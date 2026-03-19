Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».2 комментария
Ученые предупредили о мощнейшей магнитной буре за два месяца
Ученые ИКИ РАН спрогнозировали шестидневную магнитную бурю с полярными сияниями
Вечером 19 марта на Земле ожидается вспышка на Солнце с последующей магнитной бурей, которая может вызвать полярные сияния вплоть до средней полосы России.
Максимальная солнечная активность с середины января ожидается на Земле к вечеру 19 марта, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Причиной возмущений стали несколько крупных выбросов плазмы, ударивших по магнитосфере планеты. Ситуацию усугубляют корональные дыры, возникшие на обращенной к нам стороне звезды.
Прогнозы пересмотрели в сторону ужесточения: геомагнитный шторм продлится около шести суток и завершится лишь во вторник, 24 марта. Наиболее мощные удары стихии придутся на период с 19 по 21 число, повторяя сценарий январских событий. Затем интенсивность возмущений начнет постепенно снижаться, оставляя лишь слабый след.
Пик активности вероятно выпадет на ночное время, что создаст условия для появления полярных сияний в небе. При текущей мощности свечение атмосферы может опуститься до широт 50–55 градусов, охватывая центральные регионы страны. Первые всполохи ожидаются уже в ночь на пятницу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вторая за март магнитная буря обрушилась на Землю в середине месяца. Накануне этого события на Солнце произошла первая за три недели мощная вспышка класса M.