За ночь над Россией нейтрализовали 38 украинских дронов
В ночь с четверга на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.
Все уничтоженные дроны относились к самолетному типу, указало ведомство в Max.
Над Брянской областью нейтрализовали 26 дронов, над Белгородской – 10, над Липецкой – один.
Еще один БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря.
Ранее в Белгородской области при атаке ВСУ серьезные повреждения получили объекты инфраструктуры.
Вечером в четверг средства ПВО уничтожили 40 украинских БПЛА над Россией.