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Глава Минфина Франции призвал смириться с высоким дефицитом бюджета
Французам придется смириться с более высоким бюджетным дефицитом, чем ожидалось, заявил министр финансов Франции Эрик Ломбард, оценивая сценарий, при котором ВВП и доходы окажутся ниже прогнозируемых.
Франция исключает дальнейшее сокращение расходов ради целевого показателя сокращения дефицита бюджета, если торговая война ударит по экономике страны, сообщил глава французского Минфина Эрик Ломбард.
«Даже если ситуация ухудшится, я не хочу, чтобы мы еще больше сокращали государственные расходы, поскольку это может оказать негативное влияние на экономику, бизнес и французов», – сказал он в эфире телеканала BFM TV.
С момента вступления в должность в конце 2024 года министр финансов Ломбард сделал восстановление доверия к государственным финансам Франции своим главным приоритетом. В пятницу он заявил, что любые провалы показателей дефицита будут «временными».
«Обязательство, которое мы взяли на себя перед европейцами и финансовыми рынками, – это уровень расходов. Для нас важно контролировать государственные расходы и изменять их стабильным образом», – сказал он.
Ломбард добавил, что Франция может пережить год «позитивного, хотя и умеренного роста», если удастся быстро достичь соглашения с США об отмене пошлин.
Французское правительство ранее подтвердило план по сокращению бюджетного дефицита до 5,4% от объема производства в этом году, а также возможные меры, которые будут приняты позднее в этом месяце, чтобы не отступить от намеченного курса. Однако введение Вашингтоном 20-процентных пошлин на импорт в том числе из стран Евросоюза, заставило Париж пересмотреть планы.
Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к французским бизнесменам с призывом приостановить инвестиции в США до разрешения вопроса с пошлинами.
При этом в январе газета ВЗГЛЯД со ссылкой на Bloomberg писала о том, что экономика Франции сократилась в четвертом квартале 2024 года на 0,1% по сравнению с тремя предыдущими месяцами. Спад произошел после роста на 0,4% в третьем квартале и оказался ниже прогнозов ожидавших стагнации аналитиков. Спад активности был связан с уменьшением роста потребрасходов и стагнацией инвестиций.