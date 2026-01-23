  • Новость часаКремль назвал ключевое условие урегулирования на Украине
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    23 января 2026, 14:05

    Ле Пен назвала проект бюджета Франции «Чернобылем»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что проект госбюджета Франции на 2026 год является «бюджетным Чернобылем».

    Она выступила с этим заявлением во время обсуждения вотумов недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню в Национальном собрании, передает РИА «Новости».

    «Ваш проект, я не отважусь называть его бюджетом, представляет собой бюджетный Чернобыль, бетонную крышку, под которой вы пытались скрыть высокорадиоактивные элементы», – сказала политик.

    Ранее стало известно, что оппозиционные партии «Непокорившаяся Франция» и «Национальное объединение» внесли вотумы недоверия в ответ на решение премьер-министра Себастьяна Лекорню применить статью 49.3 конституции. Эта статья позволяет принять закон о бюджете на 2026 год без голосования в парламенте.

    В прошлом году глава Минфина Франции призвал смириться с высоким дефицитом бюджета.

    22 января 2026, 18:36
    Макрон сообщил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море
    @ Emmanuel Macron

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера в нейтральных водах Средиземного моря из-за подозрений в использовании поддельного флага, сообщил в соцсетях президент Франции Эммануэль Макрон.

    Военно-морские силы Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший якобы из России, передает ТАСС. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в своей официальной публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Сегодня утром ВМС Франции задержали нефтяной танкер из России, на который наложены международные санкции и который подозревается в использовании поддельного флага. Эта операция была проведена в открытом море, в Средиземном море, при содействии нескольких наших союзников», – заявил Макрон. По его словам, действия французских военных проходили совместно с партнерами.

    В публикации подчеркивается, что операция по задержанию судна связана с выполнением международных санкций. Французские власти пока не раскрывают детали о названии танкера и о дальнейших шагах в отношении задержанного судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральные полицейские Германии запретили нескольким российским судам проходить через территориальные воды страны.

    Германия начала отказывать во входе в свои воды якобы связанным с Россией судам.

    21 января 2026, 13:03
    Макрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    @ REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Франция готовит отправку как минимум 200 альпийских стрелков для усиления своего военного присутствия в Гренландии, увеличивая контингент более чем в 14 раз, сообщила Canard Enchaine.

    По данным Canard Enchaine, президент Франции Эммануэль Макрон намерен значительно нарастить военное присутствие страны в Гренландии, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что французский лидер собирается увеличить военный контингент на острове более чем в 14 раз.

    Ранее Эммануэль Макрон созвал совет по обороне Франции из-за ситуации вокруг Гренландии.

    Франция запросила проведение учений Североатлантического альянса в Гренландии.

    До этого Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение о скором уходе Макрона с поста президента Франции после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

    Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Макрона, в котором французский лидер отметил, что не понимает, какие у Трампа планы в отношении Гренландии.

    22 января 2026, 22:55
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    20 января 2026, 16:42
    Эксперт объяснил публикацию Трампом переписок с Макроном и Рютте

    Американист Дробницкий: Публикацией переписок с Макроном и Рютте Трамп начал порку Европы

    @ Andrew Leyden/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры продолжат заискивать перед Дональдом Трампом, несмотря на уничижительное отношение к себе. Их расчет прост – переложить решение проблем в отношениях с ним на Конгресс, где сильное евроатлантическое лобби может заблокировать ключевые инициативы президента США. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Трамп обнародовал личную переписку с Эммануэлем Макроном и Марком Рютте.

    «Трамп нащупал наиболее уязвимые точки Европы и продолжает на них давить. Судя по всему, в Давосе запланировано продолжение этого показательного «избиения» европейских лидеров с одновременной демонстрацией мощи США и лично главы Белого дома. Публикация его переписок с Макроном и Рютте – это лишь начало», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «При этом пиар-атака иногда приводит к вполне материальным результатам. Трамп, как бизнесмен, это понимает и действует по принципу наименьших затрат. Такое пренебрежительное давление на Европу продолжится до тех пор, пока она либо не сдастся, либо не найдет эффективный ответ», – считает эксперт.

