Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Лавров удивился отсутствию интереса у журналистов Запада к «подробностям Бучи»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение отсутствием расследований со стороны западных журналистов подробностей произошедшего в Буче.
Лавров выразил удивление из-за того, что западные журналисты не проявили интереса для расследования событий в Буче, передает ТАСС.
На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН он напомнил, что год назад призывал представителей СМИ проявить журналистский азарт и выяснить детали о погибших.
«Неужели вам не интересно узнать, что за люди там, чьи тела были показаны, как их зовут, кто они такие были?» – спросил Лавров западных журналистов.
Он также отметил, что несмотря на громкость инцидента в Буче, ни одно западное издание не провело журналистского расследования, в отличие от менее значимых событий, по которым такие расследования обычно происходят.
Ранее Лавров заявил о нежелании ООН разоблачить «кровавые инсценировки» Киева в Буче. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о приказе USAID «карманным» СМИ скрывать преступления ВСУ.
Напомним, Минобороны России в апреле 2022 года подчеркивало, что опубликованные Киевом материалы о якобы преступлениях в Буче являются провокацией.
Российские подразделения покинули город 30 марта 2022 года, и никто из местных жителей на тот момент не пострадал от насильственных действий.