраля 2026, 12:34
    Анпилогов: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы по трем причинам

    @ Juliane Sonntag/picture alliance/photothek/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Желание Украины получить гарантии безопасности для Одессы продиктовано стратегическим значением региона как ключевого узла для экономики и военных поставок. Москве следует требовать демилитаризации и особого статуса региона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее СМИ выяснили о желании Украины получить гарантии безопасности для Одессы.

    «Причин, почему украинская сторона выступает с требованием гарантий безопасности для Одессы, несколько. Первая связана с географией. Одесса и Одесская область – это большой логистический узел, который включает десяток портов, среди них – Ильичевск, Южный, Измаил, Рени, Белгород-Днестровский, Николаевский», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Другими словами, этот регион – во-первых, фактически ворота в прошлом Советского Союза, а сейчас Украины в южные моря через проливы Босфор и Дарданеллы, а во-вторых, связь через Дунай по внутренним речным маршрутам с континентальной Европой», – уточнил собеседник. По его словам, Украина, потеряв эту область, окончательно превратится в «государство обрубок».

    «Нельзя сбрасывать со счетов и то, что Одесса стала вторым по значимости городом республики после Киева», – добавил эксперт. Анпилогов напомнил, что Харьков и Днепропетровск оказались в прифронтовой зоне, и очень большое количество людей покинули эти населенные пункты.

    Вторая причина – экономическая. «Весь зерновой экспорт идет через этот регион. Например, импорт нефтепродуктов в достаточных объемах можно организовать только через Одессу», – указал собеседник. Он назвал третьим пунктом военный аспект. «Железные дороги уязвимы и легко выводятся из строя. Поэтому на Украину военное оборудование перевозится морскими маршрутами», – детализировал аналитик.

    «Киев, вероятно, считает возможным взять в будущем реванш. Гипотетический план может включать удары по Крыму и по югу Херсонской области. Без возможностей Одесского региона это становится крайне призрачным», – добавил спикер. Он допускает, что украинская делегация заговорила о гарантиях для Одессы с тем, чтобы либо торпедировать переговоры, либо попытаться заставить Россию согласиться на достаточно тяжелые условия.

    «Безопасность Юга России – начиная от Херсона через Крым и до Кавказских портов – зависит от того, кто и с какими целями контролирует Одесскую область. То есть, этот регион обеспечивает очень серьезный военный гандикап», – подчеркнул Анпилогов. Собеседник напомнил, что из одесских портов осуществляются атаки украинских безэкипажных катеров.

    В этой связи Москва, понимая все угрозы и риски, может требовать полной демилитаризации Одессы и области, а, возможно, и автономии региона по аналогии с «Порто-франко». «Одесса во времена Российской империи обладала крайне уникальным статусом, который сейчас, с моей точки зрения, надо переосмыслить. Тогда Россия получит определенные обратные гарантии безопасности», – считает Анпилогов.

    Ранее стало известно, что Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках будущего соглашения. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Абу-Даби, гарантии для региона являются «серьезным аспектом» для украинской стороны. «Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу», – отметил он.

    Владимир Путин неоднократно называл Одессу русским городом. Он отмечал, что юго-восток украинских территорий всегда был пророссийским, и ни Крым, ни Причерноморье не имеют отношения к Украине. «Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит», – подчеркивал глава государства в 2022 году на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Напомним, первый раунд консультаций России, США и Украины состоялся 23–24 января в столице ОАЭ. Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд трехсторонних переговоров прошел с 4 по 5 февраля. Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф заявил, что контакты в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине.

    Комментарии (18)
    6 февраля 2026, 15:28
    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине

    @ Virginia Mayo/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине, обсуждение его кандидатуры прошло на встрече руководства ЕС.

    Вопрос о назначении спецпосланника по Украине поднимался на встрече руководства Евросоюза и президента Франции Эммануэля Макрона, передает ТАСС.

    Кандидатура Саули Ниинисте получила поддержку на неформальном уровне, а обсуждение продолжится на саммите ЕС на следующей неделе.