    «Впрочем, не все так просто для Трампа и не все так безнадежно для Европы. Большинство в Конгрессе выступает против его гренландских планов и требует соблюдения обязательств перед НАТО. С американскими законодателями активно работает евроатлантическое лобби, которое параллельно ведет лицемерную двойную игру с главой Белого дома в личной переписке», – отметил собеседник.

    «Но основная битва между Трампом и европейскими лидерами, судя по всему, развернется не в Давосе и не в соцсетях, а именно в Конгрессе. Если бюджет будет принят в редакции законодателей, это серьезно осложнит жизнь президенту. Положения документа во многом противоречат его внешнеполитическим планам», – заключил Дробницкий.

    Ранее Трамп обнародовал в соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона. Он предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии. При этом президент Франции написал: «Я не понимаю, что ты делаешь в Гренландии».

    Макрон предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал президента США своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    Также Трамп выложил переписку с генсеком НАТО Марком Рютте. «Господин президент, дорогой Дональд, то, что вы сегодня достигли в Сирии, невероятно. Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и на Украине. Я привержен поиску путей продвижения по вопросу Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами. Ваш Марк», – написал он.

    При этом в этот же день Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на французские вина и шампанское и назвал Макрона «никому не нужным» после его отказа от вступления в «Совет мира». Газета ВЗГЛЯД рассказывала об инициативах европейских лидеров на фоне неизбежного «развода» с США.

    23 января 2026, 06:44
    Франция отправила задержанный танкер Grinch на стоянку

    Tекст: Антон Антонов

    Нефтяной танкер Grinch, задержанный Францией в нейтральных водах Средиземного моря, отправлен на стоянку для дальнейшей проверки, сообщила французская морская префектура зоны Средиземного моря.

    Префектура заявила о подтверждении подозрений после досмотра и анализа документов на борту задержанного танкера, который якобы шел под чужим флагом. В прокуратуру Марселя подано официальное заявление для дальнейшего разбирательства, пишет «Российская газета».

    Власти Франции пояснили, что действовали на основании 110-й статьи Конвенции ООН по морскому праву, позволяющей досматривать иностранные суда в открытом море при наличии подозрений в пиратстве, работорговле и других нарушениях, включая использование чужого флага. При этом представители префектуры не сообщили, какие именно подозрения послужили поводом для досмотра танкера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера в нейтральных водах Средиземного моря из-за подозрений в использовании поддельного флага. Британия приняла участие в задержании этого танкера вместе с Францией. Сообщалось, что судно шло из Мурманска.

    20 января 2026, 15:48
    Лавров напомнил Макрону о войнах Наполеона и Гитлера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции по результатам работы российской дипломатии в 2025 году напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону о необходимости помнить историю войн, развязанных Наполеоном и Гитлером.

    Лавров отметил, что российский народ никогда не поступится собственной исторической памятью, передает ТАСС.

    «Уж кто-кто, а француз не может не помнить историю России. Он не может не понимать, что история заключается не в том, что сказала (глава евродипломатии) Кая Каллас о 19 войнах, «развязанных Россией против Европы в течение последних 100 лет», а история заключается в том, что, продолжая Наполеоном и продолжая Гитлером, которые поставили под ружье почти всю Европу, для того чтобы победить и развалить Россию, – вот с чего история начинается и вот чем никогда не поступится наш народ», – заявил Лавров.

    Ранее министр транспорта и по инфраструктурам и вице-премьер Италии Маттео Сальвини отметил, что Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер не смогли покорить Россию, потому это вряд ли удастся европейским лидерам.

    Спикер МИД России Мария Захарова назвала точным сравнение европейских лидеров с Гитлером и Наполеоном.

