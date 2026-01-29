Популярность Макрона выросла после выступления в защиту Гренландии и Дании

Популярность Макрона выросла после речи в Давосе в защиту Гренландии

Tекст: Вера Басилая

Президент Франции Эммануэль Макрон в последние недели сумел вернуть себе часть политического влияния после публичной защиты интересов Гренландии и Дании, сообщает The New York Times.

На встрече с лидерами этих стран в Париже он вновь появился в синих солнцезащитных очках, которые стали его символом после форума в Давосе. Очки необходимы президенту по медицинским показаниям, однако они придали дополнительный шарм его образу и позволили стать героем мемов.

В Давосе Макрон заявил: «Гренландия – это стратегический сигнал для всей Европы». Его позиция против политики Дональда Трампа вызвала не только одобрение в социальных сетях, но и редкое для Франции единение среди политиков после сложного года, отмеченного непопулярной пенсионной реформой. По мнению аналитиков, новая волна популярности совпала с назначением премьера Себастьяна Лекорню, которому удалось почти завершить работу над сложным бюджетом – задачей, ставшей причиной отставки двух предыдущих глав правительства.

Отмечается, что впервые с досрочных парламентских выборов во Франции наметилась относительная политическая стабильность. Макрон, несмотря на низкие рейтинги, получил пространство для реализации своих идей по стратегической автономии Европы. Однако ему предстоит преодолеть разногласия внутри Евросоюза, финансовые ограничения и сопротивление других партий, которые не заинтересованы в усилении его наследия.

На международной арене Макрон продолжает укреплять сотрудничество с Данией и Гренландией, недавно подтвердив открытие французского консульства в Нуке. Он выступил за независимость Европы от американского военного влияния, что постепенно находит отклик у европейских коллег. Тем не менее, высокая поддержка крайне правых и предстоящие выборы создают неопределённость в отношении будущей роли Франции в Евросоюзе и её поддержки Украины.

Ранее Эммануэля Макрона высмеяли за появление в очках на форуме Давоса.

Франция готовит отправку как минимум 200 альпийских стрелков для усиления военного присутствия в Гренландии, увеличивая контингент более чем в 14 раз.

Президент США Дональд Трамп высказал мнение о скором уходе Макрона с поста президента Франции после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался принимать предложение президента США Дональда Трампа о вступлении в формируемый «Совет мира».

Газета ВЗГЛЯД писала, как Макрон стал самым ненавидимым президентом Франции.