    Помимо Ниинисте, рассматривались экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, однако Меркель не получила поддержки от нынешнего правительства ФРГ из-за ее роли в энергетических соглашениях с Россией, а Драги отказался по причине занятости.

    Назначение спецпосланника должно продемонстрировать единство Евросоюза на фоне разрозненности национальных дипломатических линий и позволить ЕС занять более активную роль в будущих переговорах по Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что подготовка к техническому диалогу с Владимиром Путиным уже ведется, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони призывала к началу контактов с Россией и поддержала идею спецпредставителя по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявила, что ЕС уже находится в состоянии войны с Россией.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение 90 млрд евро Украине для укрепления ее позиций в дипломатии и на поле боя.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.

    Комментарии (17)
    6 февраля 2026, 22:15
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 04:50
    @ SEDAT SUNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Близкий к переговорам в Абу-Даби источник заявил о стремлении Украины в ходе мирных переговоров получить гарантии безопасности для Одессы.

    «Для Киева это критически важный аспект. Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи», – сообщил источник ТАСС.

    Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности состоялся 23–24 января в Абу-Даби. Переговорную группу России возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины прошёл в столице ОАЭ с 4 по 5 февраля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов назвал эти переговоры конструктивными. Глава Минфина США Бессент назвал итог переговоров по Украине условием новых санкций против России.


    Комментарии (23)
    6 февраля 2026, 08:51
    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области

    @ Staff Sgt. Oscar Gollaz/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате комбинированной атаки с использованием HIMARS и беспилотников несколько населенных пунктов Клинцовского района Брянской области временно остались без электричества, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    ВСУ вновь атаковали объекты энергетической инфраструктуры Брянской области, сообщил в Telegram-канале Богомаз.

    По его словам, украинские военные нанесли комбинированный удар с применением реактивных систем залпового огня HIMARS и реактивных беспилотников самолетного типа.

    В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района временно остались без электроснабжения. Губернатор отметил, что аварийные службы оперативно прибыли на место происшествия и смогли быстро восстановить подачу электроэнергии.

    «Спасибо нашим защитникам! Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ, бойцам бригады «БАРС – Брянск» мощная атака на наш регион была отражена, все цели уничтожены!» – заявил Богомаз.

    В среду вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по Брянской области с применением HIMARS, беспилотников самолетного типа и ракет «Нептун».

    В результате целенаправленного удара дрона по автомобилю в Брянской области пострадали две учительницы.

    Комментарии (7)
    6 февраля 2026, 19:12
    @ Артёмка/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одна из труб на Славянской ТЭС, расположенной на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Донецкой народной республики, обрушилась после удара российских войск, сообщают СМИ.

    «Славянская ТЭС. Труба действительно упала», – передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

    На опубликованных кадрах видно, что большая часть трубы разрушена, а на месте осталась лишь ее основа.

    Ранее на Украине вышли из строя важнейшие энергетические подстанции страны.

    Накануне сообщалось, что ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики.

    Комментарии (3)
    6 февраля 2026, 11:01
    @ Dmitry A. Mottl (CC BY-SA 3.0)

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские формирования начали применять адаптированные транспортные самолеты Ан-28 с шестиствольными пулеметами для ночного перехвата российских беспилотных летательных аппаратов.

    В Сети появились кадры использования ВСУ адаптированного самолета Ан-28 для борьбы с беспилотниками, пишет The War Zone.

    На видео, которое опубликовали французские журналисты, запечатлена работа шестиствольного пулемета M134 Minigun калибра 7,62 мм. Оружие установлено на турели в дверном проеме грузовой кабины.

    Экипаж воздушного судна состоит из четырех гражданских добровольцев, выполняющих боевые вылеты в ночное время суток. Для обнаружения целей они используют тепловизионное оборудование и очки ночного видения, получая целеуказание от наземных диспетчеров.

    На фюзеляже под кабиной пилотов нанесены 115 отметок в виде силуэтов дронов типа «Герань», две из которых выделены желтым цветом. Журналисты полагают, что общий счет уничтоженных этим экипажем аппаратов приближается к 150 единицам.