    22 января 2026, 22:42
    Британия приняла участие в задержании Францией танкера в Средиземном море

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания оказала поддержку Франции при задержании следовавшего из Мурманска танкера, сообщил британский министр обороны Джон Хили.

    Хили заявил, что Британия «обеспечила мониторинг и слежение» за судном, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

    В операции принимал участие патрульный катер британских ВМС HMS Dagger, который находился в Гибралтарском проливе во время проведения задержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера GRINCH в нейтральных водах Средиземного моря. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержан нефтяной танкер якобы из России.

    20 января 2026, 15:54
    Renault договорился о запуске производства БПЛА для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский автоконцерн Renault начнет совместное производство беспилотников для Киева с оборонной компанией, используя две свои площадки и поддержку Минобороны, пишут западные СМИ.

    Соглашение о совместном производстве беспилотников для Киева заключили французский автоконцерн Renault и оборонная компания Turgis Gaillard. Проект будет реализован при поддержке Министерства обороны Франции. Производство организуют на двух заводах автоконцерна, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Financial Times.

    Детали контракта пока не раскрываются. Глава Renault Фабрис Камболив заявил: «Это длительный проект, и его курирует Минобороны. Мы подтверждаем наше участие в проекте по запросу правительства».

    Газета отмечает, что в июне 2025 года правительство Франции призвало автопроизводителей и оборонные компании объединить усилия для выпуска дронов. Последний раз французские автокомпании выпускали военную продукцию во времена Первой и Второй мировых войн.

    О том, что Renault планирует запустить выпуск беспилотников на Украине совместно с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий, сообщалось еще в июне 2025 года – сразу после призыва о сотрудничестве со стороны Правительства Франции.

    Позже французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил против возможного участия Renault в этом проекте, отметив риски для компании.

    Ранее Renault подавал заявку на товарный знак Reno в России, но получил отказ из-за несоответствия регистрационных данных.

    Напомним, что российское правительство добавило Renault в перечень фирм, к которым применяются особые экономические меры.

    21 января 2026, 12:17
    Макрона высмеяли за появление в очках на форуме Давоса
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В соцсетях активно обсуждают появление президента Франции Эммануэля Макрона в темных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе после недавнего инцидента с глазом.

    Пользователи соцсетей активно обсуждали внешний вид Эммануэля Макрона на Всемирном экономическом форуме, передает РИА «Новости».

    Президент Франции вышел на трибуну в темных очках, что стало поводом для многочисленных шуток и мемов. В интернете появилось множество отредактированных фотографий, на которых Макрон изображен в клоунских или больших розовых очках.

    Один из пользователей сравнил Макрона с Морфеусом – персонажем фильма «Матрица», известным своими необычными очками. В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) предположили, что французский лидер мог скрывать синяк, напомнив о видеозаписи, где супруга наносит Макрону удар по лицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский президент Эммануэль Макрон появился на публике с заметным покраснением глаза во время обращения к военным. Макрон заявил, что ему предстоит какое-то время носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего сосуда в глазу. Причиной красного глаза Макрона назвали субконъюнктивальное кровоизлияние.

    20 января 2026, 14:40
    Лавров назвал хамской риторику Макрона по России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон позволял себе хамство и наплевательское отношение к России.

    Лавров привел цитату французского лидера, в которой Макрон заявил, что Россия якобы «сама выбрала путь войны и действовала под влиянием рефлексов и инстинктов, не способна примириться со своей историей», передает ТАСС.

    «Ну, хамство, так наплевать на Россию. Мы, конечно, выше этого и относимся к такого рода заявлениям даже не то что с презрением, а пренебрежительно», – заявил Лавров, комментируя слова Макрона.

    Министр также отметил, что в телефонном разговоре Макрона с президентом России Владимиром Путиным в прошлом году французский президент не высказал ничего нового по сравнению с публичными заявлениями Парижа. По словам Лаврова, позиции Макрона в частном и публичном общении полностью совпадают.

