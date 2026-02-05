МИД: Лавров укажет Кассису на недопустимость «второй корзины» по ущербу Украине

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на предстоящих переговорах с председателем ОБСЕ и главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом намерен затронуть вопросы экономико-экологического сотрудничества, передает ТАСС.

В сообщении МИД России отмечается, что внимание будет уделено гармонизации интересов государств-участников ОБСЕ в соответствующих сферах.

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона планирует указать на недопустимость использования инструментов так называемой «второй корзины» ОБСЕ для оценки экологического ущерба Украине. Также отмечается, что Москва выступает против продвижения конфликтных инициатив, связанных с увязкой климатической повестки и вопросов безопасности.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о планах посетить Москву и Киев в качестве председателя ОБСЕ. Он планирует обсудить вопросы безопасности.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что организация дискредитировала себя во время минских соглашений. ОБСЕ сейчас не играет значимой роли в урегулировании ситуации на Украине.