    Летчикам приходится действовать в сложных условиях из-за риска столкновения с ракетами и возможного ответного огня. Легкая авиация, по оценкам экспертов, обеспечивает уничтожение более 10% всех воздушных целей противника.

    Ранее сообщалось, что военные США начали готовить своих пилотов к борьбе с беспилотниками, схожими с российскими «Геранями».

    Комментарии (4)
    6 февраля 2026, 14:55
    Глава МИД Польши назвал потраченную Европой на Украину сумму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз потратил около 200 млрд евро на поддержку Киева с начала конфликта России и Украины, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью CBS.

    По его словам, на данный момент Европа полностью финансирует конфликт, поскольку «американское финансирование прекратилось в январе минувшего года», передает ТАСС.

    Сикорский уточнил, что ЕС также продлил финансовую помощь на сумму 90 млрд евро для поддержки Украины в ближайшие два года.

    Ранее чешский премьер отказался финансировать Украину из госбюджета.

    Нидерланды запланировали выделить Украине более 3 млрд евро.

    Комментарии (11)
    6 февраля 2026, 18:59
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с Россией, но только по согласованным каналам.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в ОАЭ подчеркнул, что Евросоюз готов к переговорам с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако не намерен создавать дополнительные каналы связи. По его словам, визит советника президента Франции по внешней политике в Москву был согласован с Германией и обсуждался заранее, передает ТАСС.

    «Разумеется, мы всегда готовы вести переговоры и с Россией. В настоящий момент здесь, в Абу-Даби, проходят согласованные с нами консультации – как я уже упомянул, между американским спецпредставителем, правительством Украины и российским правительством», – заявил Мерц. Он добавил, что Германия готова способствовать эффективности переговоров, но не будет открывать параллельные каналы связи.

    Канцлер отметил, что советник ФРГ по внешней политике поддерживает тесный контакт со всеми делегациями. По его словам, конечной целью остаётся скорейшее завершение конфликта на Украине, и Германия продолжит поддерживать украинскую сторону.

    В то же время Мерц выразил осторожный скептицизм по поводу прямых переговоров Европы с Россией. Он подчеркнул, что любые действия будут осуществляться в координации с Украиной и США, а односторонние инициативы, не согласованные с партнёрами, недопустимы.

    Ранее в пятницу стало известно, что экс-президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине.

    А вот слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Накануне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, однако подготовка разговора займет несколько дней.

    Также накануне СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву и встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Кремль не стал ни подтверждать ни опровергать визит советника Макрона в Москву.

    Все больше европейских политиков начинают понимать, что военной победы Украины не будет, а значит, нужно завершать конфликт и договариваться о мире, заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.


    Комментарии (7)
    6 февраля 2026, 09:37
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз намерен восстановить тесные отношения с Турцией на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, особое внимание уделяется изменению ситуации в Черноморском регионе после возможного завершения конфликта. Уже в ближайшую пятницу еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос посетит Турцию с целью укрепления партнерства, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркивает, что Анкара рассматривается Брюсселем как ключевой партнер в будущем восстановлении на Украине. По мнению Марты Кос, подготовка к миру в Европе невозможна без прочного сотрудничества с Турцией. Она заявила: «Мир на Украине изменит реалии в Европе, особенно в Черноморском регионе. Турция станет для нас очень важным партнером… Подготовка к миру и стабильности в Европе подразумевает подготовку прочного партнерства с Турцией».

    В ходе визита в Анкару Кос примет участие в церемонии подписания соглашения между Европейским инвестиционным банком и Турцией. Документ предусматривает предоставление Турции кредитов на сумму 200 млн евро для развития проектов в сфере возобновляемой энергетики.

    Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что трехсторонние переговоры по ситуации на Украине, прошедшие в Абу-Даби, носили конструктивный характер и были направлены на достижение прочного мира.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских стран, однако их лидеры не предлагают ничего нового и просят не афишировать свои звонки в Москву.

    Германский политолог Александр Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 09:27
    Над Орловской областью уничтожены две ракеты

    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В пятницу две ракеты были уничтожены над Орловской областью, повреждения получили окна в нескольких домах и газопровод низкого давления, сообщил губернатор Андрей Клычков.

