Tекст: Вера Басилая

Лавров выразил удивление из-за того, что западные журналисты не проявили интереса для расследования событий в Буче, передает ТАСС.

На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН он напомнил, что год назад призывал представителей СМИ проявить журналистский азарт и выяснить детали о погибших.

«Неужели вам не интересно узнать, что за люди там, чьи тела были показаны, как их зовут, кто они такие были?» – спросил Лавров западных журналистов.

Он также отметил, что несмотря на громкость инцидента в Буче, ни одно западное издание не провело журналистского расследования, в отличие от менее значимых событий, по которым такие расследования обычно происходят.

Ранее Лавров заявил о нежелании ООН разоблачить «кровавые инсценировки» Киева в Буче. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о приказе USAID «карманным» СМИ скрывать преступления ВСУ.

Напомним, Минобороны России в апреле 2022 года подчеркивало, что опубликованные Киевом материалы о якобы преступлениях в Буче являются провокацией.

Российские подразделения покинули город 30 марта 2022 года, и никто из местных жителей на тот момент не пострадал от насильственных действий.