    В июле прошлого года Путин провел телефонный разговор с Макроном.

    В декабре Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. Он заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с российским лидером.

    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром.

    23 января 2026, 10:46
    Bloomberg: Мерц сделал ставку на Италию и охладил отношения с Францией
    @ Ludovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Рим на совместное заседание кабинетов с итальянским премьером Джорджа Мелони, чтобы выработать ответы на торговое давление США и других партнеров.

    Мерц решил углубить сотрудничество Германии с Италией на фоне усиливающегося разногласия с Францией по торговой политике ЕС и отношениям с США, пишет Bloomberg.

    В пятницу он прибыл в Рим на совместное заседание кабинетов с премьером Джорджа Мелони, где стороны обсуждают укрепление европейских экономик и снижение уязвимости Евросоюза перед давлением торговых партнеров и мировых держав.

    На Всемирном экономическом форуме в Давосе Мерц заявил, что надеется на «почти революционные идеи» для ускорения роста, и предложил ввести «аварийный тормоз» в бюджетной политике ЕС, перераспределив средства на повышение конкурентоспособности компаний.

    «Мы хотим иметь быструю, динамичную Европу», – подчеркнул он. Совместные предложения Берлина и Рима планируется представить лидерам ЕС на саммите под Брюсселем 12 февраля, посвященном конкурентоспособности Европы.

    Встреча проходит после напряженной недели, когда европейским компаниям пригрозили повышением американских пошлин, а президент США Дональд Трамп попытался вынудить Данию передать США контроль над Гренландией.

    В Давосе стороны наметили соглашение, предусматривающее резкое усиление американского присутствия на крупнейшем острове мира, но эпизод обострил кризис доверия в трансатлантических отношениях и проявил растущую дистанцию между Берлином и Парижем.

    Франция и Германия традиционно расходятся в вопросе управления ЕС: Париж настаивает на большем заимствовании и централизации, тогда как Берлин возражает, учитывая свою зависимость от экспорта в США.

    На фоне «гренландского кризиса» Эммануэль Макрон призвал активировать еще ни разу не применявшийся инструмент ЕС, дающий Еврокомиссии широкие полномочия для ответных мер.

    Мерц, учитывая интересы немецкого бизнеса, публично раскритиковал эту позицию, пояснив журналистам в Берлине, что Франция страдает от американских тарифов иначе и потому «хочет реагировать немного жестче».

    Еще до последнего обострения Мерц был разочарован неспособностью Макрона провести реформы во Франции на фоне расколотого парламента и сопротивления общества. Лидеры также расходились по проекту совместного истребителя FCAS и по торговому соглашению с крупнейшими экономиками Южной Америки, которое Мерц поддерживал, а Париж пытался заблокировать. Во Франции настаивают, что именно жесткая линия заставила Трампа отступить, а министр финансов Ролан Лескюр заявил, что последние дни показали эффективность твердой и устрашающей позиции.

    На этом фоне усиливается роль Джорджи Мелони. Ее правая партия долго оставалась на политической периферии, но в 2022 году она пришла к власти, а сама Мелони стала одной из самых устойчивых фигур в европейской политике и, как и Мерц, стремится сохранять приемлемые отношения с президентом США, одновременно критикуя ограничения со стороны ЕС.

    Подготовленный к переговорам трехстраничный документ называет Германию и Италию «двумя главными индустриальными европейскими нациями», что выглядит прозрачным уколом в адрес Франции.

    Депутат от партии Мелони Джанджакмо Каловини отметил, что внешнеполитическая повестка Рима и Берлина охватывает сохранение единства Запада и мир на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что ключевым направлением станет бизнес, поскольку промышленность, жизненно важная для Италии и Германии, «заплатила цену за слишком многие ошибки, допущенные в Брюсселе».

    Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, говоря о напряженности между Германией и Францией, отмечал, что это происходит из-за «подразделения внутри подразделений».