    Две вражеские ракеты были уничтожены ночью над территорией Орловской области, сообщил губернатор региона Клычков в своем Telegram-канале.

    По словам Клычкова, в результате падения обломков было повреждено остекление нескольких частных домов, но никто не пострадал.

    Кроме того, незначительный ущерб нанесен газопроводу низкого давления. Власти отмечают, что благодаря оперативной работе коммунальных служб газоснабжение уже восстановлено.

    На местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

    Ранее силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над Брянской областью.

    Минобороны заявило, что всего было перехвачено и уничтожено 38 украинских беспилотников в ночь с четверга на пятницу.

    Комбинированная атака с использованием HIMARS и дронов привела к временному отключению электричества в нескольких населенных пунктах Клинцовского района Брянской области.

    Вооруженные силы Украины участили атаки на крупные энергетические объекты в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 10:01
    Кадыров сообщил о возвращении 20 чеченцев из украинского плена

    @ RKadyrov_95

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обмена пленными между Россией и Украиной в Чечню вернулись 20 военнослужащих, которые ранее находились в украинском плену, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что в рамках очередного этапа обмена пленными Министерство обороны России вернуло домой 157 российских военных, среди которых 20 уроженцев Чечни.

    По словам Кадырова, его команда давно занималась вопросом возвращения чеченских военнослужащих из украинского плена. Он отметил, что недавно в Москве анонсировал очередной этап освобождения российских бойцов и обсуждал этот вопрос с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зайедом Аль Нахайяном, выразив благодарность за его участие.

    Кадыров подчеркнул, что мероприятия по возвращению пленных ведутся на постоянной и системной основе. Он отметил значимую работу Регионального оперативного штаба по проведению СВО под руководством Магомеда Даудова, а также активное участие депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, который с начала СВО взаимодействует с профильными структурами и ведомствами.

    По словам Кадырова, команда Чечни намерена продолжить работу по возвращению российских военнослужащих, используя все доступные механизмы. Он подчеркнул, что забота о защитниках Отечества и их семьях остается приоритетом.

    Ранее Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157.

    В рамках этой же операции домой вернули троих российских гражданских лиц, которые уже прибыли в Курск.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 06:56
    Штурмовики «Востока» взяли в плен группу бойцов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовики российской группировки «Восток» взяли в плен группу украинских военнослужащих в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

    Штурмовые подразделения российской группировки «Восток» захватили в плен группу военнослужащих Вооруженных сил Украины в Запорожской области, передает РИА «Новости». В официальном сообщении Минобороны России говорится, что бойцы выбили украинские силы из укрепленного опорного пункта, а часть военных с Украины сложила оружие и сдалась.

    Один из штурмовиков с позывным «Лёлик» рассказал: «Взяли в плен. Мы им предложили альтернативу – сдаться без боя, без раненых, без смертей. Они согласились, потому что единственный выход там был через открытое поле и поле было заминировано. Мы предложили им альтернативный выход, они согласились».

    Штурмовик с позывным «Прожектор» уточнил, что до укрепленного пункта пришлось преодолеть около 300-400 метров по открытому участку, затем пройти по лесополосе. Российские бойцы незаметно подошли к позициям противника и закидали их гранатами, после чего завязалась короткая перестрелка.

    Один из пленных украинцев рассказал, что ранее работал строителем в Москве, был мобилизован насильно, получил короткую подготовку и оказался на передовой без чётких указаний. По его словам, они не хотели воевать, сразу обратились к российским военным с просьбой не стрелять и были хорошо приняты: им дали покурить, накормили и напоили водой. Он передал привет своей семье и поблагодарил российских бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные России освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Вооруженные силы России освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 09:59
    В ВСУ раскритиковали министра обороны Украины из-за Starlink

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военные выразили недовольство в адрес министра обороны Украины Михаила Федорова из-за введения обязательной процедуры верификации терминалов спутниковой связи Starlink, сообщили в российских силовых структурах.

