Мэром Анапы стала Светлана Маслова

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщил Вовк, церемония вступления в должность пройдет в четверг в 13:00 по московскому времени, передает ТАСС.

В заседании совета приняли участие 32 депутата. По итогам голосования Светлана Маслова получила 28 голосов, а Никита Бойко и Александр Кудаев – по два голоса каждый. «Маслова является избранным главой. Вступление в должность состоится в 13 часов», – подчеркнул Вячеслав Вовк.

Ранее пост мэра занимал Василий Швец. Он досрочно сложил свои полномочия 24 июня 2025 года по собственному желанию.

В декабре глава Иванова Александр Шаботинский ушел в отставку.

До этого мэра Владимира Наумова отправили в отставку из-за утраты доверия.