    20 января 2026, 18:44
    Макрон назвал цели саммита G7

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции отметил важность укрепления сотрудничества между ведущими экономическими объединениями для преодоления глобальной раздробленности.

    Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о намерении сделать одной из целей предстоящего саммита G7 в июне 2026 года развитие сотрудничества с БРИКС и «Группой двадцати». Макрон подчеркнул, что ключевая задача саммита – построение сети сотрудничества и создание мостов между G7 и ассоциациями развивающихся стран, сообщает РИА «Новости».

    На экономическом форуме в Давосе президент Франции отметил, что раздробленность мира, по его словам, становится бессмысленной, и призвал укреплять связи между ведущими мировыми объединениями. Макрон также указал на необходимость координации усилий для решения глобальных вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social личное сообщение от Эммануэля Макрона о встрече G7 с участием России.

    Ранее Макрон отмечал риски превращения G7 в антикитайский клуб и важность диалога с БРИКС. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что роль G7 становится малозначимой на фоне расширения G20 и не имеет практической пользы.


    21 января 2026, 22:45
    Французская судья рассказала о попытках США повлиять на дело Ле Пен

    Tекст: Вера Басилая

    Французская судья Магали Лафуркад рассказала, что представители США в мае 2025 года пытались убедить ее искать доказательства политической ангажированности дела главы парламентской фракции правой партии Марин Ле Пен, сообщает France 5.

    Судья и генеральный секретарь французской Национальной консультативной комиссии по правам человека Магали Лафуркад рассказала, что в мае 2025 года представители администрации президента США Дональда Трампа пытались убедить её начать поиск доказательств политической ангажированности дела Марин Ле Пен, передает РИА «Новости».

    «Я встретилась с двумя представителями администрации Трампа... и достаточно быстро дискуссия переросла в обсуждение ситуации, в которой оказалась Ле Пен, причем представители США выступали с идеей привлечения меня и других людей... к поиску “элементов”, которые могли бы доказать, что её дело является чисто политическим процессом», – заявила Лафуркад в эфире телеканала France 5.

    Она пояснила, что встреча была организована по запросу посольства США во Франции как часть обычных обсуждений прав человека с дипломатами дружественных государств. Однако, по словам Лафуркад, действия американских представителей имели целью оправдать последующее вмешательство в дело Ле Пен. В связи с этим судья уведомила МИД Франции о деталях беседы, что, по её словам, ранее не практиковалось.

    Министерство иностранных дел Франции, как отметила Лафуркад, отнеслось к её уведомлению «серьёзно». Само дело Ле Пен связано с обвинениями в создании централизованной системы отмывания денег Европейского парламента: с 2004 по 2016 годы средства на оплату труда парламентских ассистентов фактически направлялись на нужды партии «Национальное объединение».

    Слушания по апелляции начались 13 января 2026 года и завершатся 12 февраля. Решение по этому делу ожидается летом и станет ключевым для политического будущего Ле Пен и её возможного участия в президентских выборах 2027 года.

    Напомним, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен была признана виновной в растратах средств Европейского союза.

    Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен была приговорена парижским судом к четырем годам лишения свободы, два года она должна провести с электронным браслетом, еще два года назначены условано.

    Суд также назначил ей поражение в избирательных правах.

    Кремль связал приговор Ле Пен с отказом Европы от демократии.

    21 января 2026, 14:24
    Дмитриев прокомментировал разногласия между Германией и Францией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный представитель президента России, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал напряженность между Германией и Францией.

    «Подразделения внутри подразделений», – отреагировал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) на статью Politico о разногласиях между странами, передает ТАСС.

    По данным Politico, разногласия между Берлином и Парижем касаются разных позиций по Гренландии и могут воспрепятствовать единству Евросоюза в противостоянии инициативам президента США Дональда Трампа.

    Издание отмечает, что расхождения особенно проявились после угрозы Трампа ввести дополнительные торговые пошлины в отношении стран, направивших своих военных в Гренландию на прошлой неделе. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности воспользоваться инструментами торговой политики ЕС, в то время как лидер Германии Фридрих Мерц выступил за диалог с Вашингтоном.

    Газета Politico писала, что внутри Евросоюза обостряются разногласия между Берлином и Парижем по вопросам обороны, финансирования Украины и торгового соглашения с МЕРКОСУР.

    Агентство Bloomberg писало, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления.

    21 января 2026, 14:40
    Бывший евродепутат назвал поддержку Украины ЕС смертельной лихорадкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший евродепутат Филипп де Вилье считает, что поддержка Украины приведет Евросоюз к гибели из-за трех допущенных ошибок.

    Филипп де Вилье, бывший евродепутат от Франции, заявил о вероятной скорой смерти Евросоюза, который, по его мнению, поражен «тремя смертельными лихорадками», пишет РИА «Новости».

    В статье для Journal du Dimanche он отметил: «Я объявляю вам о вероятной скорой смерти Европейского союза. Поскольку он поражен тремя смертельными лихорадками... Он умрет от НАТО в Гренландии… Он умрет вместе с сельскохозяйственной Европой, которую он убил собственными руками… Он умрет на Украине, захотев вести войну за пределами своих границ».

    По мнению де Вилье, ЕС оказался под влиянием НАТО и допустил три критические ошибки: попытался включить Украину в альянс, саботировал Минские соглашения и стал стороной конфликта, объявив об отправке военных на Украину после прекращения огня.

    Де Вилье подчеркнул, что европейская мечта превратилась в кошмар, и отметил, что Франции пора выйти из состава ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии предоставили Украине военную помощь более чем на 800 млн евро с 2022 года.

    Киев сообщил о применении систем противовоздушной обороны стоимостью более 80 млн евро.

    Французский автоконцерн Renault начнет совместное производство беспилотников для Киева с оборонной компанией.

    22 января 2026, 14:22
    Внук де Голля предложил Франции восстановить Антанту с Россией и выйти из НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пьер де Голль заявил, что восстановление Антанты с Россией и выход из НАТО помогут Франции вернуть суверенитет.

    Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля и глава фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль призвал Францию восстановить союз Антанты с Россией и выйти из объединенного командования НАТО, передает РИА «Новости».

    По его мнению, такая политика позволит Франции вернуть свой суверенитет и усилить роль страны на международной арене.

    Де Голль подчеркнул, что сейчас «стремление США контролировать мир сильнее, чем когда-либо», и отметил необходимость для Франции строить Европу Наций и присоединяться к многополярному миру. Он напомнил, что подобный шаг уже предпринимал его дед в 1966 году, когда Франция вышла из военного командования НАТО, чтобы сохранить независимость.

    Антанта, по словам де Голля, должна стать инструментом для укрепления международного сотрудничества и баланса сил в Европе. Он заявил: «Франция должна восстановить свой суверенитет через строительство Европы Наций, присоединение к многополярному миру, восстановление Антанты с Россией и выход из объединенного командования НАТО, как это сделал Шарль де Голль в 1966 году».

    Антанта (от франц. Entente – согласие) – союз Великобритании, Франции и России был создан в ходе Первой мировой войны (1914-1918) против коалиции Центральных держав более 20 государств, среди которых США, Япония, Италия. Впоследствии многие державы Антанты принимали участие в интервенции на территории бывшей Российской империи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Пьер де Голль раскритиковал идею федеративной Европы, назвав ее ложью и провалом. Он также считает диалог Европы с Россией залогом будущего европейских стран.

    Внук Шарля де Голля ранее выражал желание получить российское гражданство ради лучшего образования для своих детей и сохранения традиционных ценностей.

    Напомним, что 9 января заместитель председателя нижней палаты парламента Франции Клеманс Гетте также предлагала рассмотреть вопрос выхода Франции из НАТО из-за политики США.

