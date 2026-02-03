Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.0 комментариев
Макрон сообщил о подготовке возможных переговоров с Путиным
Макрон заявил о технических обсуждениях для контактов с Путиным
Президент Франции рассказал о проведении рабочих консультаций, направленных на организацию его возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что в его стране проходят технические обсуждения, связанные с подготовкой его возможных контактов с российским президентом, передает ТАСС. Он отметил: «Ведутся обсуждения на техническом уровне, чтобы подготовить это».
Ранее Макрон не исключал возможность диалога с руководством России по вопросам, касающимся ситуации в Европе. В официальных источниках не уточняются сроки или формат будущих переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил инициативу французских властей по налаживанию диалога между Москвой и Европой.
В то же время, глава МИД России Сергей Лавров отмечал хамство и наплевательское отношение президента Франции Эммануэля Макрона к России. Лавров также назвал заявления Макрона о готовности связаться с президентом России Владимиром Путиным работой на публику.
А министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен во вторник заявила, что сейчас телефонный разговор между европейскими лидерами и Владимиром Путиным был бы ошибочным знаком.