Ученые предупредили о главном геомагнитном ударе по Земле за год

ИКИ РАН предупредил о самом мощном геомагнитном шторме на Земле за год

Tекст: Мария Иванова

В пятницу ожидается самый сложный геомагнитный день года, сообщает Институт космических исследований (ИКИ) РАН. Земля одновременно окажется под воздействием крупной корональной дыры и двух облаков плазмы от недавних мощных солнечных вспышек.

По данным ИКИ РАН, уже несколько часов назад Земля вошла в поток плазмы, исходящий из корональной дыры. Околоземное пространство стало нестабильным после вчерашних магнитных бурь, а параметры солнечного ветра перешли в экстремальные диапазоны. Сейчас скорость ветра достигает 700-800 км/с при нормальных 300-400 км/с, а температура плазмы выросла примерно в 5-10 раз и составляет почти полмиллиона градусов.

В реакции магнитосферы пока преобладает умеренность, и на утро фиксировались магнитные бури уровней G1-G2. Однако, по прогнозам, они могут усилиться до уровня G3 в ближайшие часы. Специалисты уже отмечают признаки усиления активности.

Это лишь подготовительный этап перед основным событием – непосредственно приходом облаков солнечной плазмы. По расчетам, самые быстрые части уже достигли Земли, основная масса подойдет в течение суток. Сценарий развития бурь во многом зависит от того, сольются ли облака плазмы в один поток и насколько близко они пройдут к Земле.

Моделирование ранее показывало, что наиболее плотные участки выбросов, вероятно, не заденут Землю напрямую. В таком случае сила магнитных бурь не должна превысить уровень G4. Однако, если прогноз окажется неверным и случится фронтальный удар, возможно появление бурь максимального уровня G5.

Напомним, накануне сообщалось, что на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН ранее предупредила о геомагнитных бурях.

Ученые спрогнозировали высокую вспышечную активность на Солнце.