    По данным российских силовых структур, именно Федоров подвергся наибольшей критике, а не Илон Маск, которому принадлежит компания SpaceX, предоставляющая сервис Starlink, передает ТАСС.

    Накануне советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов сообщил, что часть подразделений вооруженных сил Украины столкнулась с перебоями в работе терминалов Starlink.

    В понедельник власти Украины утвердили механизм проверки терминалов Starlink, чтобы ограничить несанкционированное подключение к спутниковой связи на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине ввели ограничения на использование сети Starlink. Вооруженные силы Украины заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 12:39
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате активного наступления подразделениями группировки «Север» взят под контроль населенный пункт Поповка в Сумской области, кроме того, за неделю группировка освободила село Зеленое в Харьковской области. Всего же российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, двух пограничных отрядов погранслужбы Украины, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    Всего в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1415 военнослужащих, танк, две бронемашины, девять орудий полевой артиллерии и четыре пусковые установки американской РСЗО HIMARS. Уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» за минувшую неделю освободили Торецкое и Сухецкое в Донецкой народной республике (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За неделю на этом направлении потери противника составили свыше 2560 военнослужащих, танк, 35 бронемашин и 13 орудий полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Староукраинку, Петровку и Придорожное в Запорожской области.

    За прошедшую неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 2545 военнослужащих, три танка, 36 бронемашин и шесть артиллерийских орудий.

    В результате решительных действий подразделений Южной группировки освобождена Степановка в ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1050 военнослужащих, пять танков, 19 бронемашин. Уничтожены 16 артиллерийских орудий, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и матсредств, сообщили в Минобороны.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

    При этом противник потерял до 330 военнослужащих, бронемашину, восемь артиллерийских орудий, пусковую установку ЗРК «Бук», 12 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов матсредств.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    При этом потери украинских вооруженных формирований на указанном направлении составили свыше 1180 военнослужащих, танк, 14 бронемашин и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 29 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве

    Напомним, в среду Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области.

    До этого российские войска освободили Придорожное в Запорожской области и село Зеленое в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 05:40
    В Польше призвали Зеленского прекратить выпрашивать войска из Европы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо перестать настаивать на отправке западных армий на Украину, заявил бывший руководитель бюро национальной безопасности Польши генерал Роман Полько.

    Надежды на прямое вмешательство Запада безосновательны, сказал Полько в интервью радиостанции RadioZet, передает «Газета.Ru».

    «Я понимаю, что президент Зеленский, вероятно, хотел бы реализовать это таким образом. Но я не вижу такой возможности», – подчеркнул генерал.

    Ранее Россия предупреждала, что размещение войск так называемой коалиции желающих на Украине будет расцениваться Россией как угроза национальной безопасности, такие формирования станут законными военными целями.

    Москва указывала, что планы по размещению иностранных войск так называемой «коалиции желающих» – это неприкрытая военная интервенция.

    Комментарии (0)
    Баку вручил ноту протеста послу России из-за заявления депутата Госдумы
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией
    Застрявшие на Кубе из-за нехватки авиатоплива россияне вскоре вернутся на Родину
    Очевидцы сообщили об обрушении трубы Славянской ТЭС в результате удара
    Группу московских полицейских обвинили в легализации 2 тыс. мигрантов
    СК раскрыл цель покупки тел умерших из морга в Петербурге
    Жительница Екатеринбурга пропала после службы в монастыре на Валааме

    ЕС не устоял перед российским мирным атомом

    На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. Брюссель выдавил российскую нефть и в процессе выдворения российского газа, но российский атом, наоборот, получил зеленый свет. Агентство МАГАТЭ, которое следит за атомной энергией в мире, назвало день старта стройки АЭС в Венгрии великим для всего мира. Почему Росатому дали такой карт-бланш? Подробности

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции

    Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе? Подробности

    Домыслы о работе Эпштейна на разведку опровергаются его патологией

    Западные СМИ и даже некоторые политики утверждают, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с российской разведкой. Эти спекуляции вполне соответствуют распространенной на Западе абсурдной русофобии и шпиономании – но в реальности Эпштейн был фигурой принципиально другого склада. Причем описанной в русской литературе. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

