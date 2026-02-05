Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
Мэром Анапы стала Светлана Маслова
Светлана Маслова, ранее занимавшая пост зампреда Совета министров Республики Крым, избрана главой города-курорта Анапа, сообщил председатель совета муниципального образования Вячеслав Вовк.
Как сообщил Вовк, церемония вступления в должность пройдет в четверг в 13:00 по московскому времени, передает ТАСС.
В заседании совета приняли участие 32 депутата. По итогам голосования Светлана Маслова получила 28 голосов, а Никита Бойко и Александр Кудаев – по два голоса каждый. «Маслова является избранным главой. Вступление в должность состоится в 13 часов», – подчеркнул Вячеслав Вовк.
Ранее пост мэра занимал Василий Швец. Он досрочно сложил свои полномочия 24 июня 2025 года по собственному желанию.
