Посольство назвало рост налога на русские книги дискриминацией трети латвийцев
Временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин высказал опасения по поводу дискриминационного характера решения латвийских властей о повышении налога на публикации на русском языке.
Повышение налога на русскоязычные книги и прессу в Латвии с 5% до 21% является дискриминацией по отношению к 37% населения страны, которые говорят на русском языке, заявил в интервью временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин, передает РИА «Новости».
По его словам, эта мера сопоставима с отменой русскоязычного телевещания в государственных СМИ с 2026 года и существенно ограничит права языковых меньшинств.
Касаткин сообщил, что обоснование нововведения необходимостью сокращения дефицита бюджета не выдерживает критики, поскольку ожидаемый доход в размере около 1 млн евро крайне незначителен на фоне общих государственных расходов. По его мнению, цель изменения заключается не в экономии, а в ограничении доступа русскоязычных жителей к культурной продукции.
Он добавил, что ситуация уже привлекла внимание профильных международных организаций. В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека отметили, что латвийский законопроект вызывает вопросы из-за дискриминационного влияния на языковые меньшинства страны.
Россия, подчеркнул Касаткин, намерена и дальше привлекать внимание мирового сообщества к подобным проблемам. Закон, принятый парламентом Латвии, вступит в силу с 2026 года. Пониженная ставка налога сохранится только для изданий на языках Европейской экономической зоны, ОЭСР и стран-кандидатов на вступление в Евросоюз, а русскоязычные издания будут облагаться полной ставкой в 21%.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Латвии рассматривают меры, которые повторяют фашистские подходы полного избавления от русских сограждан.