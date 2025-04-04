Глава Минфина Франции призвал смириться с высоким дефицитом бюджета

Tекст: Ирма Каплан

Франция исключает дальнейшее сокращение расходов ради целевого показателя сокращения дефицита бюджета, если торговая война ударит по экономике страны, сообщил глава французского Минфина Эрик Ломбард.

«Даже если ситуация ухудшится, я не хочу, чтобы мы еще больше сокращали государственные расходы, поскольку это может оказать негативное влияние на экономику, бизнес и французов», – сказал он в эфире телеканала BFM TV.

С момента вступления в должность в конце 2024 года министр финансов Ломбард сделал восстановление доверия к государственным финансам Франции своим главным приоритетом. В пятницу он заявил, что любые провалы показателей дефицита будут «временными».

«Обязательство, которое мы взяли на себя перед европейцами и финансовыми рынками, – это уровень расходов. Для нас важно контролировать государственные расходы и изменять их стабильным образом», – сказал он.

Ломбард добавил, что Франция может пережить год «позитивного, хотя и умеренного роста», если удастся быстро достичь соглашения с США об отмене пошлин.

Французское правительство ранее подтвердило план по сокращению бюджетного дефицита до 5,4% от объема производства в этом году, а также возможные меры, которые будут приняты позднее в этом месяце, чтобы не отступить от намеченного курса. Однако введение Вашингтоном 20-процентных пошлин на импорт в том числе из стран Евросоюза, заставило Париж пересмотреть планы.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к французским бизнесменам с призывом приостановить инвестиции в США до разрешения вопроса с пошлинами.

При этом в январе газета ВЗГЛЯД со ссылкой на Bloomberg писала о том, что экономика Франции сократилась в четвертом квартале 2024 года на 0,1% по сравнению с тремя предыдущими месяцами. Спад произошел после роста на 0,4% в третьем квартале и оказался ниже прогнозов ожидавших стагнации аналитиков. Спад активности был связан с уменьшением роста потребрасходов и стагнацией инвестиций.