Госдеп одобрил продажу Киеву военных запчастей на 185 млн долларов
Госдепартамент США одобрил потенциальную сделку по продаже Украине запасных частей для военного оборудования на сумму около 185 млн долларов, сообщило управление военного сотрудничества Пентагона.
«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины запасных частей класса IX и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму 185 миллионов долларов», – заявила Пентагон.
Пентагон считает, что эта поставка не изменит баланс сил в регионе, а запчасти необходимы для поддержания боеспособности американской техники и вооружения, поставленных на Украину, передает РИА «Новости».
В министерстве указали, что «Украина испытывает острую необходимость в укреплении местных возможностей по материально-техническому обеспечению», и подчеркивают, что поставка напрямую повысит боевую эффективность, улучшит логистику и снизит финансовую нагрузку за счет ускоренного ремонта.
В ведомстве добавили, что реализация сделки не потребует направления дополнительных американских представителей или подрядчиков на Украину. Также в Пентагоне считают, что продажа не окажет негативного влияния на боеготовность вооруженных сил США и будет способствовать достижению внешнеполитических и национальных целей Вашингтона через укрепление безопасности «страны-партнера».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон заключил контракт на обслуживание истребителей F-16, включая те, которые были переданы на Украину. Госдепартамент США одобрил продажу Киеву оборудования для зенитных ракетных комплексов Patriot на сумму 105 млн